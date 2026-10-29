iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар
29 октябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонлар нархлари эълон қилинди. Рўйхатда iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари, уларнинг хотира ҳажми, ранглари ҳамда SIM-карта турларига қараб белгиланган нархлар келтирилган.
iPhone Duo моделининг 256 ГБ хотирали версияси 2999 доллар, 512 ГБ хотирали версияси эса 3449 доллардан таклиф қилинмоқда.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1529 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1529 доллар
• 256 ГБ, Black: 1529 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1539 доллар
• 512 ГБ: 1799 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Black: 1719 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1729 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1759 доллар
• 512 ГБ, Black: 1949 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1979 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1979 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 1 ТБ: 2699 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1539 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар
• 256 ГБ, Black: 1569 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1569 доллар
• 512 ГБ: 1839 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Glacier: 1749 доллар
• 256 ГБ, Black: 1739 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1739 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1779 доллар
• 512 ГБ, Black: 1999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2029 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2029 доллар
• 1 ТБ, Black: 2679 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2699 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 29 октябрь ҳолатига тегишли. Савдо манбаси маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин. Шунинг учун хариддан олдин амалдаги нархни аниқлаштириш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…