Хитойда фақат гуманоид роботлардан иборат К-поп қизлар гуруҳи яратилмоқда (видео)
Хитойдаги маҳаллий мусиқа ва концерт агентлиги — G-DRAGON робототехника соҳасининг етакчиларидан бири бўлган Unitree Robotics компанияси билан ҳамкорликда ноодатий лойиҳага қўл урди. Томонлар барча аъзолари тўлиқ гуманоид роботлардан иборат бўлган К-поп қизлар гуруҳини ташкил этмоқда.
Гонконгдаги илк чиқиш ва 2027 йилги дебют
Лойиҳа доирасида эълон қилинган махсус видеолавҳада робот-ижрочиларнинг саҳна ҳаракатлари ва хореографияси намойиш этилган. Хусусан, гуманоид роботлар 16 ноябрь куни Гонконгда бўлиб ўтган MACH 33 мода намойишида мусиқа садолари остида рақсга тушиб, томошабинлар эътиборини тортган.
Янги роботлар гуруҳининг расмий дебюти 2027 йил январь ойига режалаштирилган.
Лойиҳанинг асосий тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Лойиҳа ташаббускорлари
G-DRAGON (мусиқа ва концерт агентлиги) ҳамда Unitree Robotics
Гуруҳ концепцияси
Барча аъзолари гуманоид роботлардан иборат К-поп қизлар гуруҳи
Илк оммавий намойиш
16 ноябрь куни Гонконгда ўтказилган MACH 33 мода намойишида рақс ижро этишди
Расмий дебют санаси
2027 йил январь ойи
Сизнингча, гуманоид роботлардан иборат мусиқий гуруҳлар келажакда ҳақиқий санъаткорлар ва К-поп юлдузлари билан саҳнада рақобатлаша оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва технологиялар, сунъий интеллект ҳамда шоу-бизнес оламидаги энг ғаройиб янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…