Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолди

·0·Спорт
Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолди

Кабо-Верде терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида ёрқин ўйинлари билан танилган тажрибали дарвозабон Возинҳа Чилининг Коло-Коло клуби сафидаги дебют учрашувиданоқ ўзининг ишончли ўйини билан эътиборни тортди. Goal.com хабар беришича, 40 ёшли посбон Чили олий дивизиони доирасидаги Ҳуачипато жамоасига қарши кечган баҳсда ўз дарвозасини ишғол қилдирмасдан, жамоасининг мусобақа жадвалидаги етакчилигини мустаҳкамлашига муносиб ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Концепцион шаҳридаги Эстадио Эстер Роа Реболледо стадионида бўлиб ўтган учрашув нурсиз дуранг билан якунланган бўлса-да, бу натижа Лос Албос лақабли Коло-Коло жамоасининг мавқейига путур етказа олмади. Ушбу ўйин 40 ёшли футболчи учун Чили чемпионатидаги илк расмий синов бўлди. Аввалроқ мамлакат кубогида ҳам қуруқ ўйин ўтказган тажрибали дарвозабон ўзининг ишончли ҳаракатлари эвазига майдондаги умумий тоза дақиқаларини 180 тага етказди.

Майдондаги ишонч ва мухлислар олқиши

Учрашув давомида қарийб 20 мингга яқин томошабин фахрий дарвозабонни олқишлар билан қарши олди. Мундиалдаги ўйинларини эслатиб юборувчи анъанавий сариқ рангли либосда ҳаракат қилган Возинҳа жарима майдончасида ўта хотиржам ва тартибли ўйин намойиш этди. Гарчи биринчи бўлим охирида кичик хатога йўл қўйган бўлса-да, ён чизиқ ҳаками қайд этган ўйиндан ташқари ҳолат вазиятни юмшатди ва жамоа хавфдан қутулиб қолди.

Учрашув давомида кўрсатилган ишончли ўйин сафарга келган минглаб мухлисларнинг бир неча бор ўрнидан туриб олқишлашига сабаб бўлди. Майдондаги бу каби муваффақиятли ҳаракатлар Фернандо Ортис бошчилигидаги мураббийлар штабига дарвоза хавфсизлиги борасида хотиржамлик бағишлади.

Чемпионлик сари дадил қадам

Ушбу дуранг натижадан сўнг Коло-Коло жамоаси мусобақа жадвалида 53 очко жамғарган ҳолда яққол пешқадамликни сақлаб қолди. Фернандо Ортис шогирдлари ўзининг яқин таъқибчилари ҳисобланган Универсидад Католика ва Универсидад де Чиле клубларидан нақд 14 очкога ўзиб кетган. Ҳар икки таъқибчи жамоа ҳам дам олиш кунларида ғалаба қозонганига қарамамай, Лос Албос чемпионлик пойгасида ўз тақдирини тўлиқ назорат қилмоқда.

Гарчи жамоа рақиб дарвозаси олдида кўплаб имкониятлардан фойдалана олмаган бўлса-да, ҳимоядаги тартиб ва Возинҳанинг ишончли ҳаракатлари мураббийга асосий таркиб масаласида тўғри танлов қилиш имконини бермоқда. Мавсум якунига етиб бораётган бир пайтда тажрибали дарвозабоннинг маҳорати жамоага 2027 йилги Копа Либертадорес йўлланмасини нақд қилишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.

ВозинҳаКоло-КолоЧили чемпионатиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди