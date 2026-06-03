İspanya'ya giden uçak, "Bomba" isimli Bluetooth cihazı nedeniyle geri döndü

ABD'den İspanya'ya uçan bir United Airlines uçağı beklenmedik bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. Buna, Bluetooth cihazları listesinde "bomb" isimli bir cihazın görünmesi neden oldu.

Mürettebat, olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle uçağı Newark Havalimanı'na geri döndürmeye karar verdi. Yolculardan tüm elektronik cihazlarını kapatmaları istendi ancak şüpheli isim listede görünmeye devam etti.

Uçak indikten sonra kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimleri inceleme başlattı. "Bomba" olarak adlandırılan cihazın aslında 16 yaşındaki bir gence ait Fitbit fitness bilekliği olduğu ortaya çıktı.

Yapılan kontrollerin ardından yolcular aynı uçakla ancak yeni bir mürettebatla İspanya'ya hareket etti. Genç hakkında henüz bir suçlamada bulunulmadı, olay FBI tarafından inceleniyor.