Миллатлар лигаси: Қозоғистон сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Қозоғистон ва Словакия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
- Қозоғистон сафида Ислом Чесноков ва Ян Вороговский гол урган бўлса-да, меҳмонлар 90+5-дақиқада Адриан Капралик киритган гол эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.
- Мазкур натижадан сўнг 12 очкога эга Словакия гуруҳда биринчи ўринни эгаллаб, В лигага йўлланма олди.
УЕФА Миллатлар лигасида гуруҳ босқичининг сўнгги тур баҳслари қизғин давом этмоқда. C лиганинг 3-гуруҳида жойлашган Қозоғистон терма жамоаси ўз майдонида Словакияни қабул қилиб, ғолибликни қўлдан чиқарди. Учрашув кутилмаган драма ва сўнгги сониялардаги гол билан якунланди.
Қозоғистон — Словакия учрашувидаги драматик дуранг
Ўйиннинг биринчи бўлимида қозоғистонликлар фаол ҳаракат қилиб, 29-дақиқада Ислом Чесноковнинг голи эвазига ҳисобни очдилар. Иккинчи тайм бошида словаклар ҳужумчиси Роберт Боженик мувозанатни тиклаган бўлса-да, 65-дақиқада Ян Вороговский Қозоғистонни яна олдинга олиб чиқди.
Бироқ учрашув асосий вақтига қўшиб берилган бешинчи дақиқада — 90+5-дақиқада Адриан Капралик гол уриб, Словакияни мағлубиятдан қутқариб қолди. Шу тариқа, учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Натижада Словакия 12 очко билан гуруҳни юқори поғонада якунлаб, В лигага тўғридан-тўғри йўлланма олди. Қозоғистон эса 3 очко билан гуруҳда сўнгги ўринда қолди.
Гуруҳ баҳслари ва натижалар
Кўрсаткичлар ва тафсилотлар
Қозоғистон — Словакия
2:2 (Голлар: Чесноков, 29, Вороговский, 65 — Боженик, 56, Капралик, 90+5)
Фарер ороллари — Молдова
1:0 (Гол: Самуэлсен, 24)
Словакиянинг натижаси
12 очко билан 1-ўрин ва В лигага йўлланма
Қозоғистоннинг натижаси
3 очко билан сўнгги ўрин
Фарер ороллари плей-оффда
Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Фарер ороллари ўз майдонида Молдовани қабул қилди. Учрашув тақдирини 24-дақиқада Эдвин Самуэлсен киритган ягона гол ҳал қилди. Ушбу ғалабадан сўнг Фарер ороллари ўз ҳисобидаги очколари сонини 8 тага етказиб, гуруҳда 2-ўринни эгаллади ва В лигага ўтиш учун плей-офф босқичида иштирок этадиган бўлди. Молдова эса 7 очко билан 3-поғонада қолди.
Сизнингча, Қозоғистон терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги бундай натижаларига асосий сабаб нимада? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…