Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришди
Полшанинг Лодз шаҳрида ўтган 20 ёшгача бўлган қизлар ўртасидаги жаҳон чемпионати учрашувида Италия терма жамоаси АҚШ устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Goal.com хабар беришича, ушбу муваффақият мамлакат футбол тарихида унутилмас кун сифатида муҳрланиб қолди ва ўсмирлар даражасидаги халқаро майдонларда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тарихий т танаффус ва илк ғалаба"Аззуррине" тахаллуси остида ҳаракат қилувчи Италия ёшлар жамоаси ушбу нуфузли турнирда нақ 14 йил давомида, аниқроғи 2012 йилдан буён иштирок этмаган эди. Қолаверса, италиялик қизлар бунгача ёшлар мундиаллари финал босқичида бирор марта ҳам ғалаба қозонмаган бўлиб, бу галги баҳс уларнинг турнир тарихидаги илк муваффақияти бўлиб қолди.
Учрашув фаворитлари сифатида эътироф этилган ва мазкур йўналишдаги кучли футбол мактабини ифодаловчи АҚШ терма жамоаси ўйин бошида ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, майдонда матонат кўрсатган Италия вакиллари қийин вазиятдан чиқиб кетиб, рақиб дарвозасига икки бор жавоб тўпини киритишди.
Ҳал қилувчи голлар ва VAR аралашувиИталия терма жамоасининг жавоб голларига Фадда ҳамда Пеллегрино Симо муаллифлик қилишди. Айниқса, Пеллегрино Симонинг ҳаракатлари жамоанинг ғалаба қозонишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди ва учрашув тақдирини ўзгартириб юборди.
Ўйин охирида АҚШ футболчилари ҳисобни тенглаштиргандек туюлган эди, бироқ ҳакамлар асосий вақтга қўшиб берилган учинчи дақиқада VAR тизимига мурожаат қилишди. Бир неча сония давом этган текширувдан сўнг вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) қайд этилгани тасдиқланди ва гол бекор қилинди.
Мураббий ва сардорнинг фикрлариУчрашувдан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашган жамоа сардори Галло ўз жамоадошлари ва мураббийлар штабидан фахрланишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, халқаро майдонларда айнан жамоавий бирдамлик ва қийин дамларда бир-бирига елка тутиш муваффақият калити ҳисобланади.
Бош мураббий Маттеукси эса қизларнинг ўйинга ёндашуви ва кўрсатган жасоратини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, мураббийлар штаби 90 дақиқа давомида устунлик қилиш қийин кечишини олдиндан билган ва жамоа ҳар қандай қийин вазиятга тайёргарлик кўриб, ўз имкониятларидан тўлиқ фойдалана олган.
Мусобақа тақвимига кўра, италиялик қизлар навбатдаги учрашувини чоршанба куни соат 15:00 да Япония жамоасига имкониятни бой берган Янги Зеландияга қарши ўтказадилар.
…