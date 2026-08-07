BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этади
Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD август ойида илк гуманоид роботларини Ди Спасе кўргазма марказида жамоатчиликка намойиш этади. Ташриф буюрувчилар роботларнинг имкониятларини кузатиб, улар билан мулоқот қилишлари мумкин бўлади. Дастлаб роботлар BYDнинг ишлаб чиқариш корхоналарида деталларни ташиш, автомобилларни йиғишга ёрдам бериш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва ички логистика ишларини автоматлаштиришда синовдан ўтказилади.
Хитойнинг электромобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD август ойида ўзининг илк гуманоид роботларини жамоатчиликка тақдим этади. Намойиш компаниянинг Di Space кўргазма марказида бўлиб ўтади ва ташриф буюрувчилар роботларнинг имкониятларини бевосита кузатиш, шунингдек, улар билан мулоқот қилиш имконига эга бўлади.
Дастлаб ушбу роботлар BYD’нинг ўз ишлаб чиқариш корхоналарида синовдан ўтказилади. Улар деталларни ташиш, автомобилларни йиғиш жараёнида ёрдам бериш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ҳамда ички логистика ишларини автоматлаштириш каби вазифаларни бажариши режалаштирилган. Бу орқали компания сунъий интеллект ва робототехника ечимларини реал ишлаб чиқариш шароитида синаб кўришни мақсад қилган.
Мутахассислар фикрича, агар гуманоид роботлар амалиётда ўз самарадорлигини намоён этса, уларнинг қўлланилиш доираси сезиларли даражада кенгайиши мумкин. Келгусида бундай роботлардан омборлар, шифохоналар, меҳмонхоналар, савдо марказлари, қурилиш майдонлари ҳамда уй-рўзғор ишларида фойдаланиш режалаштирилмоқда.
Сўнгги йилларда Tesla, Figure AI ва Unitree каби компаниялар ҳам гуманоид роботлар устида фаол иш олиб бормоқда. BYD’нинг ушбу лойиҳаси эса компаниянинг электромобиллардан ташқари сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги рақобатини янада кучайтириши кутилмоқда.
…