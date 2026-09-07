Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришди

·21·Спорт
Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришди

Полшанинг Лодз шаҳрида ўтган 20 ёшгача бўлган қизлар ўртасидаги жаҳон чемпионати учрашувида Италия терма жамоаси АҚШ устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Goal.com хабар беришича, ушбу муваффақият мамлакат футбол тарихида унутилмас кун сифатида муҳрланиб қолди ва ўсмирлар даражасидаги халқаро майдонларда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тарихий т танаффус ва илк ғалаба

"Аззуррине" тахаллуси остида ҳаракат қилувчи Италия ёшлар жамоаси ушбу нуфузли турнирда нақ 14 йил давомида, аниқроғи 2012 йилдан буён иштирок этмаган эди. Қолаверса, италиялик қизлар бунгача ёшлар мундиаллари финал босқичида бирор марта ҳам ғалаба қозонмаган бўлиб, бу галги баҳс уларнинг турнир тарихидаги илк муваффақияти бўлиб қолди.

Учрашув фаворитлари сифатида эътироф этилган ва мазкур йўналишдаги кучли футбол мактабини ифодаловчи АҚШ терма жамоаси ўйин бошида ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, майдонда матонат кўрсатган Италия вакиллари қийин вазиятдан чиқиб кетиб, рақиб дарвозасига икки бор жавоб тўпини киритишди.

Ҳал қилувчи голлар ва VAR аралашуви

Италия терма жамоасининг жавоб голларига Фадда ҳамда Пеллегрино Симо муаллифлик қилишди. Айниқса, Пеллегрино Симонинг ҳаракатлари жамоанинг ғалаба қозонишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди ва учрашув тақдирини ўзгартириб юборди.

Ўйин охирида АҚШ футболчилари ҳисобни тенглаштиргандек туюлган эди, бироқ ҳакамлар асосий вақтга қўшиб берилган учинчи дақиқада VAR тизимига мурожаат қилишди. Бир неча сония давом этган текширувдан сўнг вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) қайд этилгани тасдиқланди ва гол бекор қилинди.

Мураббий ва сардорнинг фикрлари

Учрашувдан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашган жамоа сардори Галло ўз жамоадошлари ва мураббийлар штабидан фахрланишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, халқаро майдонларда айнан жамоавий бирдамлик ва қийин дамларда бир-бирига елка тутиш муваффақият калити ҳисобланади.

Бош мураббий Маттеукси эса қизларнинг ўйинга ёндашуви ва кўрсатган жасоратини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, мураббийлар штаби 90 дақиқа давомида устунлик қилиш қийин кечишини олдиндан билган ва жамоа ҳар қандай қийин вазиятга тайёргарлик кўриб, ўз имкониятларидан тўлиқ фойдалана олган.

Мусобақа тақвимига кўра, италиялик қизлар навбатдаги учрашувини чоршанба куни соат 15:00 да Япония жамоасига имкониятни бой берган Янги Зеландияга қарши ўтказадилар.

Италия U20Жаҳон чемпионатиАҚШПеллегрино СимоАёллар футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29Криштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиКриштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиБугун, 13:53Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаБугун, 13:15Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиФахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиБугун, 12:33“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди