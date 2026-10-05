Дронларга қарши қалқон: Нефть инфратузилмасини ҳимоя қилишнинг кутилмаган усули (видео)

·60·Техно
Дронларга қарши қалқон: Нефть инфратузилмасини ҳимоя қилишнинг кутилмаган усули (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россияда дрон ҳужумларидан нефт инфратузилмасини ҳимоя қилиш учун махсус аеростатлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.
  • Бу тизим Иккинчи жаҳон уруши давридаги «тўсиқ аеростатлари» ғоясига асосланиб, замонавий технологиялар билан бойитилган.
  • Аеростатлар пўлат арқонлар, тросслар ва мустаҳкам тўрлар ёрдамида кўринмас ҳимоя деворини ҳосил қилиб, паст баландликда учувчи дронларни ушлаб қолади ёки уларнинг парвозини тўхтатади.

Россияда стратегик аҳамиятга эга бўлган нефтни қайта ишлаш заводлари (НҚИЗ) ва энергетика инфратузилмасини учувчисиз учиш қурилмалари (дронлар) ҳужумларидан муҳофаза қилиш мақсадида махсус аэростатлар (ҳаво шарлари) ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимларининг паст баландликда учувчи кичик дронларга қарши ҳар доим ҳам юқори самарадорлик бера олмаётгани ҳамда қиммат ракеталарни сарфлаш иқтисодий жиҳатдан оғирлик қилаётгани боис, муҳандислар Иккинчи жаҳон уруши даврида кенг қўлланилган «тўсиқ аэростатлари» тизимини замонавий технологиялар асосида қайта тиклашга қарор қилишди.

Аэростатли мудофаа тизими қандай ишлайди?

Мазкур ҳимоя қалқони оддий, аммо паст баландликда ҳаракатланувчи камикадзе-дронлар учун жиддий тўсиқ яратадиган физик механикага таянади:

  • Пўлат арқон ва мустаҳкам тўрлар: Осмонга кўтарилган улкан аэростатлар ўзаро мустаҳкам металл симлар, пўлат тросслар ҳамда чидамли тўрлар билан бир-бирига туташтирилади;

  • Кўринмас тўсиқ: Тезлик билан завод ҳудудига яқинлашаётган дронлар паст баландликда мазкур троссларга ёки тўрларга урилиб, нишонга етмасданоқ ҳавода портлайди ёки қанотлари шикастланиб, ерга қулайди;

  • Радиолокацион назорат имконияти: Замонавий аэростатлар нафақат физик тўсиқ, балки махсус радар ва оптик кузатув мосламалари билан жиҳозланиб, узоқ масофадан келаётган паст учувчи нишонларни олдиндан пайқаш ва огоҳлантириш тизими вазифасини ҳам бажариши мумкин.

Нега айнан аэростатлар?

Ҳарбий ва иқтисодий таҳлилчилар бу қарорнинг бир нечта муҳим сабабларини кўрсатмоқда:

  • Иқтисодий тежамкорлик: Замонавий зенит-ракета мажмуалари (масалан, «Панцирь» ёки «Тор») ва уларнинг ракеталари ниҳоятда қиммат бўлиб, ҳар бир арзон дронга қарши миллионлаб долларлик қурол ишлатиш катта харажат талаб этади. Аэростатлар эса анча арзон ва узлуксиз ишлайдиган муқобил ечимдир;

  • Узлуксиз навбатчилик: Аэростат ҳафталаб ёнилғи сарфламасдан ҳавода муаллақ тура олади ва завод устида доимий «хавфсизлик гумбази»ни таъминлайди.

Мазкур технология дастлабки босқичда энг кўп хавф остида бўлган чегараолди ва марказий ҳудудлардаги йирик нефть омборлари ҳамда қайта ишлаш корхоналари атрофида синов тариқасида жойлаштирилиши кутилмоқда.

РоссияНҚИЗдронлараэростатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда юзлаб гектар майдонни қайта ишловчи Феникс-Э ва Дрофа-С дронлари тақдим этилдиРоссияда юзлаб гектар майдонни қайта ишловчи Феникс-Э ва Дрофа-С дронлари тақдим этилди22 май 02:53Россияда фуқаролик объектларини дронлардан ҳимоя қилувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиРоссияда фуқаролик объектларини дронлардан ҳимоя қилувчи лазер мажмуаси тақдим этилди19 май 20:56Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда15 июн 20:50АҚШ дўконларида 3D-принтерда босиб чиқарилган гўшт ва балиқ маҳсулотлари сотила бошландиАҚШ дўконларида 3D-принтерда босиб чиқарилган гўшт ва балиқ маҳсулотлари сотила бошландиБугун 21:13Google Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилдиGoogle Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилдиБугун 20:22Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқдаТадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқдаБугун 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...