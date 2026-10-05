Дронларга қарши қалқон: Нефть инфратузилмасини ҳимоя қилишнинг кутилмаган усули (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россияда дрон ҳужумларидан нефт инфратузилмасини ҳимоя қилиш учун махсус аеростатлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.
- Бу тизим Иккинчи жаҳон уруши давридаги «тўсиқ аеростатлари» ғоясига асосланиб, замонавий технологиялар билан бойитилган.
- Аеростатлар пўлат арқонлар, тросслар ва мустаҳкам тўрлар ёрдамида кўринмас ҳимоя деворини ҳосил қилиб, паст баландликда учувчи дронларни ушлаб қолади ёки уларнинг парвозини тўхтатади.
Россияда стратегик аҳамиятга эга бўлган нефтни қайта ишлаш заводлари (НҚИЗ) ва энергетика инфратузилмасини учувчисиз учиш қурилмалари (дронлар) ҳужумларидан муҳофаза қилиш мақсадида махсус аэростатлар (ҳаво шарлари) ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимларининг паст баландликда учувчи кичик дронларга қарши ҳар доим ҳам юқори самарадорлик бера олмаётгани ҳамда қиммат ракеталарни сарфлаш иқтисодий жиҳатдан оғирлик қилаётгани боис, муҳандислар Иккинчи жаҳон уруши даврида кенг қўлланилган «тўсиқ аэростатлари» тизимини замонавий технологиялар асосида қайта тиклашга қарор қилишди.
Аэростатли мудофаа тизими қандай ишлайди?
Мазкур ҳимоя қалқони оддий, аммо паст баландликда ҳаракатланувчи камикадзе-дронлар учун жиддий тўсиқ яратадиган физик механикага таянади:
Пўлат арқон ва мустаҳкам тўрлар: Осмонга кўтарилган улкан аэростатлар ўзаро мустаҳкам металл симлар, пўлат тросслар ҳамда чидамли тўрлар билан бир-бирига туташтирилади;
Кўринмас тўсиқ: Тезлик билан завод ҳудудига яқинлашаётган дронлар паст баландликда мазкур троссларга ёки тўрларга урилиб, нишонга етмасданоқ ҳавода портлайди ёки қанотлари шикастланиб, ерга қулайди;
Радиолокацион назорат имконияти: Замонавий аэростатлар нафақат физик тўсиқ, балки махсус радар ва оптик кузатув мосламалари билан жиҳозланиб, узоқ масофадан келаётган паст учувчи нишонларни олдиндан пайқаш ва огоҳлантириш тизими вазифасини ҳам бажариши мумкин.
Нега айнан аэростатлар?
Ҳарбий ва иқтисодий таҳлилчилар бу қарорнинг бир нечта муҳим сабабларини кўрсатмоқда:
Иқтисодий тежамкорлик: Замонавий зенит-ракета мажмуалари (масалан, «Панцирь» ёки «Тор») ва уларнинг ракеталари ниҳоятда қиммат бўлиб, ҳар бир арзон дронга қарши миллионлаб долларлик қурол ишлатиш катта харажат талаб этади. Аэростатлар эса анча арзон ва узлуксиз ишлайдиган муқобил ечимдир;
Узлуксиз навбатчилик: Аэростат ҳафталаб ёнилғи сарфламасдан ҳавода муаллақ тура олади ва завод устида доимий «хавфсизлик гумбази»ни таъминлайди.
Мазкур технология дастлабки босқичда энг кўп хавф остида бўлган чегараолди ва марказий ҳудудлардаги йирик нефть омборлари ҳамда қайта ишлаш корхоналари атрофида синов тариқасида жойлаштирилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…