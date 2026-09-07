“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди

·12·Спорт
“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди

Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтган «UFC Fight Night 287» турнирининг аҳамияти жиҳатидан учинчи муҳим жангида октагонга чиққан ўзбекистонлик машҳур ММА устаси Нурсултон Рўзибоев кутилмаганда мағлубият аламини тотиб кўрди. 39 ёшли тажрибали англиялик юлдуз Майкл «Веном» Пейжга қарши кечган 3 раундлик кескин тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан инглиз жангчисининг қўли баланд келди. Ушбу кутилмаган натижа мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлган бир пайтда, UFC’даги яна бир вакилимиз Богдан Гусков Нурсултоннинг чиқиши ва Пейжнинг маҳоратига холис баҳо берди.

Париждаги оғир қарама-қаршилик: Очколар бўйича бой берилган ғалаба

«UFC Fight Night 287» турниридаги асосий жанглардан бири кескин курашлар остида ўтди:

  • «Веном»га қарши 15 дақиқалик синов: Нурсултон Рўзибоев жаҳоннинг энг хавфли ва ноодатий зарба бериш услубига эга бўлган собиқ «Bellator» юлдузи Майкл Пейжга қарши тўлиқ уч раунд ҳаракат қилди;

  • Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг давомида масофани усталик билан назорат қилган ва аниқ зарбалар сони бўйича устунликка эришган инглиз спортчиси ҳакамлар баҳосига кўра ғалабани илиб кетди;

  • Мухлислар муҳокамаси: Ўзбекистонлик жангчи учун бу UFC’даги иккинчи мағлубият бўлиб, ижтимоий тармоқларда жанг сценарийси ва Нурсултоннинг тактикаси бўйича турли фикрлар янграмоқда.

«Ёши ўтгани умуман сезилмаяпти»: Богдан Гусков Пейжнинг даражаси ҳақида

UFC яримоғир вазн тоифасида жанг қилувчи Богдан Гусков рақибнинг савиясига юқори баҳо берди:

  • Ўзига хос мактаб: «Майкл Пейж — бу мутлақо бошқача даража, ўз услубига эга жангчи», — дея таъкидлади Гусков;

  • 10 йил олдингидек динамика: Богданнинг сўзларига кўра, 39 ёшда бўлишига қарамай, инглиз жангчисида қарилик аломатлари умуман кўзга ташланмайди, унинг тезлиги ва ҳаракат динамикаси худди 10 йил олдингидек сақланиб қолган;

  • Тайёргарлик ва тажриба: Гусков Пейжда фақат ёшларга хос бўлган ҳаддан ташқари таваккалчилик (азарт) бироз пасайгани, аммо совуққонлик ва рингни ҳис қилиш қобилияти энг юқори нуқтада эканини эътироф этди.

«Биринчи раунд зўр бўлди»: Нурсултонга нима етишмади?

Гусков ҳамюртимизнинг октагондаги ҳаракатлари ва ушбу жангнинг аҳамиятига тўхталди:

  • Муваффақиятли старт: Гусковнинг фикрича, Нурсултон жангни жуда яхши бошлади ва биринчи раундда рақибга муносиб қаршилик кўрсатиб, ўз режасини амалга ошира олди;

  • Сценарийнинг бой берилиши: «Биринчи раунд зўр бўлди, кейин эса Пейж ўз режалари ва ўзи хоҳлаган жанг сценарийсини ўтказишга эришди», — дея вазиятга аниқлик киритди спортчи;

  • Мағлубият — чиниқиш мактаби: Богдан ижтимоий тармоқлардаги танқидларга жавобан: «Комментларда айтишганидек, Рўзибоев учун бу ҳақиқатан ҳам оғир жанг бўлди, лекин айнан шундай жанглар инсонни ва жангчини чиниқтиради», — дея Нурсултонга далда бўлди.

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоевнинг Майкл Пейжга қарши жангида асосий хатоси нимада бўлди: партерга олиб ўтиш имкониятларидан кам фойдаландими ёки рақибнинг ноодатий масофасига мослаша олмадими? Богдан Гусков айтганидек, бу мағлубият Рўзибоевнинг UFC’даги келажаги учун кучли сабоқ бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди