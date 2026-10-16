Хитой полицияси Fuxi роботларини хизматга қабул қилишга тайёрланмоқда (видео)

·0·Техно
Хитой полицияси Fuxi роботларини хизматга қабул қилишга тайёрланмоқда (видео)

Хитой ҳуқуқ-тартибот идоралари жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва тартибсизликларга қарши курашиш учун энг замонавий технологияларни жалб этишда давом этмоқда. Мамлакатда махсус таёқ (дубинка) ҳамда ҳимоя қалқони билан қуролланган янги турдаги робот-полициячилар синовдан ўтказила бошланди.

Япониянинг Kyodo ахборот агентлиги маълумотларига кўра, инсон қиёфасидаги (гуманоид) ушбу роботлар жамоат жойларида тартиб ўрнатиш ва реал куч ишлатиш кўникмаларини ўзлаштирмоқда.

«Fuxi» гуманоидлари нималарга қодир?

Синов жараёнида иштирок этаётган «Fuxi» серияли роботларнинг асосий функционал имкониятлари очиқланди:

  • Патруллик ва шубҳали шахслар назорати: Роботлар кўчалар ва одамлар гавжум жойларда мустақил равишда патруллик қилади ҳамда юзни таниш ва сунъий интеллект камералари ёрдамида шубҳали шахсларни зудлик билан аниқлайди;

  • Куч ишлатиш ва тўсиш: Қўлларига резина таёқ ва полиция қалқони бириктирилган мазкур андроидлар ҳуқуқбузарларга зарба бериш, қаршилик кўрсатганларни қалқон билан суриб чиқариш ва оломон босимини тўсиш ҳаракатларини амалга ошира олади;

  • Қуролланган кучлар билан интеграция: Ҳозирда ушбу машиналар дала ва машғулот синов босқичида турибди.

Инсон ва машина биргаликда хизмат қилади

Келгуси режаларга мувофиқ, «Fuxi» роботлари анъанавий полиция ходимларини тўлиқ алмаштирмайди, балки уларнинг бевосита шеригига айланади:

  • Биргаликдаги жанговар гуруҳлар: Келажакда роботларни қуролланган полиция ходимлари билан биргаликда хизмат ўташга ва оғир вазиятларда олдинги сафда туришга жалб қилиш режалаштирилган;

  • Хавфсизликни минималлаштириш: Мазкур ёндашув қуролли тўқнашувлар ёки оммавий тартибсизликлар чоғида полиция ходимларининг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид солувчи хатарларни кескин камайтиришга қаратилган.

Хитойнинг ушбу тажрибаси келажак шаҳарларида хавфсизлик концепцияси тўлиқ робототехника ва сунъий интеллект назоратига ўтиши мумкинлигидан далолат беради.

Fuxi гуманоидKyodo ахборот агентлигиХитой ҳуқуқ-тартибот идоралариХитой полиция роботлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди1 июл 16:56Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошланди25 июн 12:56Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юборди12 август 01:23BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этади7 август 15:12NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқда20 июл 02:28Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очди18 июл 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда