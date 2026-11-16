Ўзбекистон U-20 Венесуэла устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон У-20 терма жамоаси Тошкентдаги Миллий футбол марказида ўтган иккинчи назорат учрашувида Венесуела ёшларини 5:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашув қаҳрамони Камрон Юсупов рақиб дарвозасига учта гол киритиб, хет-трик қайд этди, шунингдек, Қувонч Абраев ва Беҳруз Кўпайсинов ҳам ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.
Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси Венесуэла тенгқурларига қарши иккинчи назорат учрашувини ўтказди. Тошкентдаги Миллий футбол марказида кечган баҳс вакилларимизнинг тўлиқ устунлиги ва рақиб дарвозасига киритилган тўплар билан якунланди. Етакчиларимиз бу сафар рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Иккинчи ўйиндаги ишончли реванш ва ҳет-трик
Эслатиб ўтамиз, жамоаларнинг Тошкентда ўтказилган дастлабки тўқнашуви 2:2 ҳисобидаги муросасиз ва жанговар дуранг билан якунланган эди. Бу галги баҳсда эса Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарган ҳолда ҳужумкор ўйин намойиш этишди.
Учрашув қаҳрамонига айланган Камрон Юсупов рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ўз ҳисобига хет-трик ёздириб қўйди (15, 45 ва 53-дақиқалар). Шунингдек, Қувонч Абраев 28-дақиқада пеналтидан унумли фойдаланиб ҳисобни ишончли кўринишга келтирган бўлса, захирадан майдонга тушган Беҳруз Кўпайсинов 70-дақиқада жамоамизнинг бешинчи голини киритди. Венесуэла ёшлари эса Куэляр (7) ва Уилчеснинг (67) голлари билан жавоб қайтаришди, холос. Учрашув якунида Улуғбек Маратов қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.
Ўйин тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва голлар муаллифлари
Учрашув номи
Ўртоқлик ўйини (Иккинчи баҳс)
Ҳисоб
Ўзбекистон U-20 — Венесуэла U-20 — 5:2
Манзил
Миллий футбол маркази, Тошкент
Голлар муаллифлари
Камрон Юсупов (15, 45, 53), Қувонч Абраев (28, пен), Беҳруз Кўпайсинов (70)
Четлатиш
Улуғбек Маратов (78, Ўзбекистон U-20)
Майдонга тушган асосий таркиб ва захирадаги имкониятлар
Мураббийлар штаби мазкур ўйинда ёш футболчиларнинг имкониятларини кенг кўламда синовдан ўтказди. Ўзбекистон U-20 сафида майдонга тушган асосий таркиб қуйидагича кўриниш олди: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Қувонч Абраев, Тоҳир Ашурбоев, Абубакир Шукуруллаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Беҳруз Абдусатторов, Абдулвосит Солиев, Муҳаммадали Дилшодбеков, Асилбек Абдурасулов ва Камрон Юсупов.
Шунингдек, захирадан Юсуфхонов, Мусоҳонов, Эрманов, Маҳмуджонов, Кўпайсинов, Нажмиддинов, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Баҳодирҳонов, Сайдалиев, Юсупов, Маратов, Куванишбаев ҳамда Тўлагановлар майдонга туширилиб, мураббийлар жамоанинг захира имкониятларини ҳам яқиндан ўрганиб чиқишди.
Сизнингча, Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон U-20 жамоаси келажакдаги расмий халқаро турнирларда шундай юқори натижаларни кўрсата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…