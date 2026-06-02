Kırgızistan'da nasvay üretimi ve satışı yasaklanacak

·176·Dünya
Kırgızistan'da nasvay üretimi ve satışı yasaklanacak

Kırgızistan hükümeti, 2040 yılına kadar olan demografik politika konseptini onayladı. Belgeye göre, ülkede nasvay üretimi ve dağıtımı tamamen yasaklanacak.

Ayrıca, alkollü içecek ve sigara satın alma yaş sınırının 20-21 yaşına çıkarılması planlanıyor. Gece saatlerinde ve internet üzerinden alkol ve tütün ürünü satışına da kısıtlamalar getirilecek.

Bunun yanı sıra, özel tüketim vergilerinin artırılması yoluyla bu ürünlerin fiyatlarının yükseltilmesi öngörülüyor. Hükümet, reşit olmayanları zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla tütün ve alkol reklamları üzerindeki denetimi de sıkılaştırmayı planlıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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