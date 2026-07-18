Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очди

·22·Техно
Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очди

Робототехника оламида рақобат янги босқичга чиқмоқда. Агилитй Роботикс компанияси Калифорниянинг Фремонт шаҳрида ўзининг гуманоид роботларини ўқитиш ва синовдан ўтказишга мўлжалланган 60 000 квадрат футлик йирик мажмуани ишга туширди. Эътиборлиси, ушбу объект Tesla компаниясининг Optimus роботларини ишлаб чиқаришни режалаштираётган заводидан бир неча километр узоқликда жойлашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Elon Musk Optimus лойиҳасини компания тарихидаги энг йирик маҳсулот бўлишини башорат қилаётган бир пайтда, Агилитй Роботикс аллақачон реал даромад келтираётган маҳсулотга эга. Компаниянинг Дигит деб номланган роботи бугунги кунда Amazon, ГХО ва Toyota каби гигантларнинг омборларида юк ташиш ва логистика жараёнларида муваффақиятли қўлланилмоқда. TechCrunch маълумотларига кўра, компания ҳозирда 300 миллион долларлик шартномалар портфелини шакллантириб улгурган.

Амалий тажриба ва хавфсизлик масалалари

Агилитй Роботикс бош директори Пеггй Джонсоннинг сўзларига кўра, Tesla каби рақобатчининг яқин атрофда бўлиши соҳа ривожи учун ижобий ҳолатдир. Унинг таъкидлашича, Агилитй аллақачон тижорийлашув босқичидан ўтган ва роботларни саноат корхоналарининг IT-инфратузилмасига интеграция қилиш ҳамда хавфсизлик стандартларига мослаштириш бўйича катта тажриба тўплаган.

Компания асосчиларидан бири Дамион Шелтон робототехникада сунъий интеллектнинг ўрни ҳақида гапирар экан, хавфсизлик масалаларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, роботларнинг ҳаракатланиш хавфсизлиги ва тормоз тизимлари каби муҳим функциялари генератив сунъий интеллект (AI) назоратида бўлмаслиги керак. "Сиз хавфсизлик масалаларида AI каби 'ижодкорлик' қилишингиз шарт эмас, бу тизимлар қатъий алгоритмлар асосида ишлаши лозим", дейди Шелтон.

Сунъий интеллект ва келажак истиқболлари

Шунга қарамай, Агилитй Роботикс генератив сунъий интеллект имкониятларидан роботларни кенг кўламда дастурлашда фойдаланмоқда. Робот бажариши мумкин бўлган вазифалар кўлами жуда кенг, бироқ уларнинг ҳар бирини қўлда дастурлаш учун муҳандислар етишмайди. ChatGPT каби технологиялар асосидаги AI моделлари айнан шу муаммони ҳал қилиб, роботларга янги кўникмаларни тезроқ ўргатиш имконини беради.

Бугунги кунда Агилитй Роботикс қуйидаги ютуқлари билан фахрланади:

  • ГХО логистика марказида Дигит роботлари 100 000 дан ортиқ юк қутиларини муваффақиятли ташиган;
  • Компания жорий йилда биржада очиқ савдога чиқадиган илк гуманоид робот ишлаб чиқарувчиси бўлишни режалаштирмоқда;
  • Amazon ва Toyota каби глобал брендлар билан ҳамкорлик ўрнатилган.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун бундай технологиялар ҳозирча узоқ келажак бўлиб туюлиши мумкин, бироқ глобал логистика занжирининг автоматлашиши келажакда омбор хўжалиги ва ишлаб чиқариш стандартларини бутунлай ўзгартириши шубҳасиз. Агилитй Роботикс ва Tesla ўртасидаги бу рақобат роботларнинг кундалик ҳаётимизга кириб келишини янада тезлаштиради.

Агилитй РоботиксTeslaOptimusДигитРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиАҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратадиБугун, 01:51Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаБугун, 01:29AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаAMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:28Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди