Ўзбекистон U-20 Венесуэла устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди

1 дақиқа ўқиш12
Ўзбекистон U-20 Венесуэла устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон У-20 терма жамоаси Тошкентдаги Миллий футбол марказида ўтган иккинчи назорат учрашувида Венесуела ёшларини 5:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашув қаҳрамони Камрон Юсупов рақиб дарвозасига учта гол киритиб, хет-трик қайд этди, шунингдек, Қувонч Абраев ва Беҳруз Кўпайсинов ҳам ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.

Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси Венесуэла тенгқурларига қарши иккинчи назорат учрашувини ўтказди. Тошкентдаги Миллий футбол марказида кечган баҳс вакилларимизнинг тўлиқ устунлиги ва рақиб дарвозасига киритилган тўплар билан якунланди. Етакчиларимиз бу сафар рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Иккинчи ўйиндаги ишончли реванш ва ҳет-трик

Эслатиб ўтамиз, жамоаларнинг Тошкентда ўтказилган дастлабки тўқнашуви 2:2 ҳисобидаги муросасиз ва жанговар дуранг билан якунланган эди. Бу галги баҳсда эса Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарган ҳолда ҳужумкор ўйин намойиш этишди.

Учрашув қаҳрамонига айланган Камрон Юсупов рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ўз ҳисобига хет-трик ёздириб қўйди (15, 45 ва 53-дақиқалар). Шунингдек, Қувонч Абраев 28-дақиқада пеналтидан унумли фойдаланиб ҳисобни ишончли кўринишга келтирган бўлса, захирадан майдонга тушган Беҳруз Кўпайсинов 70-дақиқада жамоамизнинг бешинчи голини киритди. Венесуэла ёшлари эса Куэляр (7) ва Уилчеснинг (67) голлари билан жавоб қайтаришди, холос. Учрашув якунида Улуғбек Маратов қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.

Ўйин тафсилотлари

Кўрсаткичлар ва голлар муаллифлари

Учрашув номи

Ўртоқлик ўйини (Иккинчи баҳс)

Ҳисоб

Ўзбекистон U-20 — Венесуэла U-20 — 5:2

Манзил

Миллий футбол маркази, Тошкент

Голлар муаллифлари

Камрон Юсупов (15, 45, 53), Қувонч Абраев (28, пен), Беҳруз Кўпайсинов (70)

Четлатиш

Улуғбек Маратов (78, Ўзбекистон U-20)

Майдонга тушган асосий таркиб ва захирадаги имкониятлар

Мураббийлар штаби мазкур ўйинда ёш футболчиларнинг имкониятларини кенг кўламда синовдан ўтказди. Ўзбекистон U-20 сафида майдонга тушган асосий таркиб қуйидагича кўриниш олди: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Қувонч Абраев, Тоҳир Ашурбоев, Абубакир Шукуруллаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Беҳруз Абдусатторов, Абдулвосит Солиев, Муҳаммадали Дилшодбеков, Асилбек Абдурасулов ва Камрон Юсупов.

Шунингдек, захирадан Юсуфхонов, Мусоҳонов, Эрманов, Маҳмуджонов, Кўпайсинов, Нажмиддинов, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Баҳодирҳонов, Сайдалиев, Юсупов, Маратов, Куванишбаев ҳамда Тўлагановлар майдонга туширилиб, мураббийлар жамоанинг захира имкониятларини ҳам яқиндан ўрганиб чиқишди.

Сизнингча, Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон U-20 жамоаси келажакдаги расмий халқаро турнирларда шундай юқори натижаларни кўрсата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари