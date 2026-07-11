Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажарди

·0·Техно
Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажарди

Тиббиёт соҳасида муҳим илмий ютуқ қайд этилди. Илк бор икки нафар гуманоид робот тирик жонзотда ўт пуфагини олиб ташлаш операциясини муваффақиятли амалга оширди. Олимлар ушбу натижа яқин келажакда инсонларда клиник синовларни бошлаш йўлидаги энг муҳим босқичлардан бири эканини таъкидламоқда.

Мазкур инновацион операциялар АҚШнинг Калифорния университети (Сан-Диего) муҳандислари ва жарроҳлари томонидан чўчқаларда ўтказилди. Илмий иш натижалари 8 июль куни нуфузли Nature журналида эълон қилинди.

Тадқиқот доирасидаги биринчи операция бир нафар гуманоид робот томонидан тажрибали жарроҳ назорати ва кўмагида бажарилди. Иккинчи операцияда эса икки гуманоид робот ўзаро ҳамкорликда ҳаракат қилиб, ўт пуфагини олиб ташлаш амалиётини мустақил тарзда якунлади. Университет маълумотига кўра, ушбу муваффақиятли тажрибалар технологияни инсонларда синашдан аввалги энг муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Robot va shifokorlar ishtirokida bajarilayotgan jarrohlik amaliyoti.

Калифорния университетининг Келажак жарроҳлиги маркази вақтинчалик директори доктор Райан Бродерикнинг айтишича, бу тажриба роботларнинг жарроҳликда самарали ишлай олишини амалда исботлади.

«Концепцияни амалда синаш нуқтаи назаридан қараганда, барчаси кутилганидек ишлади», — деди у ABC телеканалига берган интервьюсида.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу гуманоид роботлар ҳозирги кунда кўплаб шифохоналарда қўлланилаётган анъанавий роботлаштирилган жарроҳлик тизимларидан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилади. Улар инсонсимон тузилишга эга бўлиб, бош ва қўллар билан жиҳозланган. Энг муҳими, улар операция хонасида жуда кам жой эгаллайди. Тадқиқотчилар роботларга ҳатто «Surgie» (жарроҳ робот) деган лақаб ҳам беришган.

Доктор Райан Бродерикнинг таъкидлашича, янги роботларнинг асосий устунликларидан бири айнан уларнинг ихчамлиги ҳисобланади.

«Анъанавий роботлаштирилган операцияларда учрайдиган жой танқислиги бу ерда деярли кузатилмайди. Робот инсонга ўхшаш ёрдамчи сифатида бемор ёнида жойлашади ва лапароскопик операцияларда биз ўрганиб қолган муҳитга жуда мос келади», — деди у.

Олимларнинг фикрича, айнан шу ихчам конструкция келажакда гуманоид роботлардан турли шароитларда самарали фойдаланиш имконини беради. Масалан, катта тиббий марказлардан узоқ ҳудудларда, кичик жарроҳлик хоналарида, денгиз кемаларида ёки қишлоқ тиббиёт муассасаларида ҳам бундай роботлар операцияларни бажариши мумкин.

Ikki nafar gumanoid robot tibbiy asboblar yordamida jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqda.

Калифорния университетининг колоректал жарроҳи доктор Шанглей Люнинг таъкидлашича, бу технология тиббий хизматлар қамровини янада кенгайтириш имконини очади.

«Бу қурилмани кемада, чекка қишлоқда ёки йирик шаҳарлардан узоқда жойлашган кичик операция хоналарида ҳам қўллаш мумкинлигини тасаввур қилиш қийин эмас. Бу тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятини сезиларли даражада кенгайтиради», — деди у.

Тадқиқотчилар ушбу технология келажакда шифохоналардаги тиббиёт ходимлари етишмаслиги муаммосини қисман ҳал қилишга ҳам ёрдам бериши мумкинлигини айтмоқда. Роботлар жарроҳлар ва тиббий жамоаларга кўмаклашиб, кўпроқ операцияларни амалга ошириш имконини яратади.

Калифорния университети профессори Майкл Йипнинг фикрича, тажриба гуманоид роботлар ҳақиқий операцияларни бажаришга қодир эканини исботлади.

«Менимча, биз гуманоид роботлар операция хонасида ҳақиқий жарроҳлик амалиётларини бажара олишини намойиш қилдик. Келажакда бундай технологиялар инсонлар ҳаётини сақлаб қолишга хизмат қилиши мумкин», — деди профессор.

Мутахассислар ушбу натижани роботлаштирилган тиббиёт тараққиётидаги муҳим бурилиш нуқтаси деб баҳоламоқда. Агар кейинги тадқиқотлар ҳам муваффақиятли якунланса, гуманоид роботлар иштирокида инсонларда ўтказиладиган илк клиник синовлар ҳам узоқ куттирмаслиги мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этдиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиБугун, 15:54Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги