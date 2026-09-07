Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди
Xiaomi компанияси Хитой бозорида эски симли уйларга ҳам осонгина орнатиш мумкин болган янги Смарт Свитч 2 ақлли тугмасини сотувга чиқарди. Ixbt.com малумотига кора, мазкур қурилма озининг техник имкониятлари ва универсал хусусиятлари билан копчиликнинг эттиборини тортмоқда ва у 69 юандан бошланадиган нархларда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли қурилма Xiaomi Малл ҳамда Xiaomi Ёупин краудфандинг майдончалари орқали харидорларга тақдим этилмоқда. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларидан келиб чиқиб, моделни бир, икки ва уч тугмали вариантларда ишлаб чиқарган болиб, улар стандарт 86-типли настеннй қутиларга мос келади.
Техник хусусиятлар ва хавфсизликҚурилманинг асосий устунликларидан бири шундаки, уни уйдаги нол симининг мавжудлигидан қатъи назар орнатиш мумкин. Смарт Свитч 2 электр тармогининг конфигурациясини автоматик равишда аниқлайди ва мос келадиган иш режимини отказиб беради, бу эса эски биноларда яшовчилар учун катта қулайлик яратади.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида этибор қаратилган болиб, корпус учун 850 даража ҳароратга чидамли В-0 отга чидамли поликарбонат материалидан фойдаланилган. Шунингдек, реле ресурси бир миллион сиклга моҳжалланган болиб, кучланишнинг нол бойича отиш пайтида махсус технологиянинг қолланилиши контактларга тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтиради.
Ақлли уй тизимидаги орниСмарт Свитч 2 модели Mesh 2.0 технологиясини қоллаб-қувватлайди. Бунинг натижасида қурилманинг жавоб бериш тезлиги аввалги авлод билан таққослаганда 50 фоизга ошган, тармоқ операциялари эса 80 фоизга тезроқ бажарилиши таминланган.
Фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали тугмаларнинг бир марта, икки марта босилиши ҳамда узоқ босиб турилишига турли ҳаракатларни бириктириши мумкин. Зарур болганда, тугмани бошқа ақлли уй қурилмалари учун тулақонли симсиз бошқарув пултига айлантириш ҳам имконияти мавжуд.
Қурилманинг электр схемаси қуввати паст болган ёруглик диодли лампаларнинг очирилган ҳолатдаги милтиллашини камайтириш учун махсус оптимизация қилинган. Органик ойнадан ясалган 11 мм қалинликдаги панел эса унга замонавий ва эстетик кориниш багишлайди.
…