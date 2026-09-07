Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади

·21·Техно
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади

Ер атмосферасига диаметри тахминан бир метрга тенг бўлган кичик астерод келиб урилди. РБК нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса Индонезиянинг Бали ороли яқинидаги акваторияда, Ҳинд океани узра қайд этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Россия географик жамиятининг Краснодар бўлими Астрономия ва космонавтика маркази раҳбари Александр Ивановнинг дастлабки ҳисоб-китобларига таяниб хабар беришича, осмон жисмининг Ер атмосферасига кириши Тошкент вақти билан соат 21:08 атрофида содир бўлиши керак эди. Ҳисоб-китобларга кўра, унинг қулаш ҳудуди Балидан тахминан 600 километр жанубда жойлашган сув ҳавзасига тўғри келган.

Кичик осмон жисмлари нега хавфли эмас

Мутахассиснинг таъкидлашича, бундай ўлчамдаги астероидлар зич қатламлардан ўтиш жараёнида одатда деярли тўлиқ парчаланиб кетади. Атмосфера босими ва ишқаланиш таъсирида улар ёниб битади ва Ер юзига фақатгина майда метеорит моддалари парчаларигина етиб келиши мумкин.

Олим бу каби ҳодисалар аҳоли учун ҳеч қандай хавф туғдирмаслигини алоҳида қайд этди. Бунга асосий сабаб сифатида нафақат объектдаги кичик ўлчамлар, балки унинг қулаш ҳудуди зич аҳоли яшайдиган қуруқлик қисмидан жуда олисда жойлашгани хизмат қилади.

Космик хавфсизлик ва ўлчамлар аҳамияти

Мутахассисларнинг фикрича, бундан сезиларли даражада жиддий оқибатларни келтириб чиқариш учун осмон жисмининг диаметри камида 5-10 метр ёки ундан ҳам катта бўлиши талаб этилади. Шунга қарамай, якуний таъсир фақатгина ўлчам билангина белгиланмайди.

Ҳалокатли оқибатлар эҳтимоли жисмнинг кимёвий таркиби, унинг атмосферага кириш тезлиги ҳамда бурчагига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Кичикроқ жисмлар эса одатда Ер сиртига етиб бормасдан осонликча парчаланишга улгуради.

Эслатиб ўтамиз, ўхшаш ҳодиса бундан олдин ҳам кузатилган эди. Хусусан, 2025-йил октабр ойида Индонезия ҳудудида, аниқроғи Ява денгизи узра йирик метеор қайд этилган бўлиб, унинг ҳаракати ёрқин чақнаш ва баланд овоз билан кечган, бироқ у ҳам маҳаллий аҳолига хавф туғдирмаган эди.

АстероидҲинд океаниБалиАстрономияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиКеча, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди