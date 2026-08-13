NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа тузди

·0·Техно
NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа тузди

Жаҳон бозорида етакчи ўрин тутувчи NVIDIA компанияси сунъий интеллект маълумотлар марказларини қуриш учун 500 миллиард долларгача маблағ жалб қилишга қаратилган улкан ва таваккал режани эълон қилди. Ушбу ташаббус замонавий технологиялар бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки у нафақат молиявий кўламининг катталиги, балки эскириб бораётган график чиплар учун иккиламчи бозорни шакллантиришга қаратилгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Аполло, BlackRock, Blackstone, Броокфиелд, Goldman Sachs ва ККР каби йирик молиявий муассасалар ушбу улкан лойиҳага сармоя киритишга тайёрлигини билдирган. Миллионлаб долларлик шартномалар ортида NVIDIA ўз чиплари гаров сифатида ишлатилганда ўз қийматини сақлаб қолишини ўз маблағлари билан кафолатлашга рози бўлгани асосий янгилик сифатида диққатни тортмоқда.

Молиявий хатарлар ва бозор реакцияси

Бозор таҳлилчиларининг фикрича, компаниянинг бундай қадами бир вақтнинг ўзида ҳам ақлли, ҳам хавфли стратегия ҳисобланади. Облигациялар бозорида ҳатто бироз хавотир ҳам сезилди, шундан сўнг NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг ижтимоий тармоқларда ва бизнес телеканалида чиқиш қилиб, компаниянинг хатарлари қандай чекланишини батафсил тушунтириб берди.

Режага кўра, агар маълумотлар маркази эгаси кредитни тўлай олмай қолса ва кредитор чипларни сотишга мажбур бўлса, бироқ уларнинг нархи кутилганидан паст чиқса, NVIDIA фарқнинг 25 фоизигача бўлган қисмини қоплаб беришни ўз зиммасига олади. Бу эса молия оламида талаб пасайган сари мажбуриятлар ортиб борадиган тескари хавф ҳолатини келтириб чиқариши мумкин.

Стартаплар ва иккиламчи бозор истиқболлари

Молиявий маневрлар ортида стартаплар ва йирик корхоналар учун жуда муҳим бўлган яна бир жиҳат ётибди. Женсен Ҳуанг эскираётган NVIDIA жиҳозларига бўлган талабни барқарор сақлаб қолиш учун фойдаланилган AI аппарат таъминоти экотизими гуллаб-яшнашини таъминлашни мақсад қилган.

Bloomberg ҳисоб-китобларига кўра, компания OpenAI ва Anthropic каби етакчи сунъий интеллект лабораториялари ҳамда КореВеаве, Небиус, Фирмус ва Ламбда каби булутли хизмат кўрсатувчиларни қўллаб-қувватлаш учун миллиардлаб маблағ йўналтириб келмоқда. Бироқ мутахассислар буни ўтмишдаги айрим шубҳали схемалар билан қиёслаётгани ҳам сир эмас.

Шунга қарамай, Женсен Ҳуанг бу ташаббус ўтмишдаги ҳолатлардан фарқ қилишини таъкидлади. Компания ўз мижозларига тўғридан-тўғри қарз бериш ўрнига, мустақил институционал капитални AI инфратузилма бозорига олиб кирмоқда. Бу эса хатарларнинг катта қисмини молиявий шериклар зиммасига юклаган ҳолда, келгусида чиплар қийматининг бир қисмини ҳимоя қилиш имконини беради.

NvidiaСуний интеллектТехнологияБизнесИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаApple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаБугун, 19:52Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди