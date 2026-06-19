Roma Yakınlarında Bulunan Antik Villa Bilim İnsanlarını Hayrete Düşürdü

İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Castel di Guido bölgesinde, Roma İmparatorluğu dönemine ait devasa ve görkemli bir villanın kalıntıları tespit edildi. Bu tarihi buluntu, arkeologlar ve uzmanlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, bu yılın Şubat ayında yerel halk, bölgede şüpheli hareketler gözlemlendiği konusunda kolluk kuvvetlerini bilgilendirdi. Ardından yapılan incelemelerde jandarmalar; gece faaliyetleri, yeni kazılmış alanlar ve izinsiz ekipman kullanımı gibi yasa dışı kazı izlerini tespit etti.

Soruşturma sürecinde, bir grup kişinin ekskavatör yardımıyla bölgeye girerek yer altında gizlenmiş antik yapıya ulaştığı ortaya çıktı. Kazı çalışmaları kısa sürede durdurulmuş olsa da, bu faaliyetler sonucunda bilim dünyasına daha önce bilinmeyen Roma dönemine ait bir villa keşfedilmiş oldu.

Arkeologlar şimdiye kadar merkezi bir atrium, su toplama havuzlu geniş bir salon ve siyah-beyaz renklerde çalışılmış nadide mozaik zeminleri gün yüzüne çıkarmayı başardılar. Mozaiklerde geometrik ve bitkisel desenlerin korunduğu belirtiliyor.

İtalya Kültür Bakanlığı temsilcileri, bu bölgenin antik çağda Lorium olarak adlandırılan ve Roma imparatorlarının sık sık ziyaret ettiği yerleşimin bir parçası olduğunu vurguladı. Bu nedenle, bulunan villanın üst sınıfa mensup zengin aristokratların konutu olduğu düşünülüyor.

Kazılar sırasında mermer süslemeler, heykel parçaları ve Roma mitolojisinde doğanın koruyucusu olarak kabul edilen Silvanus'a ait eserler de bulundu.

Yetkililer, yasa dışı kazılar nedeniyle yapının bazı bölümlerinin zarar gördüğünü belirtiyor. Ancak tarihi değere sahip eserlerin çalınıp çalınmadığı henüz net değil. Şu anda bölgede arkeolojik araştırmalar devam ediyor. Gelecekte ziyaretçiler, önceden kayıt yaptırarak bu eşsiz tarihi alanı görme imkanına sahip olacaklar.