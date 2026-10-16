Хитой полицияси Fuxi роботларини хизматга қабул қилишга тайёрланмоқда (видео)
Хитой ҳуқуқ-тартибот идоралари жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва тартибсизликларга қарши курашиш учун энг замонавий технологияларни жалб этишда давом этмоқда. Мамлакатда махсус таёқ (дубинка) ҳамда ҳимоя қалқони билан қуролланган янги турдаги робот-полициячилар синовдан ўтказила бошланди.
Япониянинг Kyodo ахборот агентлиги маълумотларига кўра, инсон қиёфасидаги (гуманоид) ушбу роботлар жамоат жойларида тартиб ўрнатиш ва реал куч ишлатиш кўникмаларини ўзлаштирмоқда.
«Fuxi» гуманоидлари нималарга қодир?
Синов жараёнида иштирок этаётган «Fuxi» серияли роботларнинг асосий функционал имкониятлари очиқланди:
Патруллик ва шубҳали шахслар назорати: Роботлар кўчалар ва одамлар гавжум жойларда мустақил равишда патруллик қилади ҳамда юзни таниш ва сунъий интеллект камералари ёрдамида шубҳали шахсларни зудлик билан аниқлайди;
Куч ишлатиш ва тўсиш: Қўлларига резина таёқ ва полиция қалқони бириктирилган мазкур андроидлар ҳуқуқбузарларга зарба бериш, қаршилик кўрсатганларни қалқон билан суриб чиқариш ва оломон босимини тўсиш ҳаракатларини амалга ошира олади;
Қуролланган кучлар билан интеграция: Ҳозирда ушбу машиналар дала ва машғулот синов босқичида турибди.
Инсон ва машина биргаликда хизмат қилади
Келгуси режаларга мувофиқ, «Fuxi» роботлари анъанавий полиция ходимларини тўлиқ алмаштирмайди, балки уларнинг бевосита шеригига айланади:
Биргаликдаги жанговар гуруҳлар: Келажакда роботларни қуролланган полиция ходимлари билан биргаликда хизмат ўташга ва оғир вазиятларда олдинги сафда туришга жалб қилиш режалаштирилган;
Хавфсизликни минималлаштириш: Мазкур ёндашув қуролли тўқнашувлар ёки оммавий тартибсизликлар чоғида полиция ходимларининг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид солувчи хатарларни кескин камайтиришга қаратилган.
Хитойнинг ушбу тажрибаси келажак шаҳарларида хавфсизлик концепцияси тўлиқ робототехника ва сунъий интеллект назоратига ўтиши мумкинлигидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…