iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиланди

·135·Техно
iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиланди
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  • 2026 йил 26 октябр ҳолатига кўра, iPhone Дуо, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янгиланган нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмалар қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
  • Масалан, iPhone Дуо 256 GB хотирали версияси 3549 доллар, 512 GB хотиралиси эса 4599 доллар этиб белгиланган.

2026 йил 26 октябрь ҳолатига кўра, iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади. Қурилмаларнинг айрим версиялари ўртасидаги нарх тафовути ҳам сезиларли. Рўйхатда электрон SIM-карта билан ишлайдиган версиялар ва оддий SIM-карта ҳамда электрон SIM-картани қўллаб-қувватлайдиган моделлар алоҳида кўрсатилган.

iPhone Duo нархлари

• 256 ГБ хотирали версия: 3549 доллар

• 512 ГБ хотирали версия: 4599 доллар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари

E-SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Burgundy: 1559 доллар

• Black: 1559 доллар

• Glacier: 1559 доллар

• Silver: 1549 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1819 доллар

• 1 ТБ: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Burgundy: 1779 доллар

• Black: 1729 доллар

• Glacier: 1739 доллар

• Silver: 1739 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Burgundy: 2099 доллар

• Black: 1999 доллар

• Glacier: 1999 доллар

• Silver: 2019 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 доллар

SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Burgundy: 1579 доллар

• Black: 1579 доллар

• Glacier: 1579 доллар

• Silver: 1549 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1859 доллар

• 1 ТБ: 2789 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Burgundy: 1779 доллар

• Black: 1739 доллар

• Glacier: 1749 доллар

• Silver: 1759 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Burgundy: 2069 доллар

• Black: 2059 доллар

• Glacier: 2059 доллар

• Silver: 2089 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:

• Burgundy: 2699 доллар

• Black: 2669 доллар

• Glacier: 2999 доллар

• Silver: 2999 доллар

Нархлар 2026 йил 26 октябрь ҳолатига келтирилган. Улар ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфон Нархлари
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Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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