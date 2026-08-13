Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошлади

·0·Техно
Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошлади

Тошкент шаҳрида иссиқ кунларда ҳаракатланишни қулайлаштириш мақсадида Yandex Maps хизмати пиёда юриш учун махсус «Зелёний» (Яшил) йўналишларни таклиф қилишни бошлади. Ушбу янги функция шаҳарнинг жазирама об-ҳавоси шароитида аҳоли ва меҳмонларга кўпроқ дарахтлар ва сояли ҳудудлардан иборат бўлган энг қулай йўлни танлаш имконини беради. Мазкур ташаббус пойтахтимизнинг ёзги иқлимини инобатга олган ҳолда кундалик қатновларни янада енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги маршрутни ҳисоблаб чиқиш жараёнида махсус алгоритмлар бир нечта муҳим омилларни ўзаро қиёслайди. Жумладан, йўлнинг умумий узунлиги, ўртача ҳаво ҳарорати, очиқ қуёшли майдонларнинг улуши ҳамда дарахт тожларининг зичлиги тизим томонидан чуқур таҳлил қилинади. Шунингдек, дастур йўл давомида қуёшли ва сояли зоналарнинг қанчалик текис алмашишини ҳам ҳисобга олади.

Сунъий интеллект ёрдамида яратилган рақамли харита

Ушбу қулайликни жорий этиш учун мутахассислар Тошкент шаҳрининг ўсимликлар қоплами бўйича махсус рақамли харитасини ишлаб чиқдилар. Лойиҳани амалга оширишда нейротармоқ имкониятларидан фойдаланилиб, шаҳар ҳудудининг сунъий йўлдошдан олинган суратлари тўлиқ қайта ишланди. Дастурий таъминот дарахт тожларининг аниқ жойлашуви ва умумий майдонини муваффақиятли аниқлаб чиқди.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, замонавий сунъий интеллект модели 100 квадрат километрлик ҳудуд суратини бор-йўғи бир-икки дақиқа ичида таҳлил қилишга қодир. Назорат маълумотлари асосида ўтказилган синовлар натижасида объектларни таниб олиш аниқлиги қарийб 90 фоизни ташкил этгани маълум бўлди. Бу эса алгоритмнинг юқори даражада ишончли эканини кўрсатади.

Фойдаланиш имкониятлари

Янги «Зелёний» маршрутини одатий пиёда йўлини тузиш вақтида осонгина танлаш мумкин. Масалан, метрогача, автобус бекатига, дўконга боришда ёки шунчаки шаҳар бўйлаб сайр қилиш чоғида мазкур функция фаоллашади. Агар кўрсатилган манзил бўйлаб сояли муқобил йўл мавжуд бўлса, у таклиф этилаётган вариантлар қаторида дарҳол пайдо бўлади.

Фойдаланувчи тақдим этилган сояли йўлни бошқа анъанавий йўналишлар билан вақт ва масофа бўйича осонликча солиштириб кўриши мумкин. Бу эса ҳар бир фуқарога ўз хоҳишига қараб энг қулай ҳаракатланиш траекториясини танлаш имконини беради ва иссиқ кунларда саломатликни сақлашга хизмат қилади.

Yandex MapsТошкентНавигацияСуни интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаApple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаБугун, 19:52Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаXiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаБугун, 18:58Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди