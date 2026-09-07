Криштиано Роналдонинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилинди

·18·Спорт
Криштиано Роналдонинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилинди

Айни пайтда Саудия Арабистонининг Ал-Наср клубида тўп тепаётган Криштиано Роналдо футболчилик фаолиятидан кейин Ҳоллйвоод кино саноатида ўзини синаб кўриши мумкинлиги ҳақида мутахассислар ўз фикрларини билдиришмоқда. 41 ёшни қаршилаётган португалиялик юлдузнинг келажаги ҳақидаги тахминлар футбол оламида қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Англия Премер-лигасининг собиқ дарвозабони Шака Ҳислоп Криштиано Роналдонинг катта кинога ўтиш эҳтимолини истисно этмаган. Унинг фикрича, спортчи дунёдаги энг машҳур шахслардан бири сифатида исталган йўлни танлаш ҳуқуқига эга ва унинг молиявий имкониятлари ҳар қандай янги лойиҳани фақат завқ учун бажаришга имкон беради.

Глобал бренд ва кино оламидаги истиқболлар

Криштиано Роналдо нафақат футбол афсонаси, балки ўз номини глобал брендга айлантирган улкан тижорий шахсдир. Ижтимоий тармоқлардаги, жумладан Instagram ва YouTube платформаларидаги миллиардлаб аудиторияси унинг дунё миқёсидаги таъсир кучини кўрсатиб турибди. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятининг якуни яқинлашиб қолганини тан олган ва ҳозирнинг ўзида бир нечта муваффақиятли бизнес лойиҳаларига эгалик қилмоқда.

Ҳислопнинг таъкидлашича, Роналдо Лос-Анжелесга йўл олиб, блокбастер фильмларда ўз омадини синаб кўриши эҳтимолдан ҳоли эмас. Мутахассис ҳазиломуз тарзда португалиялик ҳужумчи Ҳоллйвоодда таниқли актёр Винние Жонесга шерик — "сидекикк" сифатида ҳам кўриниш бериши мумкинлигини айтиб ўтган.

Собиқ жамоадошларининг фикри

Винние Жонес футболчилик фаолиятидан сўнг кино оламига муваффақиятли ўтиб, 90 дан ортиқ фильм ва телевидение лойиҳаларида, жумладан "Карта, пул, икки ствол" ҳамда "Катта танаффус" каби картиналарда суратга тушган. Унинг йўли кўпчилик спортчилар учун намуна бўла олади.

Аввалроқ Роналдонинг Манчестер Юнайтеддаги собиқ жамоадоши Микаел Силвестре ҳам ГОАЛ нашрига берган интервюсида португалиялик ҳужумчи учун имкониятлар чегарасиз эканини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано қайси соҳага қўл урмасин ёки қандай инвестиция киритмасин, барчасида муваффақият қозонишга қодир.

Криштиано РоналдоАл-НасрҲоллйвоодФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаБугун, 13:15Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиФахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиБугун, 12:33“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди