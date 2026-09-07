Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилди

·2·Техно
Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилди

Астрономлар АЛМА радиотелескоплар мажмуаси ёрдамида Қизил гигант Бетелгейле юзасида фавқулодда ноодатий ва узоқ сақланиб турувчи ҳудудларни аниқлашди. Еримиздан тахминан 724 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ушбу улкан осмон ёритқичини ўрганиш жараёнида унинг атмосфераси бир текис эмаслиги ва радиусида ўзгаришлар борлиги маълум бўлди. Мазкур илмий кузатишлар фазодаги энг сирли юлдузлардан бирининг ички жараёнларини янада чуқурроқ тушуниш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ноодатий иссиқ ҳудуд сири

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқот 2023-йил август ойида миллиметрли диапазонда амалга оширилган. Бетелгейле юлдузининг ўртача фотосфера ҳарорати тахминан 2300 Келвинни ташкил этади. Бироқ унинг шимоли-шарқий қисмида атрофидаги юзадан нақ 800 Келвинга иссиқроқ бўлган ҳудуд топилди. Ушбу топилманинг ўрни ва ёрқинлиги олимлар томонидан 2015-йилда қайд этилган иссиқ доғ билан деярли бир хил экани аниқланди.

Одатда қизил супергигант атмосферасидаги моддаларнинг аралашиш жараёнлари сиртни анча қисқа вақт ичида ўзгартириб юборади. Шу боисдан ҳам мазкур иссиқ доғнинг камида 7 йил давомида йўқолмагани илм-фан учун муҳим топилма бўлди. Бу ҳолат юлдуз сиртида фавқулодда узоқ яшовчи барқарор тузилмалар мавжудлигидан далолат беради.

Юлдуз радиуси ва конвекция жараёнлари

Янги олинган суратлар қизил супергигант атмосферасининг яққол бир жинсли эмаслигини кўрсатди. Хусусан, мутахассислар юлдузнинг кўринадиган радиуси сектори бўйлаб ±6 фоизгача бўлган ўзига хос «қавариқликлар» ва тўлқинсимон ўзгаришларни қайд этишди. Ушбу тузилмаларнинг шакли ҳам 2015-йилдаги кузатишларга нисбатан ўзгаргани аниқланди.

Астрономларнинг фикрича, кузатилаётган бундай ўзига хос хусусиятлар кучли конвекция жараёнлари билан бевосита боғлиқ. Бетелгейле тубидан кўтарилаётган иссиқ газ оқимлари атмосферада зарба тўлқинларини ҳосил қилади. Шунингдек, бу жараёнлар углерод оксиди ва кремний моноксиди каби турли молекулаларнинг пайдо бўлишига замин яратади.

Супернова ва келажакдаги эволюция

Мазкур мураккаб жараёнлар юлдузнинг модда йўқотиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин, чунки қизил супергигант аста-секин ўзининг ташқи қатламларини атрофидаги фазога отиб чиқармоқда. Массаси ва ҳажми жиҳатидан Қуёшдан сезиларли даражада улкан бўлган Бетелгейле келгусида ўз эволюциясини супернова портлаши билан якунлайди.

Ҳозирча бу улкан портлаш қачон рўй бериши аниқ эмас. Бироқ юлдузнинг бир жинсли бўлмаган сирти ҳамда унинг атмосферасидаги ўзгаришларни ўрганиш массив юлдузлар ҳаётининг энг сўнгги босқичидан олдин кечадиган мураккаб жараёнларни яхшироқ тушунишга хизмат қилади.

БетелгейлеАстрономияСуперноваЮлдузларАЛМА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиҲиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиБугун, 11:22Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди