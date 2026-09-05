Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди

·17·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди

Келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 флагман туркумидаги энг илғор смартфонлар ўтган авлод қурилмаларидаги тезкор қувватлаш технологиясини сақлаб қолади. IXBT.com маълумотига кўра, хитойлик 3C сертификация идораси маълумотлар базасида янги авлод қурилмаларига оид илк техник тафсилотлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Регулятор базасида СМ-S9570 ва СМ-S9580 рақамлари остида рўйхатдан ўтган қурилмалар ГСМА ИМEИ маълумотларига кўра мос равишда Galaxy S27 Pro ҳамда Galaxy S27 Ultra моделларига тегишли экани аниқланган. Ушбу манбага асосланиб айтганда, ҳар икки илғор версия ҳам 60 ваттли тезкор зарядлаш қувватини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, анъанага кўра, компания ушбу қурилмалар жамланмасига тармоқ адаптерини киритмаслиги кутилмоқда.

Янги Pro версия ва туркумдаги фарқлар

Мазкур сертификация маълумотларининг эълон қилиниши Samsung флагманлари қаторида илк бор ўзгаришлар бўлишини кўрсатмоқда. Хусусан, Galaxy S27 Pro модели Galaxy С тарихидаги илк "Pro" индексига эга смартфон сифатида тарихга кириши мумкин. Шу билан бирга, 60 ваттлик юқори қувват фақатгина ушбу икки энг қиммат ва илғор моделларга насиб этиши маълум бўлди.

Аввалроқ худди шу 3C сертификациясидан Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27 Plus моделлари ҳам ўтган эди. Унга кўра, базавий Galaxy S27 модели 45 ваттли, Galaxy S27 Plus эса 27 ваттлик зарядлаш қуввати билан таъминланиши айтилганди. Шундай қилиб, янги туркумдаги қурилмаларнинг қувватлаш имкониятлари турлича тақсимланиши ойдинлашди.

Муддатидан олдинги сертификация

Мутахассисларнинг эътибор қаратишича, барча тўртта Galaxy S27 смартфонлари Хитой регулятори базасида жуда эрта пайдо бўлди. Таққослаш учун, олдинги Galaxy S26 сериясидаги қурилмалар фақат 2026-йилнинг январигагина сертификациядан ўтган эди. Ҳозирча Samsung компанияси расмий тақдимот санасини эълон қилмаган бўлса-да, ҳужжатларнинг бунчалик барвақт расмийлаштирилиши янги флагманларнинг тақдимоти режалаштирилганидан пировардида эртароқ бўлиши мумкинлигидан дарак беради.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияЗарядлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди