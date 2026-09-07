Ўзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошди

·37·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошди

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, август ойида Ўзбекистонда инфляция 0,2 фоизни ташкил этди. Йиллик инфляция эса 6,2 фоиз бўлди. Ой давомида озиқ-овқат маҳсулотлари 0,4 фоиз, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 0,2 фоиз, хизматлар нархи 0,1 фоизга ошди.

Энг юқори инфляция Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда август ойида нархлар 0,3 фоизга, йиллик ҳисобда эса 6,8 фоизга қимматлаган.

Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида сабзи нархи 9,2 фоизга, пиёз 6,2 фоизга, гуруч 2,2 фоизга, тухум 0,8 фоизга, гўшт 0,7 фоизга ошди. Помидор нархи 1,1 фоизга, бодринг эса 1,5 фоизга кўтарилди.

Ёқилғи нархларида ҳам ўсиш давом этди. Автомобил бензини маркасига қараб бир ойда 6,7 фоизгача қимматлади. Ўртача ўсиш 1,9 фоизни ташкил этган бўлса, йиллик ҳисобда бензин нархи 20,2 фоизга ошган.

Пропан нархи август ойида 5,8 фоизга кўтарилди. Бир йил давомида ушбу ёқилғи 41,4 фоизга қимматлаган.

Ёқилғи нархларининг ошиши транспорт хизматлари қийматига ҳам таъсир қилган. Авиация хизматлари нархи 1,7 фоизгача, автомобил транспортида ташиш хизматлари эса 0,6 фоизга ошган.

Август ойининг сўнгги қисмида ижара ҳақи ҳам кўтарилди. Статистика қўмитаси маълумотида турар жой ижараси 0,4 фоизга қимматлагани қайд этилган.

Шунингдек, дори воситалари нархида ҳам ўсиш қайта кузатилди. Август ойида улар 0,2 фоизга қимматлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:04Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади 05.09, 18:422026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...05.09, 11:367 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди04.09, 17:595 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди04.09, 11:10«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида04.09, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда