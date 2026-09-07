Криштиано Роналдонинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилинди
Айни пайтда Саудия Арабистонининг Ал-Наср клубида тўп тепаётган Криштиано Роналдо футболчилик фаолиятидан кейин Ҳоллйвоод кино саноатида ўзини синаб кўриши мумкинлиги ҳақида мутахассислар ўз фикрларини билдиришмоқда. 41 ёшни қаршилаётган португалиялик юлдузнинг келажаги ҳақидаги тахминлар футбол оламида қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Англия Премер-лигасининг собиқ дарвозабони Шака Ҳислоп Криштиано Роналдонинг катта кинога ўтиш эҳтимолини истисно этмаган. Унинг фикрича, спортчи дунёдаги энг машҳур шахслардан бири сифатида исталган йўлни танлаш ҳуқуқига эга ва унинг молиявий имкониятлари ҳар қандай янги лойиҳани фақат завқ учун бажаришга имкон беради.
Глобал бренд ва кино оламидаги истиқболларКриштиано Роналдо нафақат футбол афсонаси, балки ўз номини глобал брендга айлантирган улкан тижорий шахсдир. Ижтимоий тармоқлардаги, жумладан Instagram ва YouTube платформаларидаги миллиардлаб аудиторияси унинг дунё миқёсидаги таъсир кучини кўрсатиб турибди. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятининг якуни яқинлашиб қолганини тан олган ва ҳозирнинг ўзида бир нечта муваффақиятли бизнес лойиҳаларига эгалик қилмоқда.
Ҳислопнинг таъкидлашича, Роналдо Лос-Анжелесга йўл олиб, блокбастер фильмларда ўз омадини синаб кўриши эҳтимолдан ҳоли эмас. Мутахассис ҳазиломуз тарзда португалиялик ҳужумчи Ҳоллйвоодда таниқли актёр Винние Жонесга шерик — "сидекикк" сифатида ҳам кўриниш бериши мумкинлигини айтиб ўтган.
Собиқ жамоадошларининг фикриВинние Жонес футболчилик фаолиятидан сўнг кино оламига муваффақиятли ўтиб, 90 дан ортиқ фильм ва телевидение лойиҳаларида, жумладан "Карта, пул, икки ствол" ҳамда "Катта танаффус" каби картиналарда суратга тушган. Унинг йўли кўпчилик спортчилар учун намуна бўла олади.
Аввалроқ Роналдонинг Манчестер Юнайтеддаги собиқ жамоадоши Микаел Силвестре ҳам ГОАЛ нашрига берган интервюсида португалиялик ҳужумчи учун имкониятлар чегарасиз эканини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано қайси соҳага қўл урмасин ёки қандай инвестиция киритмасин, барчасида муваффақият қозонишга қодир.
…