Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси
Сентябр ойида тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Pro смартфонлар серияси учун офлайн дўконларда дастлабки буюртмаларни қабул қилиш расман бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман қурилмалар мобил технологиялар бозорида жиддий бурилиш ясаши кутилмоқда, чунки улар энг илғор аппарат таъминоти ва янги авлод процессорлари билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Qualcomm процессорларида янги рекордларСмартфонлар бозоридаги асосий воқеалардан бири 23-сентябрь куни бўлиб ўтадиган Qualcomm Snapdragon саммити ҳисобланади. Ушбу тадбирда 2026-йилги янги авлод процессорлари қаторига мансуб бўлган иккита кучли чип — стандарт Snapdragon 8 Элите Ген 6 (SM8950) ва янада қувватли Snapdragon 8 Элите Ultra / Эхтреме Ген 6 (SM8975) тақдим этилиши кутилмоқда.
Маълум қилинишича, ҳар икки процессор ҳам TSMC компаниясининг илғор 2-нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Энг эътиборга молик жиҳати шундаки, сериянинг энг юқори версияси мобил чиплар тарихида илк бор 5 ГГц частота чегарасидан ошиб ўтиши кутилмоқда.
Илғор Лофик камера технологиясиСмартфоннинг фотографик имкониятлари ҳам сезиларли даражада яхшиланади. Тарқалган сиздирилган маълумотларга кўра, Xiaomi 18 Pro Max модели йирик сенсорли ҳамда замонавий Лофик технологиясига эга 200 мегапикселлик асосий камера билан таъминланади.
Шунингдек, қурилма макросуратга олиш имкониятига эга бўлган катта сенсорли 200 мегапикселли телефото модул ҳамда юқори сифатли кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Оддий Xiaomi 18 Pro модели ҳам шунга ўхшаш қўшалоқ 200 мегапикселли камера тизимини олиши мумкин, бироқ унинг асосий сенсорида Лофик технологияси қўлланилмаслиги эҳтимол тутилган.
Бундай юқори технологик ечимлар смартфон ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирнинг ўзида офлайн савдо нуқталарида олдиндан буюртмалар бериш имкониятининг очилгани фойдаланувчиларнинг ушбу флагманга бўлган юқори талабини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Xiaomi компаниясининг сентябрь ойидаги тақдимоти мобил саноатнинг келгуси йил учун асосий тенденцияларини белгилаб бериши кутилмоқда. Янги авлод процессорлари ва илғор камералар комбинацияси бозордаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.
…