Ўзбекистон — Саудия Арабистони: ўйин соат нечада бошланади ва қаерда кўрсатилади?
Бугун, 17 ноябрь куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади. Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтадиган баҳс мухлислар учун муҳим синов бўлиши кутилмоқда. Учрашувни телевизор орқали жонли эфирда томоша қилиш имконияти ҳам бор.
Ўзбекистон — Саудия Арабистони учрашуви соат нечада?
Икки терма жамоа ўртасидаги беллашув 17 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 20:30 да бошланади.
Ўзбекистонда футбол мухлислари учрашувни Futbol TV телеканали орқали жонли эфирда кузатишлари мумкин.
FIFA рейтингида ким юқорида?
Ушбу баҳсдаги рақиблар халқаро рейтингда ҳам бир-бирига яқин ўринларни эгаллаб турибди.
Ўзбекистон — FIFA рейтингида 61-ўрин;
Саудия Арабистони — 54-ўрин.
Демак, саудияликлар рейтингда етти поғона юқорида. Бироқ майдондаги натижани фақат рейтинг белгиламайди. Ўзбекистон терма жамоаси учун бу учрашув ўз имкониятларини кўрсатиш ва кейинги мусобақалар олдидан тайёргарликни синаб кўриш имкониятидир.
Энди мухлислар эътибори Доҳага қаратилган. Ўзбекистон миллий жамоаси Саудия Арабистонига қарши баҳсда қандай натижа қайд этади?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…