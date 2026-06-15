Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда

·24·Техно
Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда

Замонавий ҳарбий тўқнашувларда учувчисиз учиш аппаратлари (УУА) роли кескин ошиб бораётган бир пайтда, Россиянинг Ростех давлат корпорацияси дронларга қарши кураш тизимларини тубдан янгилашга киришди. Эндиликда ушбу мажмуалар сунъий интеллект (СИ) алгоритмлари ёрдамида бошқарилади, бу эса мудофаа тизимларининг самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Росел" холдинги эксперти Наталия Котлярнинг таъкидлашича, ҳозирги кунда соҳадаги асосий тренд оддий радиоэлектрон блоклаш воситаларидан (шовқин берувчи қурилмалар) сунъий интеллект томонидан бошқариладиган ягона ва марказлашган мудофаа тизимларига ўтишдан иборат. Бу ўзгариш дронлар ҳужуми пайтида инсон омилининг чекланганлиги билан боғлиқ.

Тезкор реакция ва кўп босқичли ҳимоя

Мутахассисларнинг фикрига кўра, айниқса, дронлар тўдаси (сварм) билан ҳужум қилинганда, инсон оператори барча таҳдидларга бирдек тезкор муносабат билдиришга улгурмайди. Сунъий интеллект эса сониянинг улушлари ичида нишонни аниқлаш, унинг турини таснифлаш ва энг мақбул йўқ қилиш усулини танлаш имкониятига эга. Бу жараёнда реакция тезлиги энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Янги ишланмалар кўп даражали ҳимоя тизимини яратишга қаратилган бўлиб, у қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

  • Радиоэлектрон кураш (РEК) воситалари;
  • Кинетик тутиб қолиш (тўғридан-тўғри уриб тушириш);
  • Физик тўсиқлар ва пассив ҳимоя элементлари.
Замонавий технологик таҳдидлар, хусусан, оптик толали алоқа орқали бошқариладиган дронлар ёки Starlink тизимидан фойдаланувчи аппаратлар анъанавий РEК воситалари учун қийинчилик туғдирмоқда. Шунинг учун Ростех муҳандислари бундай нишонларни аниқлашда пассив когерент локация усулларидан ва уларни йўқ қилишда кинетик воситалардан фойдаланишни таклиф этмоқда.

Интеграциялашган мудофаа қалқони

Лойиҳа доирасида "Росел" корхонаси нишонларни аниқлаш ва интеллектуал интеграция воситаларини ишлаб чиқмоқда. Шу билан бирга, Ростех таркибидаги бошқа тузилмалар бевосита зарба берувчи мажмуаларни етказиб беради. Булар қаторига машҳур "Пансир" зенит-ракета мажмуалари, СКVP радиолокация станциялари ҳамда "Ситател" ва "Зубр" каби артиллерия тизимлари киради.

Ушбу технологияларнинг ўзаро уйғунлашуви дронларга қарши юқори самарали "ақлли қалқон" яратиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай тизимлар нафақат ҳарбий объектларни, балки муҳим фуқаролик инфратузилмаларини ҳам турли хил ҳаво ҳужумларидан ишончли ҳимоя қила олади.

Ўзбекистон ва минтақавий хавфсизлик нуқтаи назаридан қараганда, дронларга қарши кураш технологиялари ривожланиши стратегик аҳамиятга эга. Глобал технологик пойга шароитида сунъий интеллектнинг мудофаа тизимларига интеграцияси яқин келажакда ҳарбий саноатнинг ажралмас қисмига айланиши шубҳасиз.

РостехДронларСунъий IntelлектТехнологияМудофаа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус