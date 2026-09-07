Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси

·0·Техно
Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси

Сентябр ойида тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Pro смартфонлар серияси учун офлайн дўконларда дастлабки буюртмаларни қабул қилиш расман бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман қурилмалар мобил технологиялар бозорида жиддий бурилиш ясаши кутилмоқда, чунки улар энг илғор аппарат таъминоти ва янги авлод процессорлари билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Qualcomm процессорларида янги рекордлар

Смартфонлар бозоридаги асосий воқеалардан бири 23-сентябрь куни бўлиб ўтадиган Qualcomm Snapdragon саммити ҳисобланади. Ушбу тадбирда 2026-йилги янги авлод процессорлари қаторига мансуб бўлган иккита кучли чип — стандарт Snapdragon 8 Элите Ген 6 (SM8950) ва янада қувватли Snapdragon 8 Элите Ultra / Эхтреме Ген 6 (SM8975) тақдим этилиши кутилмоқда.

Маълум қилинишича, ҳар икки процессор ҳам TSMC компаниясининг илғор 2-нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Энг эътиборга молик жиҳати шундаки, сериянинг энг юқори версияси мобил чиплар тарихида илк бор 5 ГГц частота чегарасидан ошиб ўтиши кутилмоқда.

Илғор Лофик камера технологияси

Смартфоннинг фотографик имкониятлари ҳам сезиларли даражада яхшиланади. Тарқалган сиздирилган маълумотларга кўра, Xiaomi 18 Pro Max модели йирик сенсорли ҳамда замонавий Лофик технологиясига эга 200 мегапикселлик асосий камера билан таъминланади.

Шунингдек, қурилма макросуратга олиш имкониятига эга бўлган катта сенсорли 200 мегапикселли телефото модул ҳамда юқори сифатли кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Оддий Xiaomi 18 Pro модели ҳам шунга ўхшаш қўшалоқ 200 мегапикселли камера тизимини олиши мумкин, бироқ унинг асосий сенсорида Лофик технологияси қўлланилмаслиги эҳтимол тутилган.

Бундай юқори технологик ечимлар смартфон ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирнинг ўзида офлайн савдо нуқталарида олдиндан буюртмалар бериш имкониятининг очилгани фойдаланувчиларнинг ушбу флагманга бўлган юқори талабини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, Xiaomi компаниясининг сентябрь ойидаги тақдимоти мобил саноатнинг келгуси йил учун асосий тенденцияларини белгилаб бериши кутилмоқда. Янги авлод процессорлари ва илғор камералар комбинацияси бозордаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.

XiaomiSnapdragonЛофикСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиБугун, 12:55Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиҲиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиБугун, 11:22Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди