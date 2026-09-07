“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди
Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтган «UFC Fight Night 287» турнирининг аҳамияти жиҳатидан учинчи муҳим жангида октагонга чиққан ўзбекистонлик машҳур ММА устаси Нурсултон Рўзибоев кутилмаганда мағлубият аламини тотиб кўрди. 39 ёшли тажрибали англиялик юлдуз Майкл «Веном» Пейжга қарши кечган 3 раундлик кескин тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан инглиз жангчисининг қўли баланд келди. Ушбу кутилмаган натижа мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлган бир пайтда, UFC’даги яна бир вакилимиз Богдан Гусков Нурсултоннинг чиқиши ва Пейжнинг маҳоратига холис баҳо берди.
Париждаги оғир қарама-қаршилик: Очколар бўйича бой берилган ғалаба
«UFC Fight Night 287» турниридаги асосий жанглардан бири кескин курашлар остида ўтди:
«Веном»га қарши 15 дақиқалик синов: Нурсултон Рўзибоев жаҳоннинг энг хавфли ва ноодатий зарба бериш услубига эга бўлган собиқ «Bellator» юлдузи Майкл Пейжга қарши тўлиқ уч раунд ҳаракат қилди;
Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг давомида масофани усталик билан назорат қилган ва аниқ зарбалар сони бўйича устунликка эришган инглиз спортчиси ҳакамлар баҳосига кўра ғалабани илиб кетди;
Мухлислар муҳокамаси: Ўзбекистонлик жангчи учун бу UFC’даги иккинчи мағлубият бўлиб, ижтимоий тармоқларда жанг сценарийси ва Нурсултоннинг тактикаси бўйича турли фикрлар янграмоқда.
«Ёши ўтгани умуман сезилмаяпти»: Богдан Гусков Пейжнинг даражаси ҳақида
UFC яримоғир вазн тоифасида жанг қилувчи Богдан Гусков рақибнинг савиясига юқори баҳо берди:
Ўзига хос мактаб: «Майкл Пейж — бу мутлақо бошқача даража, ўз услубига эга жангчи», — дея таъкидлади Гусков;
10 йил олдингидек динамика: Богданнинг сўзларига кўра, 39 ёшда бўлишига қарамай, инглиз жангчисида қарилик аломатлари умуман кўзга ташланмайди, унинг тезлиги ва ҳаракат динамикаси худди 10 йил олдингидек сақланиб қолган;
Тайёргарлик ва тажриба: Гусков Пейжда фақат ёшларга хос бўлган ҳаддан ташқари таваккалчилик (азарт) бироз пасайгани, аммо совуққонлик ва рингни ҳис қилиш қобилияти энг юқори нуқтада эканини эътироф этди.
«Биринчи раунд зўр бўлди»: Нурсултонга нима етишмади?
Гусков ҳамюртимизнинг октагондаги ҳаракатлари ва ушбу жангнинг аҳамиятига тўхталди:
Муваффақиятли старт: Гусковнинг фикрича, Нурсултон жангни жуда яхши бошлади ва биринчи раундда рақибга муносиб қаршилик кўрсатиб, ўз режасини амалга ошира олди;
Сценарийнинг бой берилиши: «Биринчи раунд зўр бўлди, кейин эса Пейж ўз режалари ва ўзи хоҳлаган жанг сценарийсини ўтказишга эришди», — дея вазиятга аниқлик киритди спортчи;
Мағлубият — чиниқиш мактаби: Богдан ижтимоий тармоқлардаги танқидларга жавобан: «Комментларда айтишганидек, Рўзибоев учун бу ҳақиқатан ҳам оғир жанг бўлди, лекин айнан шундай жанглар инсонни ва жангчини чиниқтиради», — дея Нурсултонга далда бўлди.
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоевнинг Майкл Пейжга қарши жангида асосий хатоси нимада бўлди: партерга олиб ўтиш имкониятларидан кам фойдаландими ёки рақибнинг ноодатий масофасига мослаша олмадими? Богдан Гусков айтганидек, бу мағлубият Рўзибоевнинг UFC’даги келажаги учун кучли сабоқ бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…