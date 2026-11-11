iPhone 17 Pro ва Pro Max моделлари қанчадан сотилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 11 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 15, 16 ва 17 сериясидаги смартфонларнинг нархлари эълон қилинди. iPhone 17 Pro ва Pro Max моделлари хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича қийматда сотилмоқда.
- Нархлар аксиялар доирасида ҳамда қурилманинг техник хусусиятларидан келиб чиқиб 929 доллардан 2499 долларгача бўлган оралиқда белгиланиб, ҳар куни ўзгариши мумкин.
11 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди. Рўйхатдан iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max ҳамда iPhone 17 сериясидаги моделлар ўрин олган. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone 15 ва iPhone 16
• iPhone 15, 128 ГБ — 659 доллар
• iPhone 16, 128 ГБ — 849 доллар
• iPhone 16 Pro Max, 256 ГБ — 1299 доллар
eSIM + eSIM, 2 та IMEI рўйхатдан ўтган
iPhone 17
• 256 ГБ — 929 доллар (акция нархида)
iPhone 17 Air
• 256 ГБ Blue — 989 доллар
• 256 ГБ Black — 989 доллар
• 256 ГБ Gold — 989 доллар
• 256 ГБ White — 989 доллар
iPhone 17 Pro
• 256 ГБ Orange — 1219 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Deep Blue — 1249 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1349 доллар
• 512 ГБ Blue — 1499 доллар
• 512 ГБ Orange — 1299 доллар (акция нархида)
• 512 ГБ Silver — 1449 доллар
• 1 ТБ Orange — 1649 доллар (акция нархида)
iPhone 17 Pro Max
• 256 ГБ Deep Blue — 1449 доллар
• 256 ГБ Orange — 1449 доллар
• 256 ГБ Silver — 1499 доллар
• 512 ГБ Deep Blue — 1599 доллар (акция нархида)
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар (акция нархида)
• 512 ГБ Silver — 1699 доллар
• 1 ТБ Orange — 1899 доллар
• 1 ТБ Blue — 1849 доллар
• 1 ТБ Silver — 1899 доллар
• 2 ТБ Blue — 2199 доллар
• 2 ТБ Orange — 2199 доллар
• 2 ТБ Silver — 2399 доллар
SIM + eSIM, 2 та IMEI рўйхатдан ўтган
iPhone 17
• 256 ГБ — 999 доллар
iPhone 17 Pro
• 256 ГБ Orange — 1349 доллар
• 256 ГБ Deep Blue — 1479 доллар
• 256 ГБ Silver — 1499 доллар
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар
• 512 ГБ Silver — 1599 доллар
• 512 ГБ Blue — 1629 доллар
• 1 ТБ Orange — 1699 доллар (акция нархида)
• 1 ТБ Silver — 1879 доллар (акция нархида)
• 1 ТБ Blue — 1999 доллар
iPhone 17 Pro Max
• 256 ГБ Deep Blue — 1499 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Orange — 1499 доллар
• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 512 ГБ Orange — 1699 доллар
• 512 ГБ Blue — 1629 доллар (акция нархида)
• 512 ГБ Silver — 1799 доллар
• 1 ТБ Orange — 2029 доллар
• 1 ТБ Blue — 1949 доллар
• 1 ТБ Silver — 2099 доллар
• 2 ТБ Blue — 2399 доллар
• 2 ТБ Orange — 2399 доллар
• 2 ТБ Silver — 2499 доллар
Келтирилган нархлар 11 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…