Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айланди

·0·Спорт
Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айланди

Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой нуфузли мукофотини қўлга киритиш учун асосий давогарга айланди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўн тўққиз ёшли футболчи ўзининг клуб ва терма жамоадаги барқарор ҳамда ишончли ўйини туфайли мутахассислар эътиборини тортишга муваффақ бўлган ва рейтинг пешқадамлигини қўлга киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ёш футболчи мавсумдаги ёрқин ҳаракатлари эвазига Баллон дъОр рейтингининг кучли ўнталигидан ҳам жой олган. Унинг сўнгги янгиланган Голден Бой рўйхатидаги устунлиги яққол кўзга ташланиб турибди.

Рейтинг етакчилари ва асосий таъқибчилар

Sport нашрининг ёзишича, Пау Кубарси иккинчи ўринда бораётган жамоадоши Ламине Ямалдан нақ 700 очко фарқ билан олдинда бормоқда. Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямал мазкур соврин билан 2024-йилда тақдирланган эди. Кучли учликка эса Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшиб олган ва 125 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига Испания пойтахтига кўчиб ўтган Ян Диоманде якун ясади.

Шунингдек, Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Варрен Зайр-Эмери Барселона ҳимоячисидан 6000 очко ортда қолган ҳолда учинчи поғонадан жой олди. Манчестер Сити клуби эҳтимолий трансфер мақсади сифатида қараётган Марокаш вакили Аёуб Боуадди эса рейтингда бешинчи ўринни эгаллади.

Испания грандларининг ёш иқтидордаги вакиллари

Мазкур нуфузли рўйхатда Каталония клубининг нуфузи яна бир бор яққол намоён бўлди. Барселона сафидан Кубарси ва Ламине Ямалдан ташқари яна бир иқтидорли футболчи — Марк Бернал кучли юзталикка кириб, йигирманчи ўринни банд этди.

Реал Мадрид жамоаси ҳам мазкур рейтингда ўзининг уч нафар вакилига эга эканлигини кўрсатди. Ян Диомандега қўшилиб, Эндрик саккизинчи ўриндан жой олган бўлса, Тиаго Питарч қирқинчи поғонани эгаллади. Бу каби кўрсаткичлар Испания футболининг келажаги нақадар порлоқ эканидан далолат беради.

Голден БойПау КубарсиЛамине ЯмалБарселонаРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача