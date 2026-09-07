Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ер атмосферасига диаметри тахминан бир метрга тенг бўлган кичик астерод келиб урилди. РБК нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса Индонезиянинг Бали ороли яқинидаги акваторияда, Ҳинд океани узра қайд этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Россия географик жамиятининг Краснодар бўлими Астрономия ва космонавтика маркази раҳбари Александр Ивановнинг дастлабки ҳисоб-китобларига таяниб хабар беришича, осмон жисмининг Ер атмосферасига кириши Тошкент вақти билан соат 21:08 атрофида содир бўлиши керак эди. Ҳисоб-китобларга кўра, унинг қулаш ҳудуди Балидан тахминан 600 километр жанубда жойлашган сув ҳавзасига тўғри келган.
Кичик осмон жисмлари нега хавфли эмасМутахассиснинг таъкидлашича, бундай ўлчамдаги астероидлар зич қатламлардан ўтиш жараёнида одатда деярли тўлиқ парчаланиб кетади. Атмосфера босими ва ишқаланиш таъсирида улар ёниб битади ва Ер юзига фақатгина майда метеорит моддалари парчаларигина етиб келиши мумкин.
Олим бу каби ҳодисалар аҳоли учун ҳеч қандай хавф туғдирмаслигини алоҳида қайд этди. Бунга асосий сабаб сифатида нафақат объектдаги кичик ўлчамлар, балки унинг қулаш ҳудуди зич аҳоли яшайдиган қуруқлик қисмидан жуда олисда жойлашгани хизмат қилади.
Космик хавфсизлик ва ўлчамлар аҳамиятиМутахассисларнинг фикрича, бундан сезиларли даражада жиддий оқибатларни келтириб чиқариш учун осмон жисмининг диаметри камида 5-10 метр ёки ундан ҳам катта бўлиши талаб этилади. Шунга қарамай, якуний таъсир фақатгина ўлчам билангина белгиланмайди.
Ҳалокатли оқибатлар эҳтимоли жисмнинг кимёвий таркиби, унинг атмосферага кириш тезлиги ҳамда бурчагига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Кичикроқ жисмлар эса одатда Ер сиртига етиб бормасдан осонликча парчаланишга улгуради.
Эслатиб ўтамиз, ўхшаш ҳодиса бундан олдин ҳам кузатилган эди. Хусусан, 2025-йил октабр ойида Индонезия ҳудудида, аниқроғи Ява денгизи узра йирик метеор қайд этилган бўлиб, унинг ҳаракати ёрқин чақнаш ва баланд овоз билан кечган, бироқ у ҳам маҳаллий аҳолига хавф туғдирмаган эди.
…