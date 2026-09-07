Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчирилади

·2·Жамият
Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчирилади

Тошкентнинг Мирзо Улуғбек, Шайхонтоҳур ва Яшнобод туманларида айрим манзилларга иссиқ сув етказиб бериш вақтинча тўхтатилади. Бу ҳақда «Veolia Energy Tashkent» компанияси маълум қилди.

Мирзо Улуғбек туманида иссиқ сув таъминоти 7–11 сентябрь кунлари «Уйғониш» маҳалласи, ТТЗ-2 мавзесининг айрим уйлари ҳамда 512- ва 80-сонли боғчаларда тўхтатилади.

Шайхонтоҳур туманида эса 7–9 сентябрь кунлари «Самарқанд дарвоза» маҳалласидаги Учлоғли кўчасининг 1-уйида иссиқ сув бўлмайди.

Шунингдек, 7–9 сентябрь кунлари Яшнобод туманидаги «Мовароуннаҳр» маҳалласи, Нукус кўчасида жойлашган қатор уйларда ҳам иссиқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Гап 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2 ва 8-сонли уйлар ҳақида кетмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиБугун, 07:08Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:003 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарувБугун, 06:56Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиФуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиБугун, 06:41Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борКеча, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиКеча, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари