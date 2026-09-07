Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этди

·12·Техно
Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг ақлли қурилмалар экотизимини кенгайтириб, янги авлод Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини савдога чиқарди. 31 литр ҳажмли мазкур қурилма уй шароитида балиқ парвариш қилишни автоматлаштириш ҳамда сув муҳитини доимий назоратда сақлаш имконини берувчи илғор функциялари билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида мазкур янги маҳсулот 649 юан нархда таклиф этилмоқда. Қурилманинг умумий ўлчами 505×292×334 миллиметрни ташкил этиб, резервуар юқори сифатли ультра-тиниқ шишадан ясалган. Аквариум қопқоғининг махсус конструкцияси балиқларнинг ташқарига сакраб тушишининг олдини олади.

Илғор фильтрлаш ва автоматлаштирилган бошқарув

Қурилманинг асосий янгиликларидан бири бу қуруқ ва нам зоналарни ўзаро ажратувчи такомиллаштирилган фильтрлаш тизимидир. Сув бир неча босқичли фильтр материалларидан кетма-кет ўтади, У шаклидаги биокимёвий картриж канали эса сувнинг бактериал тўлдирувчи билан алоқа қилиш вақтини сезиларли даражада узайтиради.

Кўп қатламли фильтр чиқиндилар ва озуқа қолдиқларини самарали ушлаб қолади. Шунингдек, тезкор сув чиқариш тизими ифлосланишларни қисқа фурсатда бартараф этишга ёрдам беради. Насос юқори самарали чўткасиз двигател, керамик валлар ва қўшимча шовқин изоляцияси билан жиҳозланган бўлиб, жуда жим ишлайди.

Ақлли функциялар ва дисплей

Авариум қопқоғига 1,47 дюймли рангли экран ва шаффоф ойна ўрнатилган бўлиб, унда сув ҳарорати ҳамда тизимнинг жорий ҳолати доимий кўрсатиб турилади. Ёруғлик тизими ёрқинлиги ва ранги созланадиган тўлиқ рангли РGB-диодлардан иборат.

Қурилманинг имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Mi Home иловаси орқали сув оқими ва насос тезлигини масофадан бошқариш;
  • Ўрнатилган автоматик озуқа тарқатувчи ёрдамида белгиланган жадвал бўйича балиқларни боқиш;
  • Хиао Аи овозли ёрдамчиси кўмагида тизимни бошқариш;
  • Балиқлар тури ва сонидан келиб чиқиб, ёруғлик ҳамда фильтрлаш параметрларини автоматик танлаш.
Фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали аквариумдаги ҳарорат ўзгаришини кузатиб бориши ва тизимдаги ҳар қандай носозликлар ҳақида ўз вақтида огоҳлантириш олиши мумкин. Бу эса бошланғич аквариумчилар учун ҳам парвариш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

XiaomiMijia Смарт Фиш Tank 2 ProАқлли уйГаджетларАквариум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиҲиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчиБугун, 11:22Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди