Çin, ABD ile 20 yıllık süper anlaşmalar imzalayarak gazı Avrupa'ya yeniden satıyor

Mevcut ve gelecekteki hacim: Şu anda Çinli şirketlerin ABD ile mevcut anlaşmaları yıllık yaklaşık 10 milyon tonu (14 milyar metreküp) buluyor. Gelecekteki yeni anlaşmalar ise yıllık ek olarak 15 milyon tona kadar gazı garanti ediyor;