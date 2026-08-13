NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа тузди
Жаҳон бозорида етакчи ўрин тутувчи NVIDIA компанияси сунъий интеллект маълумотлар марказларини қуриш учун 500 миллиард долларгача маблағ жалб қилишга қаратилган улкан ва таваккал режани эълон қилди. Ушбу ташаббус замонавий технологиялар бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки у нафақат молиявий кўламининг катталиги, балки эскириб бораётган график чиплар учун иккиламчи бозорни шакллантиришга қаратилгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Аполло, BlackRock, Blackstone, Броокфиелд, Goldman Sachs ва ККР каби йирик молиявий муассасалар ушбу улкан лойиҳага сармоя киритишга тайёрлигини билдирган. Миллионлаб долларлик шартномалар ортида NVIDIA ўз чиплари гаров сифатида ишлатилганда ўз қийматини сақлаб қолишини ўз маблағлари билан кафолатлашга рози бўлгани асосий янгилик сифатида диққатни тортмоқда.
Молиявий хатарлар ва бозор реакциясиБозор таҳлилчиларининг фикрича, компаниянинг бундай қадами бир вақтнинг ўзида ҳам ақлли, ҳам хавфли стратегия ҳисобланади. Облигациялар бозорида ҳатто бироз хавотир ҳам сезилди, шундан сўнг NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг ижтимоий тармоқларда ва бизнес телеканалида чиқиш қилиб, компаниянинг хатарлари қандай чекланишини батафсил тушунтириб берди.
Режага кўра, агар маълумотлар маркази эгаси кредитни тўлай олмай қолса ва кредитор чипларни сотишга мажбур бўлса, бироқ уларнинг нархи кутилганидан паст чиқса, NVIDIA фарқнинг 25 фоизигача бўлган қисмини қоплаб беришни ўз зиммасига олади. Бу эса молия оламида талаб пасайган сари мажбуриятлар ортиб борадиган тескари хавф ҳолатини келтириб чиқариши мумкин.
Стартаплар ва иккиламчи бозор истиқболлариМолиявий маневрлар ортида стартаплар ва йирик корхоналар учун жуда муҳим бўлган яна бир жиҳат ётибди. Женсен Ҳуанг эскираётган NVIDIA жиҳозларига бўлган талабни барқарор сақлаб қолиш учун фойдаланилган AI аппарат таъминоти экотизими гуллаб-яшнашини таъминлашни мақсад қилган.
Bloomberg ҳисоб-китобларига кўра, компания OpenAI ва Anthropic каби етакчи сунъий интеллект лабораториялари ҳамда КореВеаве, Небиус, Фирмус ва Ламбда каби булутли хизмат кўрсатувчиларни қўллаб-қувватлаш учун миллиардлаб маблағ йўналтириб келмоқда. Бироқ мутахассислар буни ўтмишдаги айрим шубҳали схемалар билан қиёслаётгани ҳам сир эмас.
Шунга қарамай, Женсен Ҳуанг бу ташаббус ўтмишдаги ҳолатлардан фарқ қилишини таъкидлади. Компания ўз мижозларига тўғридан-тўғри қарз бериш ўрнига, мустақил институционал капитални AI инфратузилма бозорига олиб кирмоқда. Бу эса хатарларнинг катта қисмини молиявий шериклар зиммасига юклаган ҳолда, келгусида чиплар қийматининг бир қисмини ҳимоя қилиш имконини беради.
…