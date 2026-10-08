Özbekistan vatandaşları için Mısır'a giriş prosedürleri zorlaşabilir

·3·Dünya
Özbekistan vatandaşları için Mısır'a giriş prosedürleri zorlaşabilir

Sonbahar tatilleri ve turizm sezonu öncesinde, popüler destinasyonlardan biri olan Mısır'a seyahat koşulları hakkında önemli haberler yayıldı. Ev sahibi yabancı tur operatörlerinden gelen gayriresmi bilgilere göre, bu yılın 1 Kasım'ından itibaren Özbekistan ve komşu ülke vatandaşlarının ülkeye girişinde ek şartlar getirilmesi konusu değerlendiriliyor.

Şimdilik bu bilgiler tartışma ve tahmin aşamasında olup, Mısır resmi makamları tarafından henüz nihai bir karar veya genelge yayımlanmamış olsa da turizm piyasasında ciddi bir ilgi uyandırmaktadır.

Hangi ek şartlar bekleniyor?

Gayriresmi olarak tartışılan ve uygulamaya konulması muhtemel temel kısıtlama ve şartlar şunlardır:

  • Güvenlik izni: Turistik seyahatten önce Mısır güvenlik birimlerinden ön inceleme ve resmi onay alma prosedürü;

  • Yaş sınırlaması: 16 ile 40 yaş arasındaki vatandaşların yakın akrabaları eşliğinde olmadan tek başlarına seyahat etmelerine belirli kısıtlamalar getirilme ihtimali;

  • Mali teminat: Seyahat süresince finansal yeterliliği kanıtlayan belgelerin (banka ekstresi veya yeterli miktarda nakit para) talep edilmesi.

Mevcut durum: Resmi belge yok, haberler doğrulanmadı

Bu değişikliklerle ilgili henüz resmi bir düzenleme yürürlüğe girmedi:

  • Gayriresmi statü: Şu an için bu haber, sadece ev sahibi tur operatörleri düzeyinde tartışılan bir girişim olup, Mısır'ın ilgili bakanlıkları ve diplomatik temsilcilikleri tarafından resmen doğrulanmamıştır;

  • Hukuki geçerlilik: Herhangi bir resmi genelge veya normatif belge bulunmamakta olup, mevcut vize ve giriş prosedürleri şimdilik değişmeden kalmaktadır.

Tur acentelerinden önemli tavsiye: İade edilemez biletleri aceleyle almayın

Ortaya çıkan belirsizlikler ışığında, tur acenteleri ve sektör uzmanları seyahate çıkacak vatandaşlarımıza tedbirli olmalarını tavsiye etmektedir:

  • Bilgileri takip edin: Seyahat planlayan vatandaşların yalnızca resmi kaynakları ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını dikkatle takip etmeleri önerilir;

  • Tedbir amaçlı: Durum tam olarak netleşene kadar, iadesiz uçak biletleri ve otel rezervasyonlarını aceleyle satın almaktan kaçınmak yerinde olacaktır.

Mısır hükümeti veya Özbekistan'ın ilgili diplomatik kurumları tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmasıyla giriş kurallarının netleşmesi beklenmektedir.

Mısır SeyahatiÖzbekistanGüvenlikMali TeminatVize Kuralları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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