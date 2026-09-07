Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолди
Кабо-Верде терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида ёрқин ўйинлари билан танилган тажрибали дарвозабон Возинҳа Чилининг Коло-Коло клуби сафидаги дебют учрашувиданоқ ўзининг ишончли ўйини билан эътиборни тортди. Goal.com хабар беришича, 40 ёшли посбон Чили олий дивизиони доирасидаги Ҳуачипато жамоасига қарши кечган баҳсда ўз дарвозасини ишғол қилдирмасдан, жамоасининг мусобақа жадвалидаги етакчилигини мустаҳкамлашига муносиб ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Концепцион шаҳридаги Эстадио Эстер Роа Реболледо стадионида бўлиб ўтган учрашув нурсиз дуранг билан якунланган бўлса-да, бу натижа Лос Албос лақабли Коло-Коло жамоасининг мавқейига путур етказа олмади. Ушбу ўйин 40 ёшли футболчи учун Чили чемпионатидаги илк расмий синов бўлди. Аввалроқ мамлакат кубогида ҳам қуруқ ўйин ўтказган тажрибали дарвозабон ўзининг ишончли ҳаракатлари эвазига майдондаги умумий тоза дақиқаларини 180 тага етказди.
Майдондаги ишонч ва мухлислар олқишиУчрашув давомида қарийб 20 мингга яқин томошабин фахрий дарвозабонни олқишлар билан қарши олди. Мундиалдаги ўйинларини эслатиб юборувчи анъанавий сариқ рангли либосда ҳаракат қилган Возинҳа жарима майдончасида ўта хотиржам ва тартибли ўйин намойиш этди. Гарчи биринчи бўлим охирида кичик хатога йўл қўйган бўлса-да, ён чизиқ ҳаками қайд этган ўйиндан ташқари ҳолат вазиятни юмшатди ва жамоа хавфдан қутулиб қолди.
Учрашув давомида кўрсатилган ишончли ўйин сафарга келган минглаб мухлисларнинг бир неча бор ўрнидан туриб олқишлашига сабаб бўлди. Майдондаги бу каби муваффақиятли ҳаракатлар Фернандо Ортис бошчилигидаги мураббийлар штабига дарвоза хавфсизлиги борасида хотиржамлик бағишлади.
Чемпионлик сари дадил қадамУшбу дуранг натижадан сўнг Коло-Коло жамоаси мусобақа жадвалида 53 очко жамғарган ҳолда яққол пешқадамликни сақлаб қолди. Фернандо Ортис шогирдлари ўзининг яқин таъқибчилари ҳисобланган Универсидад Католика ва Универсидад де Чиле клубларидан нақд 14 очкога ўзиб кетган. Ҳар икки таъқибчи жамоа ҳам дам олиш кунларида ғалаба қозонганига қарамамай, Лос Албос чемпионлик пойгасида ўз тақдирини тўлиқ назорат қилмоқда.
Гарчи жамоа рақиб дарвозаси олдида кўплаб имкониятлардан фойдалана олмаган бўлса-да, ҳимоядаги тартиб ва Возинҳанинг ишончли ҳаракатлари мураббийга асосий таркиб масаласида тўғри танлов қилиш имконини бермоқда. Мавсум якунига етиб бораётган бир пайтда тажрибали дарвозабоннинг маҳорати жамоага 2027 йилги Копа Либертадорес йўлланмасини нақд қилишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.
…