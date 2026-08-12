Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғди

·23·Техно
Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғди
Қисқача

Аксел Ҳиндистон бозорига йўналтирилган 550 миллион долларлик янги фондни талаб қилинган ҳажмдан ортиқ маблағ билан бир неча ҳафта ичида ёпди. Янги жамғарма умумий қиймати 3,5 миллиард долларлик глобал фондлар тармоғининг бир қисми бўлиб, Аксел аввалги 650 миллион долларлик фондининг 55 % дан ортиқ маблағини ҳали инвестиция қилмаган.

Таниқли венчур инвесторлардан бири бўлган Аксел компанияси Ҳиндистон бозорига йўналтирилган қиймати 550 миллион долларлик янги фондни муваффақиятли ёпди. Ушбу молиявий маблағ умумий қиймати 3,5 миллиард долларлик глобал фондлар тармоғининг бир қисми сифатида, атиги бир неча ҳафта ичида ва талаб этилган ҳажмдан ортиқ тарзда шакллантирилди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, мазкур молиялаштириш жараёни компаниянинг аввалги фондида сармоялар учун етарлича маблағ қолганига қарамай амалга оширилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Аксел бундан 19 ой олдин ташкил этилган 650 миллион долларлик аввалги Ҳиндистон фондининг ҳамон 55 % дан ортиқ қисмини инвестиция қилиш учун сақлаб қолмоқда. Янги жамғармани йиғиш бўйича қарор бозорда етарли капитал мавжуд бўлган бир пайтда қабул қилингани инвесторларнинг минтақадаги узоқ муддатли истиқболларга бўлган юксак ишончини кўрсатади.

Келажакдаги асосий йўналишлар ва сунъий интеллект

Аксел раҳбарияти Ҳиндистондаги навбатдаги стартаплар тўлқини нафақат сунъий интеллект, балки истеъмолчилик интернети, финтеч ва илғор ишлаб чиқариш тармоқларини ҳам қамраб олишига ишонч билдирмоқда. Фонд сунъий интеллектни алоҳида инвестиция тоифаси сифатида эмас, балки барча бошқа соҳаларни ўзаро боғловчи горизонтал технология сифатида баҳоламоқда.

Компания ҳамкорларидан бири Шехар Киранининг сўзларига кўра, Ҳиндистонда сунъий интеллект, истеъмолчилик хизматлари, финтеч, илғор ишлаб чиқариш ва чуқур технологиялар (деэп теч) соҳаларидаги бошланғич босқичдаги лойиҳалар учун етарли миқдорда сармоя мавжуд. Аксел маҳаллий бозорда етакчи бўла оладиган ва кейинчалик глобал муваффақиятга эришадиган энг яхши жамоаларни қўллаб-қувватлашда давом этади.

Илова ва дастурий таъминот қатлами

Сўнгги йилларда глобал инвесторлар Ҳиндистон OpenAI ёки Anthropic каби базавий моделлар пойгасида четда қолганидан кейин глобал рақобатбардош сунъий интеллект стартапларини яратишга қодирлигини муҳокама қилиб келмоқда. Бироқ Аксел имкониятни айниқса сунъий интеллект иловалари, инфратузилма ҳамда корпоратив ва истеъмолчилар учун мўлжалланган дастурий таъминотни яратишда кўрмоқда.

Аксел вакили Праянк Свароопнинг таъкидлашича, асосий ҳаракатлар дастлаб йирик тил моделлари (LLM) яратишга қаратилган бўлса-да, ҳозирда иловалар қатламида улкан имкониятлар очилмоқда. Ҳиндистонлик стартаплар мавжуд моделларга таяниб, мамлакатдаги муҳандислик салоҳияти ва хизмат кўрсатиш тажрибасини сунъий интеллект билан уйғунлаштирган ҳолда корпоратив муаммоларни ҳал қилмоқда.

Бунга яққол мисол сифатида Аксел томонидан қўллаб-қувватланаётган РапидКлаиms стартапини келтириш мумкин. Мазкур компания АҚШдаги тиббий муассасалар учун тиббий кодлаш жараёнларини автоматлаштириб, сунъий интеллект ва соҳа тажрибасини уйғунлаштирган ҳолда 95 фоизлик аниқликка эришмоқда. Янги фонддан маблағларни жорий этиш расман 2027-йилда бошланиши кутилмоқда, бунгача эса компания эски фонд ресурслари асосида сармоя киритишда давом этади.

АкселВенчур инвестицияҲиндистон стартапларСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди