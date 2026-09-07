Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида

·6·Спорт
Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида

Супероғир вазн тоифасида Британия ва жаҳон бокси тарихидаги энг кутилган супер-тўқнашув — Тайсон Фьюри ҳамда Энтони Жошуа жанги ниҳоят амалга ошиш арафасига келди. «Лўлилар қироли» Тайсон Фьюри ушбу тарихий баҳсни ташкиллаштиришда ва Netflix стриминг гиганти билан эксклюзив шартнома имзолашда UFC ҳамда Zuffa Boxing раҳбари Дана Уайтнинг хизмати беқиёс эканини очиқлади. Шу билан бирга, у Жошуанинг промоутери Эдди Хирнни кескин ҳақоратлаб, унинг майдакашлиги музокараларни яна барбод қилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Дана Уайтнинг аралашуви ва Netflix билан келишув

Тайсон Фьюри ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаатида Уайтнинг дипломатик маҳоратига юқори баҳо берди:

  • Netflix билан ҳамкорлик: Дана Уайт бокс оламида йиллар давомида ечилмаган муаммони ҳал қилиб, жангни Netflix платформаси орқали бутун дунёга жонли узатиш бўйича келишувга эришди;

  • «Эдди Хирн — майда ҳасадгўй»: Фьюри рақибининг промоутерини қаттиқ танқид қилди: «Ушбу жангни ташкил қилгани ва ишни охирига етказгани учун Дана Уайтга катта раҳмат. Эдди Хирн эса бунга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини тан олишга журъати етмайдиган майда ҳасадгўйдир. Улар йиллар давомида уриниб, уддалай олмаган ишни бошқа бир инсон амалга оширганига тан бераман», — деди Фьюри;

  • Расмий тасдиқнинг йўқлиги: Шу билан бирга, боксчи жанг ҳали 100 фоиз расман тасдиқланмаганини билдириб: «Бу қўрқоқлар ҳали ҳам қочиб юрибди, Эдди эса ҳамон сафсата сотмоқда», — дея қўшимча қилди.

Лондондан Нью-Йоркка кўчиш ва солиқ можароси

Жанг бўйича музокаралар географиянинг ўзгариши сабабли кескинлашган эди:

  • Америка аудиторияси учун ўзгариш: Баҳснинг трансляцияси АҚШ телетомошабинлари учун энг қулай прайм-тайм вақтига тўғриланиши кераклиги боис уни Лондондан Нью-Йорк шаҳрига кўчириш талаби қўйилди;

  • Хирннинг қўшимча талаблари: Жошуа манфаатларини ҳимоя қилувчи Эдди Хирн АҚШдаги қўшимча солиқлар тўлови сабабли боксчининг кафолатланган гонорарини сезиларли оширишни талаб қила бошлади;

  • «Уэмбли»га тайёрлик: Қизиғи шундаки, Энтони Жошуанинг шахсан ўзи ҳеч қандай молиявий ёки қўшимча шартларсиз Лондондаги 90 минг томошабин сиғадиган «Уэмбли» стадионида жанг қилишга тайёр эканини бир неча бор таъкидлаган.

Фрэнк Уоррендан сўнгги ултиматум: Душанба куни ҳаммаси ҳал бўлади

Музокаралардаги чўзилишлар Фьюри жамоасининг сабрини тугатди:

  • Муҳлатнинг тугаши: Тайсон Фьюрининг расмий промоутери Фрэнк Уоррен томонидан Жошуа ва Эдди Хирн жамоасига қўйилган қатъий ултиматум муддати душанба куни якунига етади;

  • 20 ноябрь бекор бўлмайди: Агар Жошуа томони белгиланган муддат ичида шартномани имзоламаса, Фьюри дарҳол янги рақиб излашни бошлайди;

  • Нью-Йоркдаги оқшом: Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Тайсон Фьюрининг ўзи 20 ноябрь куни Нью-Йоркда барибир рингга кўтарилиши қатъий белгилаб қўйилган.

Сизнингча, Эдди Хирн ва Энтони Жошуа душанба кунги ултиматумга розилик билдириб, йилнинг энг катта жанги бўйича келишувга қўл қўядими ёки ушбу мега-жанг яна барбод бўладими? Агар тўқнашув 20 ноябрда Нью-Йоркда бўлиб ўтса, кимнинг ғалабасига ишонган бўлардингиз: Фьюрими ёки Жошуа? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиФахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиБугун, 12:33“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди