Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқарди
Европанинг хусусий космик саноатида муҳим тарихий воқеа юз берди. Германиянинг Исар Аэроспасе компанияси ўзининг Спектрум ракетаси ёрдамида фойдали юкни муваффақиятли равишда ератости орбитасига олиб чиқди. Ушбу муваффақият Европа минтақаси учун космик бозорида SpaceX каби глобал рақобатчиларга муносиб муқобил пайдо бўлаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тарихий парвоз Норвегиядаги Андандё космодромидан «Онвард анд Упвард» миссияси доирасида амалга оширилди. Компания учун бу иккинчи синов парвози бўлиб, унда барча муҳим босқичлар кўнгилдагидек якунланди. Ракета максимал аэродинамик қаршилик зонасини муваффақиятли ортда қолдирди, босқичларга ажралиш жараёнини бажариб, иккинчи босқич двигателини ишга туширди ва белгиланган орбитага етиб келди.
Орбитал маневр ва бешта КубеСат аппаратиОрбитага муваффақиятли чиққандан сўнг, Спектрум ракетаси махсус маневрни амалга оширди. Шундан сўнг у бешта КубеСат сунъий йўлдоши ҳамда муҳим технологик экспериментни космосга муваффақиятли тарқатди. Мутахассислар дастлабки аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатишга муваффақ бўлишди, қолган сунъий йўлдошларнинг ҳолати эса босқичма-босқич текшириб борилмоқда.
Ушбу миссия доирасида фазога чиқарилган фойдали юклар қаторига қуйидаги илмий ва технологик қурилмалар киритилди:
- КйБEEсат илмий аппарати
- ТриСат-С сунъий йўлдоши
- Платформ 6 технологик модули
- ФрамСат-1 қурилмаси
- SpaceTeamSat1 космик дебюти
Европа космонавтикаси учун янги даврМазкур муваффақият Европанинг тижорий космонавтикаси тарихида туб бурилиш ясади. Исар Аэроспасе ўзини Европада хусусий маблағлар эвазига ташкил этилган ва сунъий йўлдошларни ўз ракетасида мустақил равишда орбитага етказиб берган илк тижорий космик компания сифатида эътироф этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Спектрум ракета ташувчиси учун бу парвоз алоҳида аҳамиятга эга эди. Компаниянинг бундан олдинги биринчи уриниши муваффақиятсизлик билан якунланган бўлиб, жамоа қисқа вақт ичида барча хатоларни таҳлил қилган ҳолда техник камчиликларни бартараф этишга эришди.
Ҳозирги кунда глобал космик бозорида хусусий ташаббуслар ва қайта фойдаланиладиган технологиялар асосий ўрин тутмоқда. Исар Аэроспасе эришган ушбу ютуқ Европа Иттифоқи мамлакатларининг космосга мустақил чиқиш имкониятларини кенгайтириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.
…