Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этди

·0·Техно
Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этди

Хитой океанда шаклланиб, мамлакат қирғоқлари сари яқинлашиб келаётган «Дельфин» тайфунини узлуксиз кузатиш учун Фенгюн метеорологик сунъий йўлдошлар гуруҳини ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, илғор космик аппаратлар циклоннинг ҳаракати ва ҳолатини баҳолаш учун метеорология хизматларига ҳар дақиқада муҳим маълумотларни узатиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фенгюн-4C ва Фенгюн-4B сунъий йўлдошлари ушбу жараёнда биргаликда фаолият олиб бормоқда. Шанхай космик техника академияси (САСТ) маълумотларига кўра, 133-шарқий узунликдаги геостационар орбитада жойлашган Фенгюн-4C ҳозирда атмосферани комплекс зондлаш бўйича дунёдаги энг қудратли яккаголлик геостационар сунъий йўлдош ҳисобланади.

Фазодан туриб реал вақт режимида кузатув

Мазкур аппаратнинг жиҳозлари, жумладан, кўп каналли сканерловчи радиометр ва чақмоқларни хариталаш камераси булутлар тузилиши ҳамда кучли ҳаво оқимларини реал вақт режимида кузатиш имконини беради. Шунингдек, у чақмоқ фаоллигидаги ўзгаришлар ва тайфуннинг жадал кучайиш белгиларини ҳам аниқ қайд этади.

«Дельфин» қирғоқларга яқинлашгани сари жараёнга 105-шарқий узунликда жойлашган Фенгюн-4B ҳам қўшилди. У қулайроқ кўриш бурчаги туфайли ўз эътиборини қирғоқ сувларига қаратган бўлиб, тайфун ҳамда унга ёндош атмосфера тизимларининг тасвирларини 250 метргача бўлган аниқликда ҳар дақиқада етказиб бермоқда.

Паст орбиталардаги қўшимча имкониятлар

Бундай юқори частотали тасвирлар нафақат асосий тайфунни, балки унинг атрофидаги майдароқ об-ҳаво тузилмаларини ҳам диққат билан кузатиб бориш имконини беради. Шунинг билан бирга, Хитой паст орбиталарда ҳаракатланувчи Фенгюн-3 метеорологик сунъий йўлдошларини ҳам сафарбар этди.

Ушбу паст орбитали қурилмалар тайфунтни турли йўналишлар ва вақтларда кузатмоқда. Уларнинг таркибидаги микротўлқинли радиометрлар, ҳарорат ва намликни ўлчаш мосламалари ҳамда ёғингарчилик радарлари булут ва ёмғир қатламларидан ўтиб ҳам маълумот йиғиш қобилиятига эга.

Мазкур комплекс ёндашув тайфуннинг ташқи спирал тасмаларидан тортиб то марказий қисмигача бўлган ички тузилиши, ҳарорат ва намлик тақсимоти ҳамда ёғингарчилик динамикасини тўлақонли баҳолаш имконини тақдим этмоқда.

ХитойТайфунКосмосМетеорологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиNVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиБугун, 20:22Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаApple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаБугун, 19:52Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди