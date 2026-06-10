Türkiye'de eşini bıçaklayarak öldüren Özbekistan vatandaşı için müebbet hapis istendi

·3·Dünya
Türkiye'de eşini bıçaklayarak öldüren Özbekistan vatandaşı için müebbet hapis istendi

Türkiye'de Özbekistan vatandaşı Nigina Sattarova'nın sokak ortasında hayatını kaybetmesiyle ilgili cinayet davasında soruşturma tamamlandı. Savcılık, bu suçu işlemekle suçlanan eşi Umid Sattarov hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Konuyla ilgili haberler yerel Türk basınında yer aldı.

Aynı zamanda savcı, cinayeti işleyen kişiye yardım ettiği tespit edilen ikinci şüpheli Orinboy Botirbekov için 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta Özbek vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 33 yaşındaki Nigina Sattarova, eşi Umid Sattarov tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Semerkantlı olan maktulün İstanbul'da geçici olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturma verilerine göre trajedi, kıskançlık nedeniyle çıkan aile kavgası sonucu meydana geldi.

İstanbul polisi tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda şüpheli, olaydan bir gün sonra, 18 Ağustos 2024 tarihinde Ümraniye bölgesinde yakalandı. Ayrıca suçlunun saklanmasına yardım ettiği şüphesiyle Cizzak doğumlu Orinboy Botirbekov da kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma işlemlerinin tamamen tamamlanmasının ardından 19 Ağustos günü şüpheliler hakkında mahkeme kararıyla tutuklama tedbiri uygulandı.

TürkiyeÖzbekistanİstanbulUmid SattorovNigina Sattorova
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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