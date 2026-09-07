Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг ақлли қурилмалар экотизимини кенгайтириб, янги авлод Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини савдога чиқарди. 31 литр ҳажмли мазкур қурилма уй шароитида балиқ парвариш қилишни автоматлаштириш ҳамда сув муҳитини доимий назоратда сақлаш имконини берувчи илғор функциялари билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида мазкур янги маҳсулот 649 юан нархда таклиф этилмоқда. Қурилманинг умумий ўлчами 505×292×334 миллиметрни ташкил этиб, резервуар юқори сифатли ультра-тиниқ шишадан ясалган. Аквариум қопқоғининг махсус конструкцияси балиқларнинг ташқарига сакраб тушишининг олдини олади.
Илғор фильтрлаш ва автоматлаштирилган бошқарувҚурилманинг асосий янгиликларидан бири бу қуруқ ва нам зоналарни ўзаро ажратувчи такомиллаштирилган фильтрлаш тизимидир. Сув бир неча босқичли фильтр материалларидан кетма-кет ўтади, У шаклидаги биокимёвий картриж канали эса сувнинг бактериал тўлдирувчи билан алоқа қилиш вақтини сезиларли даражада узайтиради.
Кўп қатламли фильтр чиқиндилар ва озуқа қолдиқларини самарали ушлаб қолади. Шунингдек, тезкор сув чиқариш тизими ифлосланишларни қисқа фурсатда бартараф этишга ёрдам беради. Насос юқори самарали чўткасиз двигател, керамик валлар ва қўшимча шовқин изоляцияси билан жиҳозланган бўлиб, жуда жим ишлайди.
Ақлли функциялар ва дисплейАвариум қопқоғига 1,47 дюймли рангли экран ва шаффоф ойна ўрнатилган бўлиб, унда сув ҳарорати ҳамда тизимнинг жорий ҳолати доимий кўрсатиб турилади. Ёруғлик тизими ёрқинлиги ва ранги созланадиган тўлиқ рангли РGB-диодлардан иборат.
Қурилманинг имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Mi Home иловаси орқали сув оқими ва насос тезлигини масофадан бошқариш;
- Ўрнатилган автоматик озуқа тарқатувчи ёрдамида белгиланган жадвал бўйича балиқларни боқиш;
- Хиао Аи овозли ёрдамчиси кўмагида тизимни бошқариш;
- Балиқлар тури ва сонидан келиб чиқиб, ёруғлик ҳамда фильтрлаш параметрларини автоматик танлаш.
…