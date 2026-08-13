Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқда

·0·Техно
Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқда

Apple корпорацияси келгусида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод сунъий интеллектга асосланган Siri учун оммавий ахборот воситалари маълумотларидан фойдаланиш юзасидан йирик нашриётлар билан музокаралар олиб бормоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар қилишича, технология гиганти сўнгги ойларда етакчи нашрларга мурожаат қилиб, уларнинг материаллари орқали овозли ёрдамчига долзарб янгиликлар ва ахборотлардан фойдаланиш имкониятини беришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур ташаббус Apple компаниясининг ўз овозли ёрдамчисини сезиларли даражада яхшилаш ва уни замонавий талабларга жавоб берадиган даражага олиб чиқиш борасидаги саъй-ҳаракатларининг бир қисми ҳисобланади. Маълумки, фойдаланувчилар бир неча йиллардан буён анча ақлли ва имкониятлари кенгроқ сунъий интеллект ёрдамчисини кутишмоқда. Янги Siri AI функцияларининг жорий йил охиригача омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.

Молиялаштириш модели ва бюджет

Музокаралар жараёнида Apple нашриётларга ўзига хос тўлов моделини таклиф қилгани маълум бўлди. Унга кўра, компания қатъий лицензия тўлови ўрнига, контентдан фойдаланилгани учун ўзгарувчан компенсация моделини қўлламоқни мақсад қилган. Ушбу ёндашув саноатдаги одатий амалиётдан кескин фарқ қилади, чунки одатда йирик компаниялар кенг кўламли кириш ҳуқуқи учун кафолатланган қатъий тўловларни амалга оширади.

Ҳозирги пайтда Apple ушбу мақсадлар учун тўққиз хонали бюджетни кўриб чиқаётгани хабар қилинмоқда. Бу эса компаниянинг сунъий интеллектни ишончли ва юқори сифатли янгиликлар билан таъминлаш учун жиддий молиявий ресурслар йўналтиришга тайёр эканини кўрсатади. Бироқ, TechCrunch нашрининг мазкур ҳолат юзасидан йўллаган расмий сўровига Apple томонидан ҳозирча изоҳ берилмаган.

Сунъий интеллект бозоридаги рақобат

Технология бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида бундай ҳамкорликлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Apple ўзининг овозли ёрдамчисини замонавий талабларга мослаштириш, фойдаланувчиларга нафақат умумий маълумотларни, балки энг сўнгги ва аниқ янгиликларни тезкор тақдим этиш имкониятини яратишга интилмоқда.

Нашриётлар билан тузилиши кутиладиган келишувлар мобил қурилмалар бозорида етакчи ўрин тутувчи Apple экотизимида ахборот тарқатиш ва истеъмол қилиш маданиятини ўзгартириб юбориши мумкин. Янги функциялар ишга туширилгач, миллионлаб фойдаланувчилар Siri орқали дунёдаги энг сўнгги воқеа-ҳодисалардан қисқа вақт ичида хабардор бўлиш имкониятига эга бўлишади.

AppleSiriТехнологияЯнгиликларСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаXiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаБугун, 18:58Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди