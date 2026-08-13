Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айланди
Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой нуфузли мукофотини қўлга киритиш учун асосий давогарга айланди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўн тўққиз ёшли футболчи ўзининг клуб ва терма жамоадаги барқарор ҳамда ишончли ўйини туфайли мутахассислар эътиборини тортишга муваффақ бўлган ва рейтинг пешқадамлигини қўлга киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ёш футболчи мавсумдаги ёрқин ҳаракатлари эвазига Баллон дъОр рейтингининг кучли ўнталигидан ҳам жой олган. Унинг сўнгги янгиланган Голден Бой рўйхатидаги устунлиги яққол кўзга ташланиб турибди.
Рейтинг етакчилари ва асосий таъқибчиларSport нашрининг ёзишича, Пау Кубарси иккинчи ўринда бораётган жамоадоши Ламине Ямалдан нақ 700 очко фарқ билан олдинда бормоқда. Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямал мазкур соврин билан 2024-йилда тақдирланган эди. Кучли учликка эса Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшиб олган ва 125 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига Испания пойтахтига кўчиб ўтган Ян Диоманде якун ясади.
Шунингдек, Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Варрен Зайр-Эмери Барселона ҳимоячисидан 6000 очко ортда қолган ҳолда учинчи поғонадан жой олди. Манчестер Сити клуби эҳтимолий трансфер мақсади сифатида қараётган Марокаш вакили Аёуб Боуадди эса рейтингда бешинчи ўринни эгаллади.
Испания грандларининг ёш иқтидордаги вакиллариМазкур нуфузли рўйхатда Каталония клубининг нуфузи яна бир бор яққол намоён бўлди. Барселона сафидан Кубарси ва Ламине Ямалдан ташқари яна бир иқтидорли футболчи — Марк Бернал кучли юзталикка кириб, йигирманчи ўринни банд этди.
Реал Мадрид жамоаси ҳам мазкур рейтингда ўзининг уч нафар вакилига эга эканлигини кўрсатди. Ян Диомандега қўшилиб, Эндрик саккизинчи ўриндан жой олган бўлса, Тиаго Питарч қирқинчи поғонани эгаллади. Бу каби кўрсаткичлар Испания футболининг келажаги нақадар порлоқ эканидан далолат беради.
…