Küçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

·36·Dünya
Küçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Sosyal medyada bir ailenin büyük ve uzun bir yılan beslediğini gösteren videolar hızla yayılıyor. Videolarda 4-5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yılanla rahatça etkileşime girdiği görülüyor.

Görüntülerde küçük kızın yılanla oynadığı, onu yıkadığı ve hatta üzerine yattığı yer alıyor. Bu durum birçok kullanıcıyı hayrete düşürürken, videolar kısa sürede çok sayıda izlenme ve yüzlerce yoruma ulaştı.

Yorumlarda farklı görüşler dile getiriliyor. Bazıları yılanın zehrinin alınmış olabileceğini tahmin ederken, diğerleri durumun çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak ebeveynleri önlem almaya çağırıyor. Birçok kişi ise yılanın vahşi içgüdülerini koruduğunu ve beklenmedik bir anda saldırabileceğini hatırlatıyor.

Söz konusu videolar, sosyal medyada içerik uğruna yapılan tehlikeli deneyler konusunun güncelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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