Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилди

·10·Техно
Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилди

Электр транспорти оламида чинакам инқилоб қилган Tesla компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан воз кечиш ва келажак сари дадил қадам ташлашга қарор қилди. Калифорниядаги Фримонт заводида ўн йилдан ортиқ вақт давомида флагман ҳисобланган Модел С ва Модел Х электромобилларини ишлаб чиқарган конвеер линияси тўлиқ демонтаж қилинди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ушбу жараён акс этган видеолавҳани "Давр якуни" деган рамзий сарлавҳа билан эълон қилди. Оғир техника ёрдамида бетон пойдеворлар, роботлаштирилган манюпуляторлар ва конвеер тизимлари бор-йўғи 46 кун ичида бузиб ташланди. Эндиликда ушбу улкан майдон Tesla компаниясининг навбатдаги катта лойиҳаси — Optimus гуманоид роботларини ишлаб чиқариш учун қайта жиҳозланади.

Модел С ва Модел Х: Фахрий истеъфога чиқиш

Tesla раҳбари Elon Musk ушбу қарорни "фахрий истеъфо" деб атади. 2012-йилда бозорга чиққан Модел С электромобили электр қуввати билан ҳаракатланувчи машиналар ҳам ички ёнув двигателли премиум седанлар билан бемалол рақобатлаша олишини исботлаган эди. Кейинчалик унга қўшилган Модел Х кроссовери ўзининг ўзига хос эшиклари билан бренднинг энг таниқли рамзларидан бирига айланди.

Бироқ сўнгги йилларда ушбу қимматбаҳо моделларнинг савдоси нисбатан арзонроқ бўлган Модел 3 ва Модел Й фонида сезиларли даражада пасайиб кетди. Бугунги кунда айнан ҳамёнбоп моделлар компания даромадининг асосий қисмини таъминламоқда. Шу сабабли, Tesla ресурсларни янада истиқболли ва юқори технологик йўналишларга йўналтиришга қарор қилди.

Optimus роботлари даври бошланмоқда

Tesla режасига кўра, янгиланган майдонда учинчи авлод Optimus роботларини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг июль ёки август ойларида бошланиши кутилмоқда. Ҳозирда ушбу роботлар кичик партияларда тайёрланаётган бўлса-да, компания ишлаб чиқариш ҳажмини тез фурсатларда оширишни мақсад қилган. 2026-йил якунига қадар Optimus ишлаб чиқариш кўрсаткичи йилига ўнлаб, ҳатто юз минглаб нусхага етиши мумкин.

Elon Musk Optimus лойиҳасини Tesla тарихидаги энг муҳим йўналиш деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, узоқ муддатли истиқболда гуманоид роботлар компаниянинг автомобилсозлик йўналишидан ҳам кўпроқ фойда келтириши ва дунёдаги энг оммавий маҳсулотга айланиши мумкин. Бу роботлар нафақат заводларда, балки кундалик ҳаётда ҳам инсонларга ёрдам бериши кўзда тутилган.

Келажакда Tesla Техасдаги Гига Техас заводида янада йирикроқ ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этишни режалаштирмоқда. У ерда йилига миллионлаб роботлар ишлаб чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Шундай қилиб, бир пайтлар дунёни электромобилларга ўргатган завод линиялари энди инсониятни роботлаштириш даврига олиб кирувчи асосий марказга айланади.

TeslaElon MuskOptimusТехнологияРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиДизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиБугун, 19:22Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиАрзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиБугун, 18:51Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиElon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиБугун, 17:56Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди