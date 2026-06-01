ABD, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini sağlıyor

ABD ordusunun, İran'ın ablukasına rağmen son üç hafta içinde yaklaşık 70 geminin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine yardımcı olduğu belirtiliyor. The New York Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, ABD Merkez Komutanlığı, ticari gemilerin stratejik öneme sahip bu su yolundan geçişini kolaylaştırdı. Bazı gemiler, görünürlüğü azaltmak amacıyla boğaza girmeden önce transponderlarını kapattı.

Bazı durumlarda gemilerin rotaları İran kıyılarından daha uzak bölgelerden belirlendi. Bu önlemlerin riskleri azaltmak ve nakliye sürecini sürdürmek için alındığı ifade ediliyor.

NYT, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle bölgedeki durumun hala gergin olduğunu belirtiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki seyir, ticari gemiler için tehlikeli olmaya devam ediyor.