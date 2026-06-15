Sıradışı bir olay: Bu balık yüzmüyor, okyanus tabanında üç ayak üzerinde duruyor

Okyanus tabanında yaşayan Bathypterois grallator, yani tripod balığı, dış görünüşüyle birçok kişiyi hayrete düşürüyor. Sıradan balıklar gibi sürekli yüzmek yerine, sanki bir kamera tripodu gibi suyun dibinde dik bir şekilde duruyor.

Bu balığın uzun kuyruk ve karın yüzgeci ışınları aşağıya doğru uzanarak üç destek ayağına benzer bir şekil oluşturuyor. Bu sayede deniz tabanının biraz üzerinde dengede kalabiliyor.

Bu yöntem, enerji tasarrufu yapmasına yardımcı oluyor. Derin okyanusta güneş ışığı olmadığı, besin az ve basınç çok yüksek olduğu için avının peşinden koşmaz, akıntının getirdiği küçük canlıları bekler.

Tripod balığı, uzun yüzgeçleri sayesinde sudaki en ufak titreşimleri bile hissedebilir. Karanlıkta görmekten ziyade hissetmek daha önemli olduğu için avını tam olarak bu sinyaller aracılığıyla fark eder.