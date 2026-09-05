Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди

·14·Техно
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди

Антарктидадан топилган қадимий метеорит Қуёш тизимининг энг дастлабки босқичларида мавжуд бўлган кучли магнит майдонининг изларини сақлаб қолгани аниқланди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кашфиёт магнитизм Қуёш ва сайёраларнинг туғилишида илгари ўйланганидан кўра муҳимроқ рол ўйнаган бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 2008-йилда Антарктидадан топилган ДОМ 08006 метеорити ҳақида бормоқда. У энг қадимий ва оз ўзгарган метеоритлардан бири бўлиб, унинг таркибидаги моддаларнинг бир қисми Қуёш тизими шаклланган даврдагидек ўз ҳолатида сақланиб қолган.

Қадимги зарралар сири

Тадқиқотчилар таркибида темир каби магнит минералларни сақлаган калий-алюминий қўшилмаларига эътибор қаратишди. Улар Қуёш тизимининг дастлабки 200 минг йиллигида шаклланган бўлиб, тизимдаги энг қадимий қаттиқ материаллардан бири ҳисобланади. Аслида, бу микроскопик зарралар айниқса Қуёш туғилаётган пайтдаги шароитларни ёзиб қолдирган.

Пердю университети олими Кауе Борлина бошчилигидаги жамоа ана шундай бир нечта қўшилмаларни ўрганиб чиқди. Қолдиқ қолдиқ қолдиқлар асосида аниқланишича, модда Ернинг ҳозирги магнит майдонидан тахминан 12 баравар кучлироқ магнит майдони таъсирида бўлган.

Магнитизм ва гравитация

Бундан 4,6 миллиард йил муқаддам Қуёш тизими улкан газ ва чанг булутидан иборат бўлиб, у гравитация таъсирида аста-секин сиқилган. Вақт ўтиши билан у ясси протопланетали дискка айланган. Унинг марказида Қуёш шаклланган, қолган материалдан эса кейинчалик сайёралар пайдо бўлган.

Гравитация анъанавий тарзда мазкур жараённинг бош омили деб ҳисобланиб келинган. Бироқ янги тадқиқот пласмадаги зарядланган зарраларнинг ҳаракати натижасида юзага келадиган магнит майдони ҳам сезиларли рол ўйнаган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Келажакдаги илмий моделлар

Мазкур магнит майдони дастлабки булутнинг яссиланишига кўмаклашиши ва протопланетали диск ичидаги модданинг ҳаракатига таъсир кўрсатиб, уни шаклланаётган Қуёш сари йўналтириши мумкин эди. Аввалроқ олимлар гуруҳи метеоритлардан Қуёш тизими шакллана бошлаганидан кейин тахминан 2 миллион йил ўтиб мавжуд бўлган магнит майдон изларини топган эди.

Бироқ ўша вақтга келиб Қуёш аллақачон шаклланиб улгурган эди. ДОМ 08006 метеорити эса сайёра тизимимиз мавжудлигининг илк юз минг йилликларига янада чуқурроқ назар ташлаш имконини беради. Олинган маълумотлар Қуёш ва сайёралар туғилишини тушунтириш учун фақат гравитациянинг ўзи етарли бўлмаслиги мумкинлигини кўрсатмоқда.

МетеоритҚуёш тизимиМагнит майдониАстрономияИлмий кашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиБугун, 14:50Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди