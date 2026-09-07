Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди

·20·Техно
Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди

Xiaomi компанияси Хитой бозорида эски симли уйларга ҳам осонгина орнатиш мумкин болган янги Смарт Свитч 2 ақлли тугмасини сотувга чиқарди. Ixbt.com малумотига кора, мазкур қурилма озининг техник имкониятлари ва универсал хусусиятлари билан копчиликнинг эттиборини тортмоқда ва у 69 юандан бошланадиган нархларда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли қурилма Xiaomi Малл ҳамда Xiaomi Ёупин краудфандинг майдончалари орқали харидорларга тақдим этилмоқда. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларидан келиб чиқиб, моделни бир, икки ва уч тугмали вариантларда ишлаб чиқарган болиб, улар стандарт 86-типли настеннй қутиларга мос келади.

Техник хусусиятлар ва хавфсизлик

Қурилманинг асосий устунликларидан бири шундаки, уни уйдаги нол симининг мавжудлигидан қатъи назар орнатиш мумкин. Смарт Свитч 2 электр тармогининг конфигурациясини автоматик равишда аниқлайди ва мос келадиган иш режимини отказиб беради, бу эса эски биноларда яшовчилар учун катта қулайлик яратади.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида этибор қаратилган болиб, корпус учун 850 даража ҳароратга чидамли В-0 отга чидамли поликарбонат материалидан фойдаланилган. Шунингдек, реле ресурси бир миллион сиклга моҳжалланган болиб, кучланишнинг нол бойича отиш пайтида махсус технологиянинг қолланилиши контактларга тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтиради.

Ақлли уй тизимидаги орни

Смарт Свитч 2 модели Mesh 2.0 технологиясини қоллаб-қувватлайди. Бунинг натижасида қурилманинг жавоб бериш тезлиги аввалги авлод билан таққослаганда 50 фоизга ошган, тармоқ операциялари эса 80 фоизга тезроқ бажарилиши таминланган.

Фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали тугмаларнинг бир марта, икки марта босилиши ҳамда узоқ босиб турилишига турли ҳаракатларни бириктириши мумкин. Зарур болганда, тугмани бошқа ақлли уй қурилмалари учун тулақонли симсиз бошқарув пултига айлантириш ҳам имконияти мавжуд.

Қурилманинг электр схемаси қуввати паст болган ёруглик диодли лампаларнинг очирилган ҳолатдаги милтиллашини камайтириш учун махсус оптимизация қилинган. Органик ойнадан ясалган 11 мм қалинликдаги панел эса унга замонавий ва эстетик кориниш багишлайди.

XiaomiСмарт Свитч 2Ақлли уйMi HomeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиБугун, 12:55Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди