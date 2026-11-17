Янги Жеймс Бонд ролини ким ижро этади?
Amazon MGM Studios янги Жеймс Бонд ролини британиялик актёр Роберт Паттинсонга ишониб топширди. Шу тариқа актёр машҳур 007-агент образини гавдалантирадиган навбатдаги санъаткорга айланди. Бу ҳақда студиянинг расмий саҳифасида маълум қилинди.
Қайд этилишича, янги Бонд фильми режиссёри Денис Вильнёв бўлади. Сценарийни эса «Ўткир соябонлар» сериали муаллифи сифатида танилган Стивен Найт ёзади. Фильмнинг продюсерлари Эми Паскаль ва Дэвид Хейман, ижрочи продюсери эса Таня Лапуант бўлади.
Жеймс Бонд ролига номзод сифатида бир қанча актёрларнинг номи тилга олинган. Улар орасида Жош О’Коннор, Каллум Тёрнер ва Жек Лоуден каби ижрочилар ҳам бор эди. Бироқ якунда Роберт Паттинсон танланди.
Маълумот учун, аввалги Жеймс Бонд — Дэниел Крэйг 2006 йилда «Казино Рояль» фильми билан ушбу образни гавдалантиришни бошлаган. У 2021 йилда намойиш этилган «Ўлим вақти эмас» фильмигача жами бешта картинада 007-агент ролини ижро этган.
Ян Флеминг томонидан яратилган британиялик махфий агент образини расмий фильмлар туркумида шу вақтгача Шон Коннери, Жорж Лезенби, Рожер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан ва Дэниел Крэйг гавдалантирган. Роберт Паттинсон эса ушбу ролдаги еттинчи актёр бўлади.
1986 йил 13 майда Лондонда туғилган Роберт Паттинсон «Гарри Поттер ва олов косаси» фильмидаги Седрик Диггори образи орқали кенг аудиторияга танилган. Кейинчалик «Сумерки» фильмлар туркумида вампир Эдвард Каллен ролини ижро этиб, халқаро шуҳрат қозонган.
Актёр «Маяк», «Тенет», «Бэтмен» ва бошқа машҳур фильмларда ҳам суратга тушган. Шунингдек, Кристофер Нолан режиссёрлигидаги «Одиссея» картинасида ҳам рол ижро этган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…