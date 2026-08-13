Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошлади
Тошкент шаҳрида иссиқ кунларда ҳаракатланишни қулайлаштириш мақсадида Yandex Maps хизмати пиёда юриш учун махсус «Зелёний» (Яшил) йўналишларни таклиф қилишни бошлади. Ушбу янги функция шаҳарнинг жазирама об-ҳавоси шароитида аҳоли ва меҳмонларга кўпроқ дарахтлар ва сояли ҳудудлардан иборат бўлган энг қулай йўлни танлаш имконини беради. Мазкур ташаббус пойтахтимизнинг ёзги иқлимини инобатга олган ҳолда кундалик қатновларни янада енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги маршрутни ҳисоблаб чиқиш жараёнида махсус алгоритмлар бир нечта муҳим омилларни ўзаро қиёслайди. Жумладан, йўлнинг умумий узунлиги, ўртача ҳаво ҳарорати, очиқ қуёшли майдонларнинг улуши ҳамда дарахт тожларининг зичлиги тизим томонидан чуқур таҳлил қилинади. Шунингдек, дастур йўл давомида қуёшли ва сояли зоналарнинг қанчалик текис алмашишини ҳам ҳисобга олади.
Сунъий интеллект ёрдамида яратилган рақамли харитаУшбу қулайликни жорий этиш учун мутахассислар Тошкент шаҳрининг ўсимликлар қоплами бўйича махсус рақамли харитасини ишлаб чиқдилар. Лойиҳани амалга оширишда нейротармоқ имкониятларидан фойдаланилиб, шаҳар ҳудудининг сунъий йўлдошдан олинган суратлари тўлиқ қайта ишланди. Дастурий таъминот дарахт тожларининг аниқ жойлашуви ва умумий майдонини муваффақиятли аниқлаб чиқди.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, замонавий сунъий интеллект модели 100 квадрат километрлик ҳудуд суратини бор-йўғи бир-икки дақиқа ичида таҳлил қилишга қодир. Назорат маълумотлари асосида ўтказилган синовлар натижасида объектларни таниб олиш аниқлиги қарийб 90 фоизни ташкил этгани маълум бўлди. Бу эса алгоритмнинг юқори даражада ишончли эканини кўрсатади.
Фойдаланиш имкониятлариЯнги «Зелёний» маршрутини одатий пиёда йўлини тузиш вақтида осонгина танлаш мумкин. Масалан, метрогача, автобус бекатига, дўконга боришда ёки шунчаки шаҳар бўйлаб сайр қилиш чоғида мазкур функция фаоллашади. Агар кўрсатилган манзил бўйлаб сояли муқобил йўл мавжуд бўлса, у таклиф этилаётган вариантлар қаторида дарҳол пайдо бўлади.
Фойдаланувчи тақдим этилган сояли йўлни бошқа анъанавий йўналишлар билан вақт ва масофа бўйича осонликча солиштириб кўриши мумкин. Бу эса ҳар бир фуқарога ўз хоҳишига қараб энг қулай ҳаракатланиш траекториясини танлаш имконини беради ва иссиқ кунларда саломатликни сақлашга хизмат қилади.
…