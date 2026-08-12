Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғди
Аксел Ҳиндистон бозорига йўналтирилган 550 миллион долларлик янги фондни талаб қилинган ҳажмдан ортиқ маблағ билан бир неча ҳафта ичида ёпди. Янги жамғарма умумий қиймати 3,5 миллиард долларлик глобал фондлар тармоғининг бир қисми бўлиб, Аксел аввалги 650 миллион долларлик фондининг 55 % дан ортиқ маблағини ҳали инвестиция қилмаган.
Таниқли венчур инвесторлардан бири бўлган Аксел компанияси Ҳиндистон бозорига йўналтирилган қиймати 550 миллион долларлик янги фондни муваффақиятли ёпди. Ушбу молиявий маблағ умумий қиймати 3,5 миллиард долларлик глобал фондлар тармоғининг бир қисми сифатида, атиги бир неча ҳафта ичида ва талаб этилган ҳажмдан ортиқ тарзда шакллантирилди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, мазкур молиялаштириш жараёни компаниянинг аввалги фондида сармоялар учун етарлича маблағ қолганига қарамай амалга оширилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Аксел бундан 19 ой олдин ташкил этилган 650 миллион долларлик аввалги Ҳиндистон фондининг ҳамон 55 % дан ортиқ қисмини инвестиция қилиш учун сақлаб қолмоқда. Янги жамғармани йиғиш бўйича қарор бозорда етарли капитал мавжуд бўлган бир пайтда қабул қилингани инвесторларнинг минтақадаги узоқ муддатли истиқболларга бўлган юксак ишончини кўрсатади.
Келажакдаги асосий йўналишлар ва сунъий интеллектАксел раҳбарияти Ҳиндистондаги навбатдаги стартаплар тўлқини нафақат сунъий интеллект, балки истеъмолчилик интернети, финтеч ва илғор ишлаб чиқариш тармоқларини ҳам қамраб олишига ишонч билдирмоқда. Фонд сунъий интеллектни алоҳида инвестиция тоифаси сифатида эмас, балки барча бошқа соҳаларни ўзаро боғловчи горизонтал технология сифатида баҳоламоқда.
Компания ҳамкорларидан бири Шехар Киранининг сўзларига кўра, Ҳиндистонда сунъий интеллект, истеъмолчилик хизматлари, финтеч, илғор ишлаб чиқариш ва чуқур технологиялар (деэп теч) соҳаларидаги бошланғич босқичдаги лойиҳалар учун етарли миқдорда сармоя мавжуд. Аксел маҳаллий бозорда етакчи бўла оладиган ва кейинчалик глобал муваффақиятга эришадиган энг яхши жамоаларни қўллаб-қувватлашда давом этади.
Илова ва дастурий таъминот қатламиСўнгги йилларда глобал инвесторлар Ҳиндистон OpenAI ёки Anthropic каби базавий моделлар пойгасида четда қолганидан кейин глобал рақобатбардош сунъий интеллект стартапларини яратишга қодирлигини муҳокама қилиб келмоқда. Бироқ Аксел имкониятни айниқса сунъий интеллект иловалари, инфратузилма ҳамда корпоратив ва истеъмолчилар учун мўлжалланган дастурий таъминотни яратишда кўрмоқда.
Аксел вакили Праянк Свароопнинг таъкидлашича, асосий ҳаракатлар дастлаб йирик тил моделлари (LLM) яратишга қаратилган бўлса-да, ҳозирда иловалар қатламида улкан имкониятлар очилмоқда. Ҳиндистонлик стартаплар мавжуд моделларга таяниб, мамлакатдаги муҳандислик салоҳияти ва хизмат кўрсатиш тажрибасини сунъий интеллект билан уйғунлаштирган ҳолда корпоратив муаммоларни ҳал қилмоқда.
Бунга яққол мисол сифатида Аксел томонидан қўллаб-қувватланаётган РапидКлаиms стартапини келтириш мумкин. Мазкур компания АҚШдаги тиббий муассасалар учун тиббий кодлаш жараёнларини автоматлаштириб, сунъий интеллект ва соҳа тажрибасини уйғунлаштирган ҳолда 95 фоизлик аниқликка эришмоқда. Янги фонддан маблағларни жорий этиш расман 2027-йилда бошланиши кутилмоқда, бунгача эса компания эски фонд ресурслари асосида сармоя киритишда давом этади.
…