Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısının En Küçük Konuğu — Üç Aylık Bebek

·60·Dünya
Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısının En Küçük Konuğu — Üç Aylık Bebek

Avrupa Birliği'nin Lüksemburg şehrinde düzenlenen iklim konularına ayrılmış bakanlar toplantısı sıra dışı bir olayla hafızalara kazındı. Toplantıda ilk kez sadece üç aylık bir bebek resmi etkinlik katılımcısı oldu.

İsveç İklim Bakanı Romina Purmohtar, toplantıya üç aylık oğlu Adam'ı da getirdi. Bakan, bununla ebeveynlik ve devlet hizmetinin birlikte yürütülebileceğini ve ebeveynlerin iş ile aile arasında seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiğini göstermek istediğini belirtti.

Avrupa Birliği Konseyi temsilcileri, kurum tarihinde bakanlar düzeyindeki bir toplantıya bir bebeğin katıldığı ilk vaka olduğunu bildirdi.

Bilgi için, İsveç'te ebeveynlere toplam 16 aylık ücretli ebeveyn izni verilmektedir. 30 yaşındaki Romina Purmohtar ise 2022 yılında bakan olarak atandığında ülke tarihinin en genç bakanı olarak tanınmıştı. Kendisi yakın zamanda ebeveyn izninin ardından görevine geri döndü.

İsveçRomina PurmohatoLüksemburgAvrupa Konseyi
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