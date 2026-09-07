Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди
Huawei компанияси Мате ХТ 2 буклама смартфони билан биргаликда ўзининг энг сўнгги флагман мобил процессори — Кирин 9050 Pro'ни расман намойиш этди. Мазкур юқори унумдорликдаги платформа мобил қурилмалар бозорида муҳим қадам бўлиб, илғор архитектура ва яхшиланган ҳисоблаш имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги чипплата яратилишида асосий эътибор ЛогикФолдинг архитектураси ва янги Линхи процессор блокига қаратилган. Ушбу ечимлар туфайли умумий ишлаш унумдорлиги аввалги авлод вакилларига нисбатан 42 фоизга ошгани қайд этилди.
Техник кўрсаткичлар ва график имкониятларТақдим этилган маълумотларга кўра, Кирин 9050 Pro процессорининг бир оқимли унумдорлиги 24 фоизга, кўп оқимли ишлаши эса нақ 52 фоизга кўпайган. Дастурий таъминот ва аппарат қисмининг ўзаро уйғунлиги ядролар ишини аниқ юкламаларга мослаштириб, ҳам юқори тезликни, ҳам энергия самарадорлигини таъминлайди.
График қувватлар борасида ҳам жиддий ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, қурилма аппарат даражасида трассировка лужи (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайдиган янги авлод Малеоон график қуйи тизими билан жиҳозланди. Қўшимча ҳисоблаш блоклари ва икки баравар оширилган кеш хотираси эвазига рендерлаш тезлиги 142 фоизга сакрагани маълум қилинди.
Сунъий интеллект ва алоқа технологиялариЗамонавий тенденцияларга мос равишда, чип сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган Да Винси NPU архитектураси билан таъминланди. Умумий ҳажми 30 миллиард параметрни ташкил этувчи мазкур нейрон процессор мультимодал МоE-моделларни бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш имконини беради.
Шунингдек, платформа сунъий йўлдош ва ерусти алоқа меъморчилигини ўз ичига олган янги Балонг модемига эга бўлди. Мазкур алоқа воситаси энг чекка ҳудудларда ҳам узлуксиз уланишни кафолатлайди.
Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида кўп каналли иссиқлик тарқатиш тизими ва замонавий мобил хавфсизлик механизмлари қўшилган. Буларнинг барчаси Кирин 9050 Pro'ни мобил саноатдаги энг илғор ишланмалардан бирига айлантиради.
…