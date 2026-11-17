Скалони Месси ҳақида: «Уни мураббийлар штабида ҳам мамнуният билан қабул қиламиз!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Лионель Мессини келажакда мураббийлар штабида кўришдан мамнун бўлишини ҳазиломуз тарзда маълум қилди.
- Мутахассис 39 ёшли футболчи 2030 йилдан кейин ҳам майдонда тўп суришда давом этишига ишонч билдирди.
- Валтер Самуел жамоани тарк этаётгани сабабли, Скалони бўшаган ўринга Мессини таклиф қилишга тайёрлигини айтди.
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони Лионел Мессининг келажаги ҳақидаги саволга ҳазиломуз, аммо қизиқ жавоб қайтарди. Мутахассис афсонавий футболчини 2030 йилги жаҳон чемпионатида мураббийлар штабида кўриш эҳтимоли ҳақида гапирар экан, унинг яна бир неча йил майдонда тўп суриши мумкинлигини таъкидлади.
«Менимча, у 2030 йилдан кейин ҳам ўйнайди»
Скалонидан Мессининг келажакда Аргентина терма жамоаси мураббийлар штабига қўшилиши мумкинлиги сўралди. Мутахассис эса бу саволга кутилмаган жавоб берди.
«Месси 2030 йилда мураббийлар штабида бўладими? Менимча, у 2030 йилдан кейин ҳам футбол ўйнашда давом этади. Лекин энди Валтер Самуэл кетаётган экан, Мессини истаган вақтида мамнуният билан қабул қиламиз», — деди Скалони кулиб.
Бу гаплар Аргентина мураббийлар штабидаги ўзгаришлар фонида янгради. Валтер Самуэл жамоани тарк этиб, мустақил мураббийлик фаолиятини бошламоқчи. Скалони эса унинг ўрнини Месси эгаллаши мумкинлиги ҳақида ҳазил қилди.
Месси терма жамоа билан хайрлашган, аммо футболдан кетмаган
Эслатиб ўтамиз, 39 ёшли Лионел Месси 2026 йил 7 октябрь куни Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги учрашувини ўтказди. Бенинга қарши баҳсда аргентиналиклар 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Месси битта гол уриб, яна икки голга голли узатма берди.
У миллий жамоадаги фаолиятини 208 та учрашув ва 126 та гол билан якунлади. Бу ҳар икки кўрсаткич Аргентина терма жамоаси тарихидаги рекорд ҳисобланади.
Скалони шартномасини 2030 йилгача узайтирган
Аргентина терма жамоаси билан 2022 йилги жаҳон чемпионатида тарихий ғалабага эришган Скалони яқинда федерация билан шартномасини 2030 йилгача узайтирди.
Месси эса миллий жамоа билан бир қатор йирик совринларни қўлга киритган: 2022 йилги жаҳон чемпионати, 2021 ва 2024 йиллардаги Америка кубоги ҳамда 2022 йилги Финалиссима.
Қизиғи, Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашган бўлса-да, клуб футболидаги фаолиятини давом эттирмоқда. Скалонининг ҳазиломуз жавоби ҳам унинг ҳали узоқ вақт футбол майдонида қолишига умид билдирилаётганини кўрсатди.
Ҳозирча Мессининг келажакда мураббийликка ўтиши ҳақида аниқ режа йўқ. Аммо бир нарса аниқ: Аргентина футболининг энг буюк юлдузи терма жамоа либосини ечган бўлса ҳам, унинг футболдаги тарихи ҳали якунланмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…