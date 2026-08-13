Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этди
Хитой океанда шаклланиб, мамлакат қирғоқлари сари яқинлашиб келаётган «Дельфин» тайфунини узлуксиз кузатиш учун Фенгюн метеорологик сунъий йўлдошлар гуруҳини ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, илғор космик аппаратлар циклоннинг ҳаракати ва ҳолатини баҳолаш учун метеорология хизматларига ҳар дақиқада муҳим маълумотларни узатиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фенгюн-4C ва Фенгюн-4B сунъий йўлдошлари ушбу жараёнда биргаликда фаолият олиб бормоқда. Шанхай космик техника академияси (САСТ) маълумотларига кўра, 133-шарқий узунликдаги геостационар орбитада жойлашган Фенгюн-4C ҳозирда атмосферани комплекс зондлаш бўйича дунёдаги энг қудратли яккаголлик геостационар сунъий йўлдош ҳисобланади.
Фазодан туриб реал вақт режимида кузатувМазкур аппаратнинг жиҳозлари, жумладан, кўп каналли сканерловчи радиометр ва чақмоқларни хариталаш камераси булутлар тузилиши ҳамда кучли ҳаво оқимларини реал вақт режимида кузатиш имконини беради. Шунингдек, у чақмоқ фаоллигидаги ўзгаришлар ва тайфуннинг жадал кучайиш белгиларини ҳам аниқ қайд этади.
«Дельфин» қирғоқларга яқинлашгани сари жараёнга 105-шарқий узунликда жойлашган Фенгюн-4B ҳам қўшилди. У қулайроқ кўриш бурчаги туфайли ўз эътиборини қирғоқ сувларига қаратган бўлиб, тайфун ҳамда унга ёндош атмосфера тизимларининг тасвирларини 250 метргача бўлган аниқликда ҳар дақиқада етказиб бермоқда.
Паст орбиталардаги қўшимча имкониятларБундай юқори частотали тасвирлар нафақат асосий тайфунни, балки унинг атрофидаги майдароқ об-ҳаво тузилмаларини ҳам диққат билан кузатиб бориш имконини беради. Шунинг билан бирга, Хитой паст орбиталарда ҳаракатланувчи Фенгюн-3 метеорологик сунъий йўлдошларини ҳам сафарбар этди.
Ушбу паст орбитали қурилмалар тайфунтни турли йўналишлар ва вақтларда кузатмоқда. Уларнинг таркибидаги микротўлқинли радиометрлар, ҳарорат ва намликни ўлчаш мосламалари ҳамда ёғингарчилик радарлари булут ва ёмғир қатламларидан ўтиб ҳам маълумот йиғиш қобилиятига эга.
Мазкур комплекс ёндашув тайфуннинг ташқи спирал тасмаларидан тортиб то марказий қисмигача бўлган ички тузилиши, ҳарорат ва намлик тақсимоти ҳамда ёғингарчилик динамикасини тўлақонли баҳолаш имконини тақдим этмоқда.
…