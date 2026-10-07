Çin, ABD ile 20 yıllık süper anlaşmalar imzalayarak gazı Avrupa'ya yeniden satıyor
ABD ile Çin arasındaki sert gümrük ve tarife anlaşmazlıklarına rağmen, enerji piyasasında oldukça beklenmedik büyük bir jeoekonomik süreç gözlemleniyor. Saygın Bloomberg ajansının verilerine göre, Çin'in büyük enerji devleri, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yönelik uzun vadeli anlaşma paketlerini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor.
Bu anlaşmaların toplam hacmi, Rusya'dan Çin'e uzanan ana boru hattı olan «Sibirya'nın Gücü» (Sila Sibiri) kapasitesiyle neredeyse eşitlendi.
Venture Global ile Çinli devler arasındaki görüşmeler
Orta Doğu'da İran'ın dahil olduğu jeopolitik çatışmaların arka planında küresel tedarik zincirlerinin bozulması, Pekin'i enerji arzını aktif bir şekilde çeşitlendirmeye itiyor:
Yeni ortaklar: ABD'nin büyük LNG üreticisi operatörü Venture Global Çin'in en az üç büyük ithalatçısı, devlet kontrolündeki ünlü PetroChina ile görüşmelerin son aşamasını yürütüyor;
PetroChina hacmi: Ajans kaynaklarına göre, sadece PetroChina ile yapılacak anlaşmanın hacmi yıllık 1 milyon tondan fazla olacak;
China Gas ile 20 yıllık anlaşma: Üç hafta önce Venture Global, Çinli China Gas şirketi ile 2030'dan itibaren 20 yıl boyunca yıllık 0,5 milyon ton LNG tedariki için yeni bir anlaşma imzaladı. Sonuç olarak, şirketin projelerinden China Gas'a uzun vadeli yıllık tedarik hacmi 2,5 milyon tona çıkarıldı.
Rakamlar konuştuğunda: 34 milyar metreküplük dev akış
Çin, halihazırda Amerikan LNG endüstrisinin en büyük küresel alıcılarından biri haline geldi:
Mevcut ve gelecekteki hacim: Şu anda Çinli şirketlerin ABD ile mevcut anlaşmaları yıllık yaklaşık 10 milyon tonu (14 milyar metreküp) buluyor. Gelecekteki yeni anlaşmalar ise yıllık ek olarak 15 milyon tona kadar gazı garanti ediyor;
«Sibirya'nın Gücü» ile orantı: Toplam yıllık hacim yaklaşık 34 milyar metreküpe ulaşacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl Rusya'nın «Sibirya'nın Gücü» boru hattı üzerinden Çin'e 38,8 milyar metreküp doğal gaz tedarik edilmişti;
Diplomatik arka plan: Bu yeni enerji anlaşmaları, ÇHC lideri Şi Cinping'in ABD'ye beklenen ziyareti öncesinde ve mevcut tarife ve gümrük kısıtlamaları kaldırılmamış bir ortamda başarıyla imzalanıyor.
Gaz yeniden satılıyor: «Sibirya'nın Gücü — 2» neden duruyor?
Çin'in Amerikan gazı satın alma stratejisinin temelinde titiz hesaplamalar ve yüksek kârlılık yatıyor:
Avrupa'ya yeniden ihracat: Çinli şirketler, ABD'den satın alınan LNG'nin büyük bir kısmını kendi topraklarına getirmeden, esnek anlaşmalar temelinde Avrupa ve Asya pazarlarına yeniden satıyor. Saygın Rystad Energy tahminlerine göre, 2026 yılında bu yeniden satış hacmi 12 milyon tonu (16,5 milyar metreküp) bulacak;
Pekin'in pragmatik siyaseti: Bu veriler, Rusya'yı Çin'e bağlaması gereken ikinci büyük boru hattı olan «Sibirya'nın Gücü — 2» inşaatının neden hala geciktiğini açıklıyor. Bir yandan Pekin tüm yumurtaları aynı sepete koymak istemiyor, diğer yandan alternatiflerin çokluğu nedeniyle Moskova'dan gaz fiyatını maksimum seviyede düşürmesini talep ediyor.
Çin'in bu adımı, küresel enerji haritasındaki dengelerin değiştiğini ve ticaret savaşlarına rağmen ekonomik çıkarların siyasetin önüne geçtiğini açıkça gösteriyor.
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