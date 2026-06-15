Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда
Замонавий ҳарбий тўқнашувларда учувчисиз учиш аппаратлари (УУА) роли кескин ошиб бораётган бир пайтда, Россиянинг Ростех давлат корпорацияси дронларга қарши кураш тизимларини тубдан янгилашга киришди. Эндиликда ушбу мажмуалар сунъий интеллект (СИ) алгоритмлари ёрдамида бошқарилади, бу эса мудофаа тизимларининг самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Росел" холдинги эксперти Наталия Котлярнинг таъкидлашича, ҳозирги кунда соҳадаги асосий тренд оддий радиоэлектрон блоклаш воситаларидан (шовқин берувчи қурилмалар) сунъий интеллект томонидан бошқариладиган ягона ва марказлашган мудофаа тизимларига ўтишдан иборат. Бу ўзгариш дронлар ҳужуми пайтида инсон омилининг чекланганлиги билан боғлиқ.
Тезкор реакция ва кўп босқичли ҳимояМутахассисларнинг фикрига кўра, айниқса, дронлар тўдаси (сварм) билан ҳужум қилинганда, инсон оператори барча таҳдидларга бирдек тезкор муносабат билдиришга улгурмайди. Сунъий интеллект эса сониянинг улушлари ичида нишонни аниқлаш, унинг турини таснифлаш ва энг мақбул йўқ қилиш усулини танлаш имкониятига эга. Бу жараёнда реакция тезлиги энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Янги ишланмалар кўп даражали ҳимоя тизимини яратишга қаратилган бўлиб, у қуйидаги элементларни ўз ичига олади:
- Радиоэлектрон кураш (РEК) воситалари;
- Кинетик тутиб қолиш (тўғридан-тўғри уриб тушириш);
- Физик тўсиқлар ва пассив ҳимоя элементлари.
Интеграциялашган мудофаа қалқониЛойиҳа доирасида "Росел" корхонаси нишонларни аниқлаш ва интеллектуал интеграция воситаларини ишлаб чиқмоқда. Шу билан бирга, Ростех таркибидаги бошқа тузилмалар бевосита зарба берувчи мажмуаларни етказиб беради. Булар қаторига машҳур "Пансир" зенит-ракета мажмуалари, СКVP радиолокация станциялари ҳамда "Ситател" ва "Зубр" каби артиллерия тизимлари киради.
Ушбу технологияларнинг ўзаро уйғунлашуви дронларга қарши юқори самарали "ақлли қалқон" яратиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, бундай тизимлар нафақат ҳарбий объектларни, балки муҳим фуқаролик инфратузилмаларини ҳам турли хил ҳаво ҳужумларидан ишончли ҳимоя қила олади.
Ўзбекистон ва минтақавий хавфсизлик нуқтаи назаридан қараганда, дронларга қарши кураш технологиялари ривожланиши стратегик аҳамиятга эга. Глобал технологик пойга шароитида сунъий интеллектнинг мудофаа тизимларига интеграцияси яқин келажакда ҳарбий саноатнинг ажралмас қисмига айланиши шубҳасиз.
…