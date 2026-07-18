Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очди
Робототехника оламида рақобат янги босқичга чиқмоқда. Агилитй Роботикс компанияси Калифорниянинг Фремонт шаҳрида ўзининг гуманоид роботларини ўқитиш ва синовдан ўтказишга мўлжалланган 60 000 квадрат футлик йирик мажмуани ишга туширди. Эътиборлиси, ушбу объект Tesla компаниясининг Optimus роботларини ишлаб чиқаришни режалаштираётган заводидан бир неча километр узоқликда жойлашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Elon Musk Optimus лойиҳасини компания тарихидаги энг йирик маҳсулот бўлишини башорат қилаётган бир пайтда, Агилитй Роботикс аллақачон реал даромад келтираётган маҳсулотга эга. Компаниянинг Дигит деб номланган роботи бугунги кунда Amazon, ГХО ва Toyota каби гигантларнинг омборларида юк ташиш ва логистика жараёнларида муваффақиятли қўлланилмоқда. TechCrunch маълумотларига кўра, компания ҳозирда 300 миллион долларлик шартномалар портфелини шакллантириб улгурган.
Амалий тажриба ва хавфсизлик масалалариАгилитй Роботикс бош директори Пеггй Джонсоннинг сўзларига кўра, Tesla каби рақобатчининг яқин атрофда бўлиши соҳа ривожи учун ижобий ҳолатдир. Унинг таъкидлашича, Агилитй аллақачон тижорийлашув босқичидан ўтган ва роботларни саноат корхоналарининг IT-инфратузилмасига интеграция қилиш ҳамда хавфсизлик стандартларига мослаштириш бўйича катта тажриба тўплаган.
Компания асосчиларидан бири Дамион Шелтон робототехникада сунъий интеллектнинг ўрни ҳақида гапирар экан, хавфсизлик масалаларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, роботларнинг ҳаракатланиш хавфсизлиги ва тормоз тизимлари каби муҳим функциялари генератив сунъий интеллект (AI) назоратида бўлмаслиги керак. "Сиз хавфсизлик масалаларида AI каби 'ижодкорлик' қилишингиз шарт эмас, бу тизимлар қатъий алгоритмлар асосида ишлаши лозим", дейди Шелтон.
Сунъий интеллект ва келажак истиқболлариШунга қарамай, Агилитй Роботикс генератив сунъий интеллект имкониятларидан роботларни кенг кўламда дастурлашда фойдаланмоқда. Робот бажариши мумкин бўлган вазифалар кўлами жуда кенг, бироқ уларнинг ҳар бирини қўлда дастурлаш учун муҳандислар етишмайди. ChatGPT каби технологиялар асосидаги AI моделлари айнан шу муаммони ҳал қилиб, роботларга янги кўникмаларни тезроқ ўргатиш имконини беради.
Бугунги кунда Агилитй Роботикс қуйидаги ютуқлари билан фахрланади:
- ГХО логистика марказида Дигит роботлари 100 000 дан ортиқ юк қутиларини муваффақиятли ташиган;
- Компания жорий йилда биржада очиқ савдога чиқадиган илк гуманоид робот ишлаб чиқарувчиси бўлишни режалаштирмоқда;
- Amazon ва Toyota каби глобал брендлар билан ҳамкорлик ўрнатилган.
…