Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди

·4·Техно
Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди

Huawei компанияси Мате ХТ 2 буклама смартфони билан биргаликда ўзининг энг сўнгги флагман мобил процессори — Кирин 9050 Pro'ни расман намойиш этди. Мазкур юқори унумдорликдаги платформа мобил қурилмалар бозорида муҳим қадам бўлиб, илғор архитектура ва яхшиланган ҳисоблаш имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги чипплата яратилишида асосий эътибор ЛогикФолдинг архитектураси ва янги Линхи процессор блокига қаратилган. Ушбу ечимлар туфайли умумий ишлаш унумдорлиги аввалги авлод вакилларига нисбатан 42 фоизга ошгани қайд этилди.

Техник кўрсаткичлар ва график имкониятлар

Тақдим этилган маълумотларга кўра, Кирин 9050 Pro процессорининг бир оқимли унумдорлиги 24 фоизга, кўп оқимли ишлаши эса нақ 52 фоизга кўпайган. Дастурий таъминот ва аппарат қисмининг ўзаро уйғунлиги ядролар ишини аниқ юкламаларга мослаштириб, ҳам юқори тезликни, ҳам энергия самарадорлигини таъминлайди.

График қувватлар борасида ҳам жиддий ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, қурилма аппарат даражасида трассировка лужи (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайдиган янги авлод Малеоон график қуйи тизими билан жиҳозланди. Қўшимча ҳисоблаш блоклари ва икки баравар оширилган кеш хотираси эвазига рендерлаш тезлиги 142 фоизга сакрагани маълум қилинди.

Сунъий интеллект ва алоқа технологиялари

Замонавий тенденцияларга мос равишда, чип сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган Да Винси NPU архитектураси билан таъминланди. Умумий ҳажми 30 миллиард параметрни ташкил этувчи мазкур нейрон процессор мультимодал МоE-моделларни бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш имконини беради.

Шунингдек, платформа сунъий йўлдош ва ерусти алоқа меъморчилигини ўз ичига олган янги Балонг модемига эга бўлди. Мазкур алоқа воситаси энг чекка ҳудудларда ҳам узлуксиз уланишни кафолатлайди.

Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида кўп каналли иссиқлик тарқатиш тизими ва замонавий мобил хавфсизлик механизмлари қўшилган. Буларнинг барчаси Кирин 9050 Pro'ни мобил саноатдаги энг илғор ишланмалардан бирига айлантиради.

HuaweiКирин 9050 ProСмартфонПроцессорТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиБугун, 12:55Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиБугун, 11:58Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиҲиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиБугун, 11:22Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди