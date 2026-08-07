BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этади

·55·Техно
BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этади
Қисқача

Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD август ойида илк гуманоид роботларини Ди Спасе кўргазма марказида жамоатчиликка намойиш этади. Ташриф буюрувчилар роботларнинг имкониятларини кузатиб, улар билан мулоқот қилишлари мумкин бўлади. Дастлаб роботлар BYDнинг ишлаб чиқариш корхоналарида деталларни ташиш, автомобилларни йиғишга ёрдам бериш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва ички логистика ишларини автоматлаштиришда синовдан ўтказилади.

Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD август ойида ўзининг илк гуманоид роботларини жамоатчиликка тақдим этади. Намойиш компаниянинг Di Space кўргазма марказида бўлиб ўтади ва ташриф буюрувчилар роботларнинг имкониятларини бевосита кузатиш, шунингдек, улар билан мулоқот қилиш имконига эга бўлади.

Дастлаб ушбу роботлар BYD’нинг ўз ишлаб чиқариш корхоналарида синовдан ўтказилади. Улар деталларни ташиш, автомобилларни йиғиш жараёнида ёрдам бериш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ҳамда ички логистика ишларини автоматлаштириш каби вазифаларни бажариши режалаштирилган. Бу орқали компания сунъий интеллект ва робототехника ечимларини реал ишлаб чиқариш шароитида синаб кўришни мақсад қилган.

Мутахассислар фикрича, агар гуманоид роботлар амалиётда ўз самарадорлигини намоён этса, уларнинг қўлланилиш доираси сезиларли даражада кенгайиши мумкин. Келгусида бундай роботлардан омборлар, шифохоналар, меҳмонхоналар, савдо марказлари, қурилиш майдонлари ҳамда уй-рўзғор ишларида фойдаланиш режалаштирилмоқда.

Сўнгги йилларда Tesla, Figure AI ва Unitree каби компаниялар ҳам гуманоид роботлар устида фаол иш олиб бормоқда. BYD’нинг ушбу лойиҳаси эса компаниянинг электромобиллардан ташқари сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги рақобатини янада кучайтириши кутилмоқда.

BYDХитойTeslaFigure AIUnitree
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди