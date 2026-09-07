Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида
Супероғир вазн тоифасида Британия ва жаҳон бокси тарихидаги энг кутилган супер-тўқнашув — Тайсон Фьюри ҳамда Энтони Жошуа жанги ниҳоят амалга ошиш арафасига келди. «Лўлилар қироли» Тайсон Фьюри ушбу тарихий баҳсни ташкиллаштиришда ва Netflix стриминг гиганти билан эксклюзив шартнома имзолашда UFC ҳамда Zuffa Boxing раҳбари Дана Уайтнинг хизмати беқиёс эканини очиқлади. Шу билан бирга, у Жошуанинг промоутери Эдди Хирнни кескин ҳақоратлаб, унинг майдакашлиги музокараларни яна барбод қилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Дана Уайтнинг аралашуви ва Netflix билан келишув
Тайсон Фьюри ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаатида Уайтнинг дипломатик маҳоратига юқори баҳо берди:
Netflix билан ҳамкорлик: Дана Уайт бокс оламида йиллар давомида ечилмаган муаммони ҳал қилиб, жангни Netflix платформаси орқали бутун дунёга жонли узатиш бўйича келишувга эришди;
«Эдди Хирн — майда ҳасадгўй»: Фьюри рақибининг промоутерини қаттиқ танқид қилди: «Ушбу жангни ташкил қилгани ва ишни охирига етказгани учун Дана Уайтга катта раҳмат. Эдди Хирн эса бунга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини тан олишга журъати етмайдиган майда ҳасадгўйдир. Улар йиллар давомида уриниб, уддалай олмаган ишни бошқа бир инсон амалга оширганига тан бераман», — деди Фьюри;
Расмий тасдиқнинг йўқлиги: Шу билан бирга, боксчи жанг ҳали 100 фоиз расман тасдиқланмаганини билдириб: «Бу қўрқоқлар ҳали ҳам қочиб юрибди, Эдди эса ҳамон сафсата сотмоқда», — дея қўшимча қилди.
Лондондан Нью-Йоркка кўчиш ва солиқ можароси
Жанг бўйича музокаралар географиянинг ўзгариши сабабли кескинлашган эди:
Америка аудиторияси учун ўзгариш: Баҳснинг трансляцияси АҚШ телетомошабинлари учун энг қулай прайм-тайм вақтига тўғриланиши кераклиги боис уни Лондондан Нью-Йорк шаҳрига кўчириш талаби қўйилди;
Хирннинг қўшимча талаблари: Жошуа манфаатларини ҳимоя қилувчи Эдди Хирн АҚШдаги қўшимча солиқлар тўлови сабабли боксчининг кафолатланган гонорарини сезиларли оширишни талаб қила бошлади;
«Уэмбли»га тайёрлик: Қизиғи шундаки, Энтони Жошуанинг шахсан ўзи ҳеч қандай молиявий ёки қўшимча шартларсиз Лондондаги 90 минг томошабин сиғадиган «Уэмбли» стадионида жанг қилишга тайёр эканини бир неча бор таъкидлаган.
Фрэнк Уоррендан сўнгги ултиматум: Душанба куни ҳаммаси ҳал бўлади
Музокаралардаги чўзилишлар Фьюри жамоасининг сабрини тугатди:
Муҳлатнинг тугаши: Тайсон Фьюрининг расмий промоутери Фрэнк Уоррен томонидан Жошуа ва Эдди Хирн жамоасига қўйилган қатъий ултиматум муддати душанба куни якунига етади;
20 ноябрь бекор бўлмайди: Агар Жошуа томони белгиланган муддат ичида шартномани имзоламаса, Фьюри дарҳол янги рақиб излашни бошлайди;
Нью-Йоркдаги оқшом: Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Тайсон Фьюрининг ўзи 20 ноябрь куни Нью-Йоркда барибир рингга кўтарилиши қатъий белгилаб қўйилган.
Сизнингча, Эдди Хирн ва Энтони Жошуа душанба кунги ултиматумга розилик билдириб, йилнинг энг катта жанги бўйича келишувга қўл қўядими ёки ушбу мега-жанг яна барбод бўладими? Агар тўқнашув 20 ноябрда Нью-Йоркда бўлиб ўтса, кимнинг ғалабасига ишонган бўлардингиз: Фьюрими ёки Жошуа? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…