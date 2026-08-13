Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқда
Apple корпорацияси келгусида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод сунъий интеллектга асосланган Siri учун оммавий ахборот воситалари маълумотларидан фойдаланиш юзасидан йирик нашриётлар билан музокаралар олиб бормоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар қилишича, технология гиганти сўнгги ойларда етакчи нашрларга мурожаат қилиб, уларнинг материаллари орқали овозли ёрдамчига долзарб янгиликлар ва ахборотлардан фойдаланиш имкониятини беришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур ташаббус Apple компаниясининг ўз овозли ёрдамчисини сезиларли даражада яхшилаш ва уни замонавий талабларга жавоб берадиган даражага олиб чиқиш борасидаги саъй-ҳаракатларининг бир қисми ҳисобланади. Маълумки, фойдаланувчилар бир неча йиллардан буён анча ақлли ва имкониятлари кенгроқ сунъий интеллект ёрдамчисини кутишмоқда. Янги Siri AI функцияларининг жорий йил охиригача омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.
Молиялаштириш модели ва бюджетМузокаралар жараёнида Apple нашриётларга ўзига хос тўлов моделини таклиф қилгани маълум бўлди. Унга кўра, компания қатъий лицензия тўлови ўрнига, контентдан фойдаланилгани учун ўзгарувчан компенсация моделини қўлламоқни мақсад қилган. Ушбу ёндашув саноатдаги одатий амалиётдан кескин фарқ қилади, чунки одатда йирик компаниялар кенг кўламли кириш ҳуқуқи учун кафолатланган қатъий тўловларни амалга оширади.
Ҳозирги пайтда Apple ушбу мақсадлар учун тўққиз хонали бюджетни кўриб чиқаётгани хабар қилинмоқда. Бу эса компаниянинг сунъий интеллектни ишончли ва юқори сифатли янгиликлар билан таъминлаш учун жиддий молиявий ресурслар йўналтиришга тайёр эканини кўрсатади. Бироқ, TechCrunch нашрининг мазкур ҳолат юзасидан йўллаган расмий сўровига Apple томонидан ҳозирча изоҳ берилмаган.
Сунъий интеллект бозоридаги рақобатТехнология бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида бундай ҳамкорликлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Apple ўзининг овозли ёрдамчисини замонавий талабларга мослаштириш, фойдаланувчиларга нафақат умумий маълумотларни, балки энг сўнгги ва аниқ янгиликларни тезкор тақдим этиш имкониятини яратишга интилмоқда.
Нашриётлар билан тузилиши кутиладиган келишувлар мобил қурилмалар бозорида етакчи ўрин тутувчи Apple экотизимида ахборот тарқатиш ва истеъмол қилиш маданиятини ўзгартириб юбориши мумкин. Янги функциялар ишга туширилгач, миллионлаб фойдаланувчилар Siri орқали дунёдаги энг сўнгги воқеа-ҳодисалардан қисқа вақт ичида хабардор бўлиш имкониятига эга бўлишади.
…