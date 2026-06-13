Üç yıl içinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında tren seferlerinin başlaması bekleniyor

·23·Dünya
Üç yıl içinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında tren seferlerinin başlaması bekleniyor

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan demir yolu bağlantısı kurma projesinin önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Al Arabiya kanalına verilen röportajda yapıldı.

Bakan, söz konusu demir yolunun gelecekte Avrupa yönüne kadar genişletilebileceğini vurguladı. Riyad-Ankara demir yolu ağının maliyetine ilişkin net bilgilerin ise yakın zamanda açıklanması planlanıyor. Projeye göre demir yolu Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye topraklarına ulaşacak. Ayrıca Irak'ın da bu ulaşım koridorunun bir parçası olma ihtimali bulunuyor.

Abdulkadir Uraloğlu'nun belirttiğine göre, Suudi Arabistan kendi demir yolu ağını halihazırda Ürdün sınırına kadar ulaştırmış durumda. Türkiye ise kendi tarafında demir yolu sistemini Suriye sınırına kadar genişletti. Şu anda ana odak noktası, Suriye ve Ürdün'deki eksik kısımların inşa edilmesine çevrilmiş durumda.

Bakan, "Şu anda tam olarak bu güzergah üzerinde çalışıyoruz. Tüm detayları inceleyerek dört ülkeyi birleştirecek bir demir yolu ağı oluşturmak için nasıl iş birliği yapılabileceğini tartışıyoruz. Gelecekte bu yol Avrupa kıtasına kadar ulaşabilir" dedi.

Bakan ayrıca, Körfez ülkelerinin de ilerleyen dönemde bu büyük altyapı projesine dahil olabileceğini ekledi. Bu açıklama, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanı Salih el-Casir ile yapılan görüşmenin ardından geldi. Görüşme sonunda iki ülke, demir yolu alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bununla birlikte taraflar, Riyad ile Ankara'yı birbirine bağlayacak demir yolu ve kara yolu seçeneklerini de görüşüyor. Bu müzakereler, bölgedeki jeopolitik değişimler ve devam eden çatışmaların gölgesinde yürütülüyor.

Daha önce Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir de Al Arabiya'ya verdiği röportajda, projenin ekonomik temellerinin 2026 yılı sonuna kadar hazır olacağını belirtmişti. Bakanın ifadelerine göre, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'yi bağlayan demir yolu, bölgenin ulaşım potansiyelini önemli ölçüde artıracak.

Uzmanlara göre, tarihi demir yolu koridorunu yeniden canlandırmayı amaçlayan bu proje, bölge ülkelerini basit bir transit bölge olmaktan çıkarıp kıtalararası ticaret akışlarını yöneten önemli bir merkeze dönüştürebilir. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve deniz yolu taşımacılığındaki aksamalar göz önüne alındığında, alternatif kara yollarına olan ilgi giderek artıyor.

Suudi ArabistanTürkiyeAbdulkadir UraloğluAl ArabiyaSalih el-Casir
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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