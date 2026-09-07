Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлди
Honor бренди ўзининг янги флагман гаджети — Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари учун дастлабки буюртмалар очилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат замонавий дизайн элементлари, балки фойдаланувчи саломатлигини жиддий назорат қилишга қаратилган илғор тиббий датчиклар билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли соатлар учун бир нечта ранг ва материаллар вариантлари тақдим этилди. Харидорлар қора, жигарранг ва кумуш рангдаги қора ҳамда сариқ тусли зангламайдиган пўлатдан ясалган корпуслар орасидан танлов қилишлари мумкин бўлади. Бу эса қурилманинг ҳар хил услубдаги фойдаланувчилар эҳтиёжини қондиришига имкон беради.
Қурилманинг ташқи кўриниши билан бир қаторда унинг экран имкониятлари ҳам юқори даражада. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, соат Труе Колор технологиясини қўллаб-қувватловчи OLED-дисплей билан таъминланган. Экран ёрқинлиги эса 5500 нит гача етиши мумкин, бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Соғлиқни назорат қилишдаги янги имкониятларHonor Watch 6 Pro моделида асосий эътибор фойдаланувчи организмидаги муҳим кўрсаткичларни кузатишга қаратилган. Хусусан, тақдим этилган функциялар қаторига юрак фаолиятининг тўхташини мониторинг қилиш, артериал қон босимини ноинвазив усулда ўлчаш 2.0 ҳамда қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатиб бориш киритилган.
Шунга қарамай, мазкур тизимларнинг ишлаш принципи ва ўлчов аниқлиги ҳақидаги тўлиқ техник тафсилотлар ҳозирча сир сақланмоқда. Ишлаб чиқарувчи бу борадаги батафсил маълумотларни кейинроқ очиқлашини билдирган, бу эса мутахассислар ва технология ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Смарт Эе Сенсинг Сйстем технологиясиСоғлиқни сақлаш функцияларидан ташқари, соат яна бир ноодатий янгилик — Смарт Эе Сенсинг Сйстем деб номланган интеллектуал нигоҳни аниқлаш тизими билан жиҳозланди. Ушбу технология фойдаланувчининг нигоҳи йўналишини аниқлаш орқали ақлли соат билан ўзаро алоқа имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.
Ҳозирги босқичда Honor компанияси Honor Watch 6 Pro қурилмасининг тўлиқ техник тавсифлари, уларнинг расмий нархлари ва савдога чиқиш санаси бўйича маълумотларни кейинроқ эълон қилишини маълум қилди. Дастлабки буюртмалар бошлангани боис, яқин кунларда янги гаджет ҳақида қўшимча тафсилотлар ошкор этилиши кутилмоқда.
…