Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлди

·10·Техно
Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлди

Honor бренди ўзининг янги флагман гаджети — Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари учун дастлабки буюртмалар очилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат замонавий дизайн элементлари, балки фойдаланувчи саломатлигини жиддий назорат қилишга қаратилган илғор тиббий датчиклар билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли соатлар учун бир нечта ранг ва материаллар вариантлари тақдим этилди. Харидорлар қора, жигарранг ва кумуш рангдаги қора ҳамда сариқ тусли зангламайдиган пўлатдан ясалган корпуслар орасидан танлов қилишлари мумкин бўлади. Бу эса қурилманинг ҳар хил услубдаги фойдаланувчилар эҳтиёжини қондиришига имкон беради.

Қурилманинг ташқи кўриниши билан бир қаторда унинг экран имкониятлари ҳам юқори даражада. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, соат Труе Колор технологиясини қўллаб-қувватловчи OLED-дисплей билан таъминланган. Экран ёрқинлиги эса 5500 нит гача етиши мумкин, бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Соғлиқни назорат қилишдаги янги имкониятлар

Honor Watch 6 Pro моделида асосий эътибор фойдаланувчи организмидаги муҳим кўрсаткичларни кузатишга қаратилган. Хусусан, тақдим этилган функциялар қаторига юрак фаолиятининг тўхташини мониторинг қилиш, артериал қон босимини ноинвазив усулда ўлчаш 2.0 ҳамда қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатиб бориш киритилган.

Шунга қарамай, мазкур тизимларнинг ишлаш принципи ва ўлчов аниқлиги ҳақидаги тўлиқ техник тафсилотлар ҳозирча сир сақланмоқда. Ишлаб чиқарувчи бу борадаги батафсил маълумотларни кейинроқ очиқлашини билдирган, бу эса мутахассислар ва технология ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Смарт Эе Сенсинг Сйстем технологияси

Соғлиқни сақлаш функцияларидан ташқари, соат яна бир ноодатий янгилик — Смарт Эе Сенсинг Сйстем деб номланган интеллектуал нигоҳни аниқлаш тизими билан жиҳозланди. Ушбу технология фойдаланувчининг нигоҳи йўналишини аниқлаш орқали ақлли соат билан ўзаро алоқа имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Ҳозирги босқичда Honor компанияси Honor Watch 6 Pro қурилмасининг тўлиқ техник тавсифлари, уларнинг расмий нархлари ва савдога чиқиш санаси бўйича маълумотларни кейинроқ эълон қилишини маълум қилди. Дастлабки буюртмалар бошлангани боис, яқин кунларда янги гаджет ҳақида қўшимча тафсилотлар ошкор этилиши кутилмоқда.

HonorСмартватчHonor Watch 6 ProГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиБугун, 12:55Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди