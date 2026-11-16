Миллатлар лигаси: Қозоғистон сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди

1 дақиқа ўқиш5
Миллатлар лигаси: Қозоғистон сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Қозоғистон ва Словакия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • Қозоғистон сафида Ислом Чесноков ва Ян Вороговский гол урган бўлса-да, меҳмонлар 90+5-дақиқада Адриан Капралик киритган гол эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.
  • Мазкур натижадан сўнг 12 очкога эга Словакия гуруҳда биринчи ўринни эгаллаб, В лигага йўлланма олди.

УЕФА Миллатлар лигасида гуруҳ босқичининг сўнгги тур баҳслари қизғин давом этмоқда. C лиганинг 3-гуруҳида жойлашган Қозоғистон терма жамоаси ўз майдонида Словакияни қабул қилиб, ғолибликни қўлдан чиқарди. Учрашув кутилмаган драма ва сўнгги сониялардаги гол билан якунланди.

Қозоғистон — Словакия учрашувидаги драматик дуранг

Ўйиннинг биринчи бўлимида қозоғистонликлар фаол ҳаракат қилиб, 29-дақиқада Ислом Чесноковнинг голи эвазига ҳисобни очдилар. Иккинчи тайм бошида словаклар ҳужумчиси Роберт Боженик мувозанатни тиклаган бўлса-да, 65-дақиқада Ян Вороговский Қозоғистонни яна олдинга олиб чиқди.

Бироқ учрашув асосий вақтига қўшиб берилган бешинчи дақиқада — 90+5-дақиқада Адриан Капралик гол уриб, Словакияни мағлубиятдан қутқариб қолди. Шу тариқа, учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Натижада Словакия 12 очко билан гуруҳни юқори поғонада якунлаб, В лигага тўғридан-тўғри йўлланма олди. Қозоғистон эса 3 очко билан гуруҳда сўнгги ўринда қолди.

Гуруҳ баҳслари ва натижалар

Кўрсаткичлар ва тафсилотлар

Қозоғистон — Словакия

2:2 (Голлар: Чесноков, 29, Вороговский, 65 — Боженик, 56, Капралик, 90+5)

Фарер ороллари — Молдова

1:0 (Гол: Самуэлсен, 24)

Словакиянинг натижаси

12 очко билан 1-ўрин ва В лигага йўлланма

Қозоғистоннинг натижаси

3 очко билан сўнгги ўрин

Фарер ороллари плей-оффда

Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Фарер ороллари ўз майдонида Молдовани қабул қилди. Учрашув тақдирини 24-дақиқада Эдвин Самуэлсен киритган ягона гол ҳал қилди. Ушбу ғалабадан сўнг Фарер ороллари ўз ҳисобидаги очколари сонини 8 тага етказиб, гуруҳда 2-ўринни эгаллади ва В лигага ўтиш учун плей-офф босқичида иштирок этадиган бўлди. Молдова эса 7 очко билан 3-поғонада қолди.

Сизнингча, Қозоғистон терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги бундай натижаларига асосий сабаб нимада? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари