Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқарди

·21·Техно
Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқарди

Европанинг хусусий космик саноатида муҳим тарихий воқеа юз берди. Германиянинг Исар Аэроспасе компанияси ўзининг Спектрум ракетаси ёрдамида фойдали юкни муваффақиятли равишда ератости орбитасига олиб чиқди. Ушбу муваффақият Европа минтақаси учун космик бозорида SpaceX каби глобал рақобатчиларга муносиб муқобил пайдо бўлаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тарихий парвоз Норвегиядаги Андандё космодромидан «Онвард анд Упвард» миссияси доирасида амалга оширилди. Компания учун бу иккинчи синов парвози бўлиб, унда барча муҳим босқичлар кўнгилдагидек якунланди. Ракета максимал аэродинамик қаршилик зонасини муваффақиятли ортда қолдирди, босқичларга ажралиш жараёнини бажариб, иккинчи босқич двигателини ишга туширди ва белгиланган орбитага етиб келди.

Орбитал маневр ва бешта КубеСат аппарати

Орбитага муваффақиятли чиққандан сўнг, Спектрум ракетаси махсус маневрни амалга оширди. Шундан сўнг у бешта КубеСат сунъий йўлдоши ҳамда муҳим технологик экспериментни космосга муваффақиятли тарқатди. Мутахассислар дастлабки аппаратлар билан барқарор алоқа ўрнатишга муваффақ бўлишди, қолган сунъий йўлдошларнинг ҳолати эса босқичма-босқич текшириб борилмоқда.

Ушбу миссия доирасида фазога чиқарилган фойдали юклар қаторига қуйидаги илмий ва технологик қурилмалар киритилди:

  • КйБEEсат илмий аппарати
  • ТриСат-С сунъий йўлдоши
  • Платформ 6 технологик модули
  • ФрамСат-1 қурилмаси
  • SpaceTeamSat1 космик дебюти

Европа космонавтикаси учун янги давр

Мазкур муваффақият Европанинг тижорий космонавтикаси тарихида туб бурилиш ясади. Исар Аэроспасе ўзини Европада хусусий маблағлар эвазига ташкил этилган ва сунъий йўлдошларни ўз ракетасида мустақил равишда орбитага етказиб берган илк тижорий космик компания сифатида эътироф этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Спектрум ракета ташувчиси учун бу парвоз алоҳида аҳамиятга эга эди. Компаниянинг бундан олдинги биринчи уриниши муваффақиятсизлик билан якунланган бўлиб, жамоа қисқа вақт ичида барча хатоларни таҳлил қилган ҳолда техник камчиликларни бартараф этишга эришди.

Ҳозирги кунда глобал космик бозорида хусусий ташаббуслар ва қайта фойдаланиладиган технологиялар асосий ўрин тутмоқда. Исар Аэроспасе эришган ушбу ютуқ Европа Иттифоқи мамлакатларининг космосга мустақил чиқиш имкониятларини кенгайтириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.

Исар АэроспасеСпектрумКосмосСунъий йўлдошSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиҲиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиБугун, 11:22Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди