Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилди
Электр транспорти оламида чинакам инқилоб қилган Tesla компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан воз кечиш ва келажак сари дадил қадам ташлашга қарор қилди. Калифорниядаги Фримонт заводида ўн йилдан ортиқ вақт давомида флагман ҳисобланган Модел С ва Модел Х электромобилларини ишлаб чиқарган конвеер линияси тўлиқ демонтаж қилинди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ушбу жараён акс этган видеолавҳани "Давр якуни" деган рамзий сарлавҳа билан эълон қилди. Оғир техника ёрдамида бетон пойдеворлар, роботлаштирилган манюпуляторлар ва конвеер тизимлари бор-йўғи 46 кун ичида бузиб ташланди. Эндиликда ушбу улкан майдон Tesla компаниясининг навбатдаги катта лойиҳаси — Optimus гуманоид роботларини ишлаб чиқариш учун қайта жиҳозланади.
Модел С ва Модел Х: Фахрий истеъфога чиқишTesla раҳбари Elon Musk ушбу қарорни "фахрий истеъфо" деб атади. 2012-йилда бозорга чиққан Модел С электромобили электр қуввати билан ҳаракатланувчи машиналар ҳам ички ёнув двигателли премиум седанлар билан бемалол рақобатлаша олишини исботлаган эди. Кейинчалик унга қўшилган Модел Х кроссовери ўзининг ўзига хос эшиклари билан бренднинг энг таниқли рамзларидан бирига айланди.
Бироқ сўнгги йилларда ушбу қимматбаҳо моделларнинг савдоси нисбатан арзонроқ бўлган Модел 3 ва Модел Й фонида сезиларли даражада пасайиб кетди. Бугунги кунда айнан ҳамёнбоп моделлар компания даромадининг асосий қисмини таъминламоқда. Шу сабабли, Tesla ресурсларни янада истиқболли ва юқори технологик йўналишларга йўналтиришга қарор қилди.
Optimus роботлари даври бошланмоқдаTesla режасига кўра, янгиланган майдонда учинчи авлод Optimus роботларини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг июль ёки август ойларида бошланиши кутилмоқда. Ҳозирда ушбу роботлар кичик партияларда тайёрланаётган бўлса-да, компания ишлаб чиқариш ҳажмини тез фурсатларда оширишни мақсад қилган. 2026-йил якунига қадар Optimus ишлаб чиқариш кўрсаткичи йилига ўнлаб, ҳатто юз минглаб нусхага етиши мумкин.
Elon Musk Optimus лойиҳасини Tesla тарихидаги энг муҳим йўналиш деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, узоқ муддатли истиқболда гуманоид роботлар компаниянинг автомобилсозлик йўналишидан ҳам кўпроқ фойда келтириши ва дунёдаги энг оммавий маҳсулотга айланиши мумкин. Бу роботлар нафақат заводларда, балки кундалик ҳаётда ҳам инсонларга ёрдам бериши кўзда тутилган.
Келажакда Tesla Техасдаги Гига Техас заводида янада йирикроқ ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этишни режалаштирмоқда. У ерда йилига миллионлаб роботлар ишлаб чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Шундай қилиб, бир пайтлар дунёни электромобилларга ўргатган завод линиялари энди инсониятни роботлаштириш даврига олиб кирувчи асосий марказга айланади.
…